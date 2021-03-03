Sütün günü kurtarabilecek farklı kullanım alanları

Vücudumuza gerekli olan vitamin desteğinin dışında sütün pek alışık olmadığımız sıradışı kullanım alanlarını öğrenmeye ne dersiniz?

Sütün mutfak dışında pek çok yerde kullanıldığını biliyor muydunuz? Süt, saçlarınıza şekil verirken, hatta deri mobilyalarınızı ve ayakkabılarınızı temizlerken tercih edebileceğiniz bir malzeme olabilir. Sütün alternatif kullanımları, vücudunuz, saçınız için tam da ihtiyacınız olan şey olabilir ve hatta günlük işlerinizde size yardımcı olabilir. İşte, sütün bilinmeyen kullanım alanları;

YANAN GÖZÜ YATIŞTIRMAK İÇİN

Gözlerine süt dökmek ve suyla yıkamak ilk başta gerçek dışı görünebilir, ancak tahriş olmuş bir gözü yatıştırabilir. Gözlerinizi yakabilecek en yaygın 2 şey acı biber ve soğandır. Her ikisi de yanma hissine neden olabilir, ancak onları suyla yıkamaya çalışmak daha da acı çekmelerine neden olabilir. Bunun yerine süt kullanın. Önce gözleriniz kapalı olarak yüzünüzü sütle yıkayın. Ardından, gözlerinizi sütle yıkayabilirsiniz.

BİTKİLERE GÜBRE OLARAK

Eskiden gübre olarak süt kullanılıyordu ve bunun birkaç iyi nedeni var. İlk olarak bitkinin büyümesine yardımcı olur. Daha sonra kalsiyum eksikliklerini önler ve külleme ile savaşır. Ayrıca bitkinin hastalanmasını da önleyebilir. Köklerin yavaşça emebilmesi için tabanın etrafına süt dökün veya toprağa süt dolu bir şişeyi baş aşağı olacak şekilde yerleştirin. Ancak sütü diğer gübrelerle karıştırmamanız gerektiğini unutmayın. Kimyasallar sütle karışırsa, aslında sütün faydalarını ortadan kaldırabilirler.

SAÇINIZA ŞEKİL VERİRKEN

Saçınızda süt kullanmak saçınızın sadece uzamasına, parlak ve güçlü olmasına yardımcı olmakla kalmaz, saçınızı düzeltmeye de yardımcı olur. Sadece bir tarağa, bir sprey şişesine ve 1/3 bardak süte ihtiyacınız var. Şişeyi doldurduktan sonra püskürtmeye, masaj yapmaya ve saçınızı taramaya başlayın. Saçınıza sütü emmesi için biraz zaman tanıyın ve daha sonra kötü kokmaması için durulayın. Bu, dalgalı saçlarda işe yarayabilir, ancak kıvırcık saçları düzeltmenize yardımcı olamaz.

DUVAR BOYARKEN

Süt, boya yapımında ana bileşendir çünkü pigmentler için bağlayıcı görevi görür. Aslında eski Mısır'da süt boyası kullanılıyordu. Bu tür bir boyayı yapmak için ihtiyacınız olan diğer malzemeler limon, elek, tülbent ve akrilik boya veya kuru pigmenttir. Sadece hızlı bir şekilde uyguladığınızdan emin olun, böylece bozulmaz. Duvarların ekşi kokusu kuruduktan sonra kaybolacaktır.

MAKYAJ ÇIKARIRKEN

Süt sadece saçlarımız için değil, cildimiz için de iyidir. Bu nedenle makyajı çıkarmak için kimyasal ürünler kullanmak yerine süt kullanın. Yüzünüze biraz süt sürün ve ardından pamuklu bir top veya bezle silin. Ek bir fayda olarak, sütteki proteinlerin ve yağın, nemi korumasına yardımcı olarak cildinizin nemli kalmasına yardımcı olabilmesidir.

BÖCEK ISIRIĞI İLTİHABINI AZALTMAK İÇİN

Sütün içindeki protein, sivrisinek ısırığından sonra cildi rahatlatmaya yardımcı olur. Ama sütü tek başına kullanmayın; suyla karıştırın, bir mendili ıslatın ve iltihaplı cilde uygulayın. Aynı süt karışımı güneş yanıkları için de kullanılabilir.

DERİ KUMAŞLARI TEMİZLERKEN

Deri çantanızı, kanepenizi veya ayakkabılarınızı temizlemeniz gerektiğinde süt, lekeleri ve çizikleri gidermenize yardımcı olabilir. Bu sadece ucuz bir çözüm değil, aynı zamanda malzemedeki doğal yağları da yok etmiyor. Bununla birlikte, lekeli yeri sildikten sonra, fazla sütü çıkarmak ve bozuk bir kokuyu önlemek için o alanı farklı bir bezle temizlediğinizden emin olun.