Tayt modasında dikkat edilmesi gereken hususlar

Rahatlığıyla sıkça tercih edilen taytları seçerken veya kombinlerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenmeye ne dersiniz?

Çoğu zaman tayt denilince aklımıza spor salonu ya da bir tür spor geliyor. Peki ya bu giysinin bir araya getirme konusunda fazlasıyla faydası olduğunu söylesek? Sonuçta, diğer birçok seçeneğin yanı sıra topuklu ayakkabılar veya motorcu tarzı ceketler gibi farklı şekillerde giyilebilirler. Kıyafet seçeneğinizi artırmanın yanı sıra tayt seçerken vücut tipinize göre bazı kurallara da uymanız da fayda var. Sonuçta kimse olduğundan kilolu görünmek istemez. İşte, tayt hakkında bilmeniz gereken her şey…

1. YÜKSEK BELLİ TAYTLARI TERCİH EDİN

Düşük belli taytlar vücudunuzun bazı kısımlarını istediğinizden daha fazla öne çıkarabilir. Bu mutlaka kötü değil, ancak bundan kaçınmak istiyorsanız, yüksek belli giyilmesi gereken bir çift seçmek isteyebilirsiniz. Bu tasarım sadece kalçalarınızın bazı kısımlarını gizlemekle kalmayacak, aynı zamanda daha ince görünmenize yardımcı olurken aynı zamanda özellikle pilates veya yoga yapıyorsanız giymeyi daha rahat hale getirecektir. Bunun yanı sıra her türlü üst veya bluz ile kombinlenebilir, bu da büyük bir avantajdır.

2. GÖSTERİŞLİ BASKILARDAN UZAK DURUN

Büyük desenlere ve çok parlak renklere sahip baskılar, kıyafetinizin geri kalanından tüm dikkati çekme eğilimindedir. Sadece bu değil, genel bir kural olarak, baskı ne kadar büyük olursa, vücuda o kadar fazla hacim eklediğini unutmayın. Yani amacınız belinizden birkaç santim uzakta olmak ve dikkatleri vücudunuzun diğer bölgelerinden uzaklaştırmaksa, düz, koyu renklerde tayt giymeniz daha iyi olacaktır.

3. UZUN PAÇALI TAYT GİYİNİN

Bazı insanlar kısa tayt giymeyi tercih eder. Bazı tasarımlar oldukça hoş ve rahat olsa da çoğu, bacakların şeklini işaretleyerek gerçekte olduğundan daha kalın görünmelerini sağlar. Bu nedenle, bir çift tayt satın almak istiyorsanız, daha uzun bir model seçmeniz önerilir. Sadece uzuvlarınıza daha ince bir görünüm kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda daha uzun görünmenizi de sağlar. Tabii ki, bu vücut tipinize ve nasıl görünmek istediğinize bağlıdır.

4. UYUMLU RENKLERİ SEÇİN

Genellikle unutulan ve her türlü kıyafet için geçerli olan oldukça bilinen bir ipucu da tayt giyerken akılda tutulmasında fayda var: Teninize ve saç renginize uyan ve uyan renkleri seçin. Az önce söylediğimiz gibi, buna taytınızın rengi de dahildir. Bunları giyerken daha şık görünmek için benzer veya daha koyu tonlarda bir bluz tercih edin.

5. SADECE SPOR GİYİM OLARAK DÜŞÜNMEYİN

Pek çok insanın yaptığı büyük bir hata, taytları sadece spor kıyafeti olarak giymektir, çünkü çok az kişi, onları düzgün bir şekilde nasıl kombinleyeceğinizi bildiğiniz sürece her türlü görünümle iyi gittiğini bilir. Bir favori tayt çifti gayri toplantılara toplantılardan, çeşitli vesilelerle giyilebilir. Sonunda, taytlarla ilgili şaşırtıcı olan şey, tam olarak ne kadar çok yönlü ve rahat olduklarıdır. Eski spor ayakkabılarınızı birkaç topuklu (veya bot) ile değiştirin, bir ceket giyin ve harika görünmenin keyfini çıkarın.

6. ELBİSE YA DA ETEK ALTINA GİYMEKTEN KAÇININ

2000'lerde, tayt ile etek veya elbise giyen hem ünlüler ve sıradan insanlar arasında gerçek bir moda çılgınlığı oldu. Bu trendin nihayet uzak geçmişin bir parçası gibi görünmesinden 20 yıl sonra, insanlar bu tarzın görsel olarak biraz aşırıya kaçtığını ve kafa karıştırıcı olabileceğini fark ettiler. Bu kıyafeti giyerken hem rahat hem de zarif görünmek istiyorsanız, üzerinize bir suni deri ceket ve size bu görünümü kazandıracak birkaç sade aksesuar atın, ancak 2000'lerin tarzından uzak durun.

7. ÜSTÜNE KISA KIYAFETLER TERCİH EDİN

Çok geniş, uzun sweatshirtler vücudu gizleyerek stili bozabilir. Bunları değiştirmek için mükemmel bir daha kısa seçenek var: kısa üst kıyafetler. Yüksek belli tayt ve kısa sweatshirt kombinleri çok daha güzel görünüyor.

8. TEK RENKLİ SETLERDEN UZAK DURUN

Tek renkli takımlar, kıyafetin daha modern bir versiyonunu arayanlar için iyi bir seçenek olmayabilir, çünkü kıyafet bir spor salonu kıyafeti gibi görünebilir. Kıyafetinizi modernize etmek ve daha şık görünmek istiyorsanız sade taytları likrasız kumaşlarla uyumlu renklerde kombinleyerek tayt ile en iyi görünümü elde edebilirsiniz.

9. TEN RENGİNİZE UYGUN RENKTE TAYTLAR SEÇİN

Ten rengine çok benzeyen renklerde taytlar kontrast oluşturmaz, bu da iyi değildir. Bu arada bu sadece tayt için değil her türlü giysi için geçerli olan bir kuraldır. Her halükarda, bu yüzden taytlar genellikle onları giyen kişinin güzelliğini matlaştırır. Ayrıca bu modeller vücudu çok fazla işaretleyebilir. Ten renginiz ve saçınızla yeterince kontrast oluşturan bir renk seçmek önemlidir.