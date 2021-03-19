Tırnak renginiz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?

Tırnak bakımında kullandığınız oje renklerinin kişiliğiniz hakkında verdiği ipuçlarını öğrenmek istiyorsanız, bu yazıyı mutlaka okuyun…

Tırnak boyamak, günlük kombininizi tamamlamanın ve kendinizi ifade etmenin en kolay yollarından biridir. Kolayca uygulanıp silinebilir, son trend renkleri seçebilir ve istediğiniz kadar değiştirebiliriz. Ancak çok sayıda renkli seçeneğe sahip olmasına rağmen, genellikle kişiliğinize veya ruh halinize uyan tırnaklarla kişiliğinizi ele verebilirsiniz. İşte, tırnak renginizin sizin hakkınızda söyledikleri;

1. KIRMIZI

Kırmızı tırnaklar tutkulu olduğunuzu gösterir. Biraz agresif ve duygusal da olabilirsiniz. Aynı zamanda cesur bir renktir, bu da güven veya hakimiyet göstermeyi sevdiğiniz anlamına gelir. Göz alıcı olmaktan ve tüm gözlerin size dönmesinden korkmuyorsunuz.

2. PEMBE

Tırnaklarınızı pembe ojeyle renklendirmek, hafif yürekli, eğlence arayan bir tavrın parçası olabilecek kadınsı bir hava verir. Muhtemelen sezgisel yönününüz kuvvetli ve sosyal normlara uymayı çok fazla umursamıyorsunuz. Eğer açık pembe oje tercih ediyorsanız, biraz hırslı ve kariyer odaklı olabilirsiniz.

3. TURUNCU

Turuncu tırnaklarınız varsa sizi tanımlayan özellikler arasında cesurluk ve içgüdüsellik olabilir. Sıcaklık, enerji dolu, genellikle coşku ve yaratıcılıkla ilişkilendirilen bir renktir. Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğünü umursamıyorsunuz ve kesinlikle nasıl eğlenileceğini biliyorsunuz.

4. MOR

Tırnaklarınızda mor seviyorsanız bu, yaratıcı yönünüzü ifade etmenin bir parçası olabilir. Mor, güven ve bireyselliğin yanı sıra özgün olma ve asaletle de ilişkilendirilir. Bazı şehvetli veya gizemli hisleri ifade etmek istediğinizde mor tırnaklar da takmak isteyebilirsiniz.

5. MAVİ

Mavi, sakinlik ve huzurla ilişkilendirilebilir, ancak oje hakkında konuştuğumuzda, bu durum farklılık gösterebilir. Mavi oje sürmek, özellikle daha parlak tonlardaysa, eğlenceli ve heyecan verici olduğunuzu gösterir. Arkadaş canlısı, genç ruhlu ve yeni şeyler denemeye açık olduğunuzu gösterir.

6. SİYAH

Tamam, yani siyah tırnaklara sahip olmak sizi biraz asi yapar, ama hepsi bu kadar değil. Siyah oje sürmeyi seviyorsanız, standartların dışında düşünmeyi seven yaratıcı bir bireysiniz. Genellikle ciddi bir işte çalışan, söz sahibi kadınlar siyah oje kullanmayı tercih eder. Aynı zamanda gözü pek de olabilirsiniz. Sonuçta siyah oje sürmek cesaret gerektirir.

7. NEON

Bu renkte tırnaklar dikkat çektiği için özgüveniniz yüksektir. En büyük özellikleriniz korkusuz, enerjik ve parti ruhlu olmanız. Spot ışığında olmayı seviyorsunuz ve yabancılarla bile kolayca sohbet etmeye başlayabilirsiniz. Neon renkler, limon yeşilinden sıcak pembeye değişebilir ve neon ojeyle tasarım yapmanın gerçekten doğru veya yanlış bir yolu yoktur, bu da size yaratıcı yönünüzü keşfetmeniz için daha fazla alan sağlar.

8. TEN RENGİ

Kullanacağınız rengin ten rengi olması, az bakım gerektiren şeyleri sevdiğinizi ve gösterişsiz olduğunuz anlamına gelir. Bazıları bunu çok sıradan bulabilir, çünkü renk o kadar göze çarpmayabilir. Ancak yine de oldukça şık görünüyor. Aynı zamanda açık sözlü ve güvenli bir insan olduğunuzu da gösterir.