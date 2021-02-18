Tırnaklarınızın kırılmasına neden olan koşullar

Tırnak bakımlarınızı düzenli yapmanıza rağmen kırılgan tırnak yapısına sahipseniz, buna sebep olan çevresel etmenleri sizler için hazırladık…

Kusursuz bir görüntüyü tamamlayıcı unsurlardan biri olan tırnak modası, kadınların vazgeçilmez aksesuarları arasında yerini korumaya devam ediyor. Tabii düzgün bir tırnak için düzenli bakım yapmak şart. Her şeye rağmen yine de olmadık zamanlarda tırnaklarınız kırılıp, canınızı sıkabilir. Kırılgan tırnaklarınızın güzelliğinizi gölgelemesine izin vermeyecek bazı öneriler;

SIK SIK SAÇ SPREYİ KULLANMAK

Hevesli bir saç spreyi kullanıcısıysanız, farkında bile olmadan tırnaklarınıza zarar veriyor olabilirsiniz. Saç spreylerinin yüzde 50'sinde bulanan alkol miktarıyla tırnaklarınızın kurumasına ve daha kırılgan olmasına sebep olur. Saç spreyi görünümünüze son dokunuşu katarken, manikürünüzü de bozabilir. Ayrıca saç spreyi içeriğindeki bileşikler o kadar güçlüdür ki, kıyafetlerdeki oje lekelerini çıkarmak için kullanabilirsiniz.

TIRNAKLARI ARAÇ OLARAK GÖRMEK

Bir ürünün kapaklarını açarken veya fiyat etiketini sökme için sıklıkla tırnaklarımızı kullanırız. Ancak bunu düzenli olarak yapıyorsanız, tırnaklarınızı kaldırabileceğinden daha fazla baskı altına almış olursunuz. Tırnaklarınızı, yapılması gerekmeyen şeyleri yapmak için kullanıyorsanız, hafif bir travmaya ve hatta tırnaklarınızın çatlamasına neden olabilirsiniz.

TIRNAK ETLERİNİ KESMEK

Tırnak teknisyeniniz, manikürünüzün düzgün görünmesine ve daha uzun süre taze kalmasına izin vermeyeceğini söylese de bu küçük cilt aslında tırnaklarınızı enfeksiyonlardan korumak içindir. Kütikülü çıkarırsanız, tırnaklarınız mikroplara ve bakterilere karşı daha savunmasız hale gelir ve bu da tırnak hastalıklarına yol açabilir. Tırnak etlerinizi kesmek yerine, teknisyeninizden geri itmesini ve gevşek deriyi kesmesini isteyin.

TIRNAK UZATMAK

Uzun tırnaklara sahip olmanın farklı tasarımları denemenizi sağladığı doğru olsa da tırnaklarınızı daha kısa tutmak kesinlikle daha sağlıklıdır. Uzun tırnaklar kolayca kir ve bakterileri barındırabilir ve potansiyel olarak enfeksiyonları yayabilir. Takma tırnak uzantıları kendi tırnaklarınıza da zarar verebilir. Akrilik tırnakların yapışması için teknisyenlerin doğal tırnaklarınızı törpülemeleri gerekir, bu da onları ince ve zayıf yapar.

SÜREKLİ OJE SÜRMEK

Bazen eskiyen ojeyi düzgün bir şekilde çıkarmak için zamanınız yokmuş gibi hissetmenize rağmen, haftalarca çıkarmamaya devam ederseniz tırnaklarınıza zarar verme riskiniz vardır. Cildinize çok benzer şekilde tırnaklarınız da yüzeylerine uygulanan maddeleri emebilir. Tırnaklarınızın ihtiyacı olan detoksu ve hava almasını sağlamak için, daha kırılmalar başlamadan çıkarın ve birkaç hafta oje kullanmayın.

SIKAN AYAKKABILAR GİYMEK

Yanlış numara ayakkabı giymek sadece rahatsızlık vermekle kalmaz, aynı zamanda ayak tırnaklarınız için sorun yaratabilir. Ayakkabılarınız tırnaklarınıza çok fazla bastırırsa, tırnak travmasına ve hatta tırnakların tırnak yatağından ayrılmasına neden olabilir. Bu koşullardan kaçınmak için ayakkabılarınızın tam oturduğundan emin olun ve ayaklarınızın nefes almasına izin verin.

HAVUZDA YÜZMEK

Klor, sizi yüzme havuzlarında mikroplardan ve bakterilerden korurken tırnaklarınızı aşırı kuru bırakabilir ve onları tahriş edebilir. Yüzücüyseniz ve havuzda saatler geçirmeyi seviyorsanız, nem kaybetmemeleri için üzerine bir tırnak sertleştirici ve bir kat şeffaf oje sürdüğünüzden emin olun. Lanolin içeren bir el losyonu kullanmak da ellerinizi ve tırnaklarınızı klorun olumsuz etkilerinden koruyacaktır.