Tırnak yeme alışkanlığından vazgeçmeniz için 6 neden

Stresli anları tırnak ısırarak ya da yiyerek hafifletme girişiminde bulunuyorsanız, sizi bu eylemden vazgeçirmeye zorlayacak olası sonuçları araştırdık…

Endişeli, sıkılmış hissettiğinizde veya sadece elinizi meşgul etmeniz gerektiğinde tırnaklarınızı sık sık ısırma eğiliminde olabiliyorsunuz. Yapılan çalışmalar, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30’u tırnak yeme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Ne yazık ki, tırnak yemenin vücudumuzda yarattığı birçok olumsuz etki var. Kendinizi hala sık sık tırnaklarınızı yerken buluyorsanız, şimdi bu alışkanlığı bırakmak için en iyi zaman olabilir.

Tırnak yeme alışkanlığını durdurmak bir gecelik bir süreç değildir, ancak parmaklarınızı örtmek veya bir kalemle parmaklarınızı meşgul ederek bunu yapma dürtüsüne karşı koymanıza yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca sizi tırnak yemekten caydırmak için acı tadı olan özel ojeleri de deneyebilirsiniz.

1. DİŞLERİNİZE ZARAR VEREBİLİR

Dişleriniz tırnaklarınızdan çok daha sert olabilir, ancak tırnak yemek, dişlerinizde ve hatta diş etlerinizde kalıcı hasara neden olabilir. Dişleriniz ve tırnaklarınız arasında sık sık gıcırdatma, dişlerinizin kırılmasına veya çatlamasına neden olabilir. Ayrıca dişlerinizin yerinden kayma veya gevşeme ve düşme olasılığını artırabilir.

2. AĞIZ KOKUSUNA NEDEN OLABİLİR

Sık sık el yıkamayla bile, tüm mikropları ve kiri tırnaklarımızdan çıkarmak neredeyse imkansızdır. Bu, tırnaklarımızın altında saklanan bakterilerin tırnak ısırırken ağzımıza daha kolay ulaşabileceği anlamına gelir. Bu bakteriler ağzımızda kalıp çoğalarak diş eti hastalığına veya ağız kokusuna neden olabilir.

3. İSHALE YOL AÇABİLİR

Ağzımızda yaşayan bakteriler yeterince zararlıdır. Sık sık tırnak yemeniz halinde mikroplar sonunda bağırsaklarımıza kadar ulaşabilir. Bu mikroplar, karın ağrısı ve ishale neden olabilecek mide-bağırsak enfeksiyonlarına neden olabilir.

4. HASTALANMANIZA SEBEP OLABİLİR

Yüze dokunmayı içeren herhangi bir aktivite, hastalığı yayma şansımızı artırır. Hatta bazı insanlar bilinçaltında tırnaklarını ısırırlar ve bunun farkına bile varmazlar. Bu, soğuk algınlığı virüsü gibi mikrobiyal temasa daha yatkın oldukları anlamına gelir.

5. SİĞİL OLUŞUMUNU TETİKLEYEBİLİR

Tırnakların yan tarafında bulunan boşluklara birtakım virüsler yerleşebilir. Virüs, daha sonra parmaklardan veya tırnaklardan dokunarak veya tırnak ısırırken yüze geçebilir. Bu, özellikle dudakların yakınında yüz siğillerine yol açabilir.

6. KRONİK BAŞ AĞRILARINA SEBEP OLABİLİR

Tırnaklarını ısıran kişilerde ayrıca bruksizm veya istemsiz diş gıcırdatma gelişme şansı artar. Bruksizmi olanlar çene ağrısı, kas gerginliği, yüz çevresinde ağrı ve kronik baş ağrıları yaşayabilir.