Sürekli düşüncelere dalmanın ilişkinize 4 olumsuz yansıması

Gereğinden fazla düşüncelere dalmanın üzerinizde yarattığı etkilerinin ilişkinize olumsuz yansımalarını öğrenmeye ne dersiniz?

Tatlı bir romantizm yaşamaktan daha büyük bir sevinç yoktur. Hatırlanması gereken önemli olan şey, ilişkilerin sadece pozitifleri paylaşmak değil, aynı zamanda zayıflıkları ifade etmek ve bazen de güvensizliklerimizi ortaya çıkarmaktır. Bu, özellikle çocukluk çağı travması veya istikrarsız aile ilişkileri geçirmiş kişilerde olabilir. Bazı insanlarda ise, kendini sabote etme davranışı olarak ortaya çıkar.

Yaşanılan bu duygu durumları, harika bir şeye dönüşebilecek bir ilişkinin potansiyelini tehdit edebilir. Buradaki fikir, sahip olduklarınıza zarar vermek yerine, ilişkileri kendimiz üzerinde çalışmak ve eski yaraları onarmak için fırsatlar olarak görmeyi seçmektir. İşte, sürekli düşüncelere dalmanın ilişkinize olan etkileri;

1. ŞİMDİKİ ZAMANDAN ZEVK ALAMAZSINIZ

Elbette geçmişte yaşamayı seçtiğiniz ve sürekli bir şeyler düşündüğünüz için şimdiki zamanın tadını çıkarmanız zor olacaktır. Her zaman fazla düşündüğünüzde, en iyi şekilde çıkma deneyimi yaşamazsınız. Bu, partnerinizle birlikteyken bile, düşünceleriniz sallanır ve geçmişte olanlara geri dönerek onu ihmal edilmiş hissetmesine neden olur.

2. KARŞI TARAFI SÜREKLİ YANLIŞ ANLARSINIZ

Bu durum, kendini sabote etme davranışının en büyük yansımasıdır. Düşüncelere gereğinden fazla daldığınız her zaman, size bir şapka açılır sonuçlara atlamak için kolaydır. Her şeye olumsuz bir gözle bakıyorsunuz ve partnerinizden şüphelenmeye başlıyorsunuz. Bu açıkça sık sık tartışmalara yol açar ve ilişkinizi daha da zayıflatabilir.

3. EŞİNİZLE BAĞLANTI KURAMAZSINIZ

Her küçük şeye takıntılı olmak, eşinizle bağlantı kurmanızı zorlaştırır ve bu süreçte benlik saygınızı da düşürür. Partneriniz sürekli endişeli hissediyor ve sizi memnun etmeye çalışıyor ama işler yolunda gitmiyor. Sonunda, onlarla bağlantılı hissetmiyorsunuz çünkü kendi duygularınızla mücadele ediyorsunuz.

4. HER ZAMAN KONTROLÜN SİZDE OLMASINI İSTERSİNİZ

Büyük olasılıkla, travmanız nedeniyle her şeyin, hatta ilişkilerinizin bile kontrolünün sizde olmasını istersiniz. Ama unutmayın, aşk bırakmakla ilgilidir ve savunmasız yanınızı gösterene kadar partnerinizle derinden bağ kuramazsınız. Bu nedenle, kalbinizi bir tabuta sarıp kilitli tutmaya çalışmayı bırakın, çünkü bu size hiçbir şekilde yardımcı olmaz.

Sürekli düşüncelere dalmanın ilişkinize 4 olumsuz yansıması VİDEO