Tırnak yeme alışkanlığının altında yatan nedenler

Genellikle stresle doğru orantılı olarak kazanılan tırnak yeme alışkanlığının bilinmeyen nedenlerini sizler için araştırdık…

Tırnak yeme tipik olarak çocuklukta başlar. Çocukken bu alışkanlığa sahip olan birçok insan, sonunda onu aşar. Ancak bazıları için, bırakması son derece zor olabilen ömür boyu bir alışkanlık haline gelir. Çoğumuz tırnaklarımızı yemenin kırmamız gereken kötü bir alışkanlık olduğunu düşünerek büyüdük. İşte, alışkanlık haline gelen bu davranışın sizinle ilgili bazı ilginç gerçekleri ortaya çıkarabileceği bazı nedenler;

MÜKEMMELLİYETÇİ BİR İNSANSINIZ

Bir araştırmaya göre, tırnak yeme alışkanlığı olan insanlar daha başarılıdır. Araştırmacılar, yarısı tırnak yeme alışkanlığı olan ve yarısı yemeyen bir grup insanı inceledi. Tırnak yiyenlerin, aşırı çalışma eğiliminde olan A tipi kişilikler olduğu ortaya çıktı. Mükemmelliyetçi insanlar hem çalışkan hem de azimli oldukları içinse başarı kapılarını kolaylıkla açabiliyor.

DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDEN DAHA ZEKİSİNİZ

Tırnak yiyen kişiler, genellikle görevleri normal bir hızda gerçekleştirmeyen hedef odaklı kişilerdir. Çoğu insan, bir problemi çözmeye çalışırken yoğun konsantrasyon anlarında tırnaklarını ısırma eğilimindedir. Tabii uzun süreli bir işe odaklanabilmek zeka ile doğru orantılıdır.

OLAYLARA KARŞI SABIRSIZSINIZ

Can sıkıntısı ve hayal kırıklığı, tırnak yemenin önemli tetikleyicileri olabilir. Bir alışkanlık haline geldiğinde, sıkıldığınızda veya etrafta beklerken kendinizi meşgul etmek için yaptığınız bir şey olabilir. Özellikle sabırsız insanlar bekleme anlarında kendilerini meşgul etmenin yollarını arar. Tırnak yeme ise onlar için bacak sallamayla koordineli olarak ilerleyen bekleme rutini haline gelmiştir. Böyle insanların şu an gözünüzün önüne geldiğine eminim.

KENDİNİZDEN MEMNUN DEĞİLSİNİZ

Tırnak yemek, insanları geçici olarak daha iyi hissettiren alışkanlıklardan biridir. Tırnak yiyenler, genellikle kendileri için büyük beklentiler belirleyen aşırı başarılı kişilerdir. Hedeflerine ulaşamadıklarında, genellikle hayal kırıklığına uğrarlar ve kendilerinden utanırlar. Sonucunda hüsrana uğradıklarında ise genellikle psikolojik kaynaklı olan tırnak yeme eğilimde olurlar.

PSİKOLOJİK BİR SORUNUNUZ VAR

Tırnak yemenin, obsesif-kompulsif bozuklukla bağlantısı vardır. Bunun altında yatan neden ise, obsesif-kompulsif bozukluğuna sahip insanların tekrar tekrar bir şeyler yapma dürtüsüne sahip olmalarıdır. Bununla birlikte, bu zihinsel rahatsızlıkları olan herkes tırnaklarını ısırmaz ve çoğu zaman aşılması zor olan uzun süreli bir alışkanlıktır. Böyle durumlarda mutlaka psikolojik destek alınmalıdır.