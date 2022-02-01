Taze ve doğru gıdaya ulaşmanızı sağlayacak ipuçları

Gıda ürünleri satın alırken tazeliğinden şüphe duyuyorsanız, en sık şüpheye düştüğünüz malzemelerin iyisini seçme ipuçlarını öğrenmeye ne dersiniz?

Modern dünyada her türlü gıda ürününe ulaşmak çok kolayken, seçenekler arasında bütçemize uygun olanını belirlemek kadar tazeliği de bir o kadar önemlidir. Ancak bazen bu sadece durumu daha da zorlaştırabilir. Son kullanma tarihi geçmiş bir ürünle karşılaşabilir veya olgunlaşmamış veya tatsız meyve ve sebzeler satın alabiliriz. İşin iyi yanı, doğru ipuçlarını biliyorsanız tüm bunlardan kaçınabilirsiniz.

Ucuz diye alınan bazı gıda ürünlerinin yenilemeyecek durumda olması aslında sizi daha fazla zarara sokabilir. Bu yüzden, doğru gıda ürünlerini seçerken dikkat etmeniz gerekenleri sizler için sıraladık…

ZEYTİN

Zeytin seçerken çekirdekli olanları tercih etmek daha iyidir. Bunun nedeni, çekirdekleri çıkarıldıktan sonra zeytinlerin içine giren ve meyvenin püre gibi görünmesini sağlayan bir turşunun üzerine yerleştirilmesidir. Üstelik içeri girdiğinde zeytinlerin gerçek lezzetini de gölgeliyor.

SOMON

Kulağa şaşırtıcı gelse de taze balıklarda belirgin bir balık kokusu olmamalıdır. Bunu hissediyorsanız, balığın taze olmaması muhtemeldir. Tazeliğin bir başka işareti de renktir. Bir çiftlikte yetiştirilen somon balıkları genellikle açık pembe renktedir, yabani balıklar ise normalde daha koyu tonlara sahiptir. Balığın yüzeyinde gri veya kahverengi lekeler varsa, balığın bir süredir depoda tutulduğunu gösterir.

HURMA

Taze hurma buruşabilir, ancak çok fazla değil ve çok sert olmamalıdır. Kuru meyveler etli göründüğünde ve hafif parlak bir cilde sahip olduklarında en iyisidir. Şeker kristalleri veya beyaz lekeler olmamalıdır, çünkü bunların varlığı bozulmanın çoktan başladığını gösterir.

SARIMSAK

Bir satıcı sattığı sarımsağın taze olduğunu beyan ederse hafif bir kokudan anlaşılır. Koku çok belirginse, sebzenin eski olması veya yanlış saklanmış olması muhtemeldir. Üstelik içeride çürümeye de başlamış olabilir.

PANCAR

Pancar alırken yapraklı olanları tercih edin, çünkü bu sebzenin taze olduğunu kolayca anlamanıza yardımcı olacaktır. Ancak bu tür pancarları bulmak her zaman mümkün değildir, bu nedenle sebzenin büyüklüğüne ve köküne dikkat etmeniz gerekir. Kuyruğunda çok fazla kıl olmayan çok büyük olmayan bir pancar seçmek daha iyidir, aksi takdirde sert, tatlı olmayan bir ürün alma riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

BILDIRCIN YUMURTASI

Bıldırcın yumurtası seçerken, her şeyden önce, kabuğun durumunu dikkatlice kontrol ettiğinizden ve incelediğinizden emin olun. Raf ömrünü hatırlamakta fayda var; oda sıcaklığında 30 güne kadar ve buzdolabında 60 güne kadar. Paketin üretim tarihi yoksa yumurtaların tazeliğini ağırlıklarından anlayabilirsiniz. Taze bir yumurta 10-12 gr ağırlığında olacaktır. Bir yumurta biraz daha küçükse, bıldırcın yumurtası kurumaya başlamış demektir ve farklı olanları tercih etmeniz daha iyi olur.

AVOKADO

Ana renkten farklı olan belirgin noktalar, meyvede bir sorun olduğunu gösterir. Koyu cilt lekeleri olan avokadolardan kaçınmak en iyisidir, çünkü bu genellikle çürüme sürecinin başladığının bir işaretidir. Sapın yanındaki alana da baskı uygulayabilirsiniz; parmağınızla dürtebilirseniz, meyve muhtemelen fazla olgunlaşmıştır.

NAR

Bazen nar satın almak hayal kırıklığına dönüşüyor çünkü içi solgun ve tatlı olmuyor. Böyle bir durumdan kaçınmak için şunlara dikkat edin: Meyvenin şekli ideal bir daire oluşturmamalı, aksine köşeli olmalıdır, çünkü cildin pürüzsüzlüğü ve sıkılığı da olgunluk göstergesidir.

LİMON

Her şeyden önce, iyi bir limon ağırlığı ve kabuğunun kalınlığı ile tanımlanabilir. Meyve ilk bakışta büyük görünmeyebilir, ancak ağır olmalıdır. İnce deri ve sapın mini çizgilerin yayıldığı bir çukur, birinci sınıf bir limonun işaretidir. Meyvede yüksek miktarda mineral olduğunu gösterirler.