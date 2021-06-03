Tırnaklarınız için evde hazırlayabileceğiniz 8 bakım önerisi

Bakımlı ellerinizi daha da güzel gösterirken sağlıklı tırnaklara sahip olmanızı sağlayacak yöntemleri öğrenmeye hazır mısınız?

Günlük işlerimizde yıpranan elleriniz için bakım uygularken, çoğu zaman tırnaklarınızı görmezden gelebiliyorsunuz. Zaman içerisinde aşınan ve kolay kırılır hale gelen tırnakların bakımlı ellerinize gölge düşürmesini istemiyorsanız, evde hazırlayabileceğiniz basit birkaç yöntemi uygulayabilirsiniz. Özellikle genel temizlik maddeleri, ojeler ve asetonların tırnaklarınıza zarar vermesinden muzdaripseniz, eldiven kullanmayı ihmal etmeyin. İşte, kuaföre gitmeye gerek kalmadan yapabileceğiniz doğal çözümleri sizler için hazırladık…

1. SALATALIK UYGULAYIN

Sık sık kırılgan tırnaklardan muzdaripseniz, salatalık uygulayarak sorundan doğal olarak kurtulabilirsiniz. Sadece A, E, B1, B2, B3 ve C vitaminleri açısından zengin değil, aynı zamanda kalsiyum ve demir de içeriyor. Tırnaklarınızı 5 dakika salatalık suyu özüne batırın.

2. ELMA SİRKESİ VE SUYA BATIRIN

Enfekte olmuş tırnakları tedavi etmek için eşit miktarda su ve elma sirkesinden oluşan bir solüsyona batırın. Tırnaklarınızı yaklaşık 30 dakika ıslatın. Ya da daha hızlı bir çözüm için elma sirkesini, pamuklu çubuklarla enfekte olmuş tırnaklarınıza uygulayabilirsiniz.

3. ÇAY AĞACI YAĞI SÜRÜN

Şaşırtıcı antifungal özellikleriyle bilinen çay ağacı yağı, tırnakların sağlıklı kalmasına da yardımcı olur. Tırnak mantarı sorununuz varsa bu uçucu yağı pamuklu çubuklarla uygulayarak kullanabilirsiniz.

4. LİMON SUYU VE KABARTMA TOZU İLE OVUN

Evde tırnaklarınızı beyazlatmak için tırnaklarınızı limon dilimi ile ovalayın ya da pamukla uygulayın ve 10 dakika bekletin. Daha derin bir temizlik için limon suyunu kabartma tozu ile karıştırarak ince bir macun oluşturun ve bir diş fırçası kullanarak bu karışımla tırnaklarınızı ovalayın.

5. ATKUYRUĞU ÇAYI

Atkuyruğunun antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahip olduğu kanıtlanmıştır. At kuyruğu otu çayını günde 2 bardak tüketmek, güçlü tırnaklara sahip olabilmek için uygulayabileceğiniz basit bir yöntem

6. KEKİK YAĞI SÜRÜN

Yakınınızdaki bir süpermarkette kolayca bulunabilen kekik yağı, çay ağacı yağına alternatif olarak tırnakları korumak için kullanılabilir. Bu yağ, şaşırtıcı anti-bakteriyel özelliklere sahip olduğu kanıtlanmış timol içerir. Tırnak mantarı veya bakteriyel sorunlardan muzdaripseniz, kekik yağına batırılmış pamuklu çubuklarla tırnaklarınızı nazikçe ovalayın.

7. BİOTİN AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER TÜKETİN

Tırnaklarınızı daha hızlı uzatmak için, bir tür B vitamini olan biotin açısından zengin besinler tüketmeniz önemlidir. Bir araştırmaya göre biotin, zayıf tırnakları sadece birkaç hafta içinde güçlü tırnaklara dönüştürebilir. Bu vitamini içeren bazı yiyecekler fındık, karnabahar, pişmiş yumurta, muz ve mantardır. Bunları günlük diyetinize dahil edin.

8. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI İLE MASAJ YAPIN

Hindistan cevizi yağı tırnaklarınızı besleyip nemlendirebilir ve tırnak etlerinizi sağlıklı tutabilir. Birkaç damla Hindistan cevizi yağı alın ve emilene kadar tırnaklarınıza masaj yapın. Bunu yapmak tırnak yataklarınızı iyileştirecek ve onları güçlendirecektir.