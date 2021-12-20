Tatlı yeme krizleriyle başa çıkmanın etkili 3 yolu

Zamansız gelen tatlı krizlerine yenik düşmek istemiyorsanız, bu isteği bastırmanızı sağlayacak formülleri öğrenmeye ne dersiniz?

Kış mevsimi tatlı olan her şeyle daha fazla ilgilidir. Bir un helvası veya revani, kokulu kış kek ve kurabiyeleri, şekerli çörekler… Soğuk havaların içinizi ısıtan saymakla bitiremeyeceğimiz tatlılarından sadece birkaçı!

Artan obezite ve diyabet seviyeleri ile insanların şeker alımlarını kontrol etmeleri gerekiyor. Aşırıya kaçmak, kesinlikle tartıdaki o endişe verici ağırlık işaretini kaybetmenize yardımcı olmaz. Ancak, şekerli bir şey için arzunuzu kontrol etmenize yardımcı olacak üç aşamalı, kısa ve tatlı bir formülümüz var. İşte, şeker isteğini frenlemek yolları;

1. BİR BARDAK SU İÇİN

Canınız istediğinde hemen bir tatlıya uzanmak yerine bir bardak su içmek, bu şeker isteğini hemen kesebilir. Bazen insanlar açlığı susuzlukla karıştırabilir. Ve çoğu zaman, yiyecekler sağlıksız seçeneklere ulaşır. Bir yudum su içtiğinizde, belki daha tok hissedersiniz ve canınız ne çekiyorsa onu yemekten kaçınırsınız.

2. TAZE BİR MEYVE YİYİN

Meyveler de bir tatlıdır. Doğal tatlılıkları ve besin değeri sayesinde meyveler her zaman en masum tatlı seçenekleri arasında yer alıyor. Canınız tatlı bir şeyler yemek istiyorsa meyveleri tercih edeceğiniz yemek yapın. Damak tadınızı ve şeker ihtiyacınızı bir nebze olsun giderecektir.

3. KARARINIZI 15 DAKİKA ERTELEYİN

Bir tatlı yemek istediğinizde biraz beklediğinizde, bu dürtüsel dalış durdurulabilir. Bir tatlı tabağına dalmadan önce birkaç dakika bekleyin; böylelikle aşerme şeker neredeyse otomatik olarak ortadan kalkacaktır. Bu özellikle sağlıklı beslenmek için bilinçli bir çaba gösterenler için faydalı olacaktır.

Sağlıklı bir yaşam için tatlı olan her şeyden vazgeçmeniz gerektiğini kesinlikle söylemiyoruz. Aslında ondan ne kadar uzak durmaya çalışırsanız, tatlılara o kadar ilgi duymanız olasıdır. Ancak yapabileceğiniz şey, tatlı tüketmenin daha sağlıklı yollarını seçmektir.