Tüp bebek tedavisinde en çok yapılan 5 hata

Tüp bebek tedavisine başlamaya karar verdiyseniz, süreci engelleyebilecek ve cesaretinizi kırabilecek en sık yapılan hataları sizler için sıraladık…

Tüp bebek tedavisi sırasında neyin izin verildiği ve neyin izin verilmediği hakkında çok sayıda bilgi mevcuttur. Tüm bu bilgileri hatırlamak zor, kafa karıştırıcı ve zaman alıcı olabilir. Hatalar, insan yanılabilirliğinin sonucudur. Bununla birlikte, bazı hatalar sadece maliyetli değil, aynı zamanda cesaret kırıcıdır. Tüp bebek tedavisi sırasındaki hatalar tesadüften daha fazlasına neden olabilir. Bu işlemlerden geçen çiftlerin yüzlerinde endişe ve korku gibi duygular görülebilmektedir.

Bu prosedür, bir kadının yumurtalıklarından yumurtaların alınmasını, laboratuarda taze sperm ile döllenmesini ve rahme geri yerleştirilmesini içerir. Basit gibi görünse de tüp bebek tedavisi, yumurtaların olgunlaşmasına yardımcı olacak ilaçlardan embriyolar oluşturmaya ve onları rahme yeniden yerleştirmeye kadar, hamileliğin başlangıcından sonuna kadar bir dizi adımı içerir.

Evli bir çiftin belirli bir aşamadaki hayali, ebeveynlik günlerini karşılamaktır. İşte, bu süreçte uzak durmanız gereken bazı hatalar;

1. GEÇ YAŞTA TEDAVİYE BAŞLAMAYIN

Beklemek, çocuğu olmayan çiftlerin yaptığı en yaygın hatalardan biridir. Kadınların en iyi sonuçlar için tüp bebek tedavisi için 35 yaşına kadar beklemesi gerektiği bir efsanedir. Kadınların daha genç yaşta vücutlarıyla deney yapmayı tercih ettikleri düşünülür ki bu yanlıştır.

Tüp bebek başarı uzmanlarına göre, doğum günü pastanızda ne kadar çok mum varsa, tüp bebek başarı şansı o kadar düşük olur. Tüp bebek prosedürleri, yaşın küçük bir rol oynadığı kısırlığın nedenine dayanmaktadır. Tedaviyi denemeniz ve en uygun zamanı belirlemek için bir uzmana danışın.

2. İNTERNETTEKİ BİLGİLERE ALDANMAYIN

Hepimizin bildiği gibi, çevrimiçi arama motorları hem bir nimet hem de bir lanettir. Çevrimiçi olarak sunulan bilgi miktarı hem inanılmaz hem de sinir bozucu olabilir. Tüp bebek döngünüzün ilerlemesini ve erken belirtileri herkesinkiyle karşılaştırmak son derece yararlıdır. Ancak, karşılaştırmalar sorularınızı yanıtlamaz. Tahmin veya teşhis için arama motoru kullanımına dürtüsüne karşı koyun. Bunun yerine, bir sorunuz varsa veya tüp bebek önlemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız doktorunuza danışın.

3. ÖNCEDEN ORGANİZE OLUN

Düzenlenmemiş bir gardırop olması kabul edilebilir, ancak özellikle tüp bebek tedavisi söz konusu olduğunda düzensizlik bir günlük rutin değildir. Günlük işlerinizi unutma alışkanlığınız varsa, önceden organize olmak en iyi çözümdür. Doktorunuzun randevularını atlamamalı ve gerekli ilaçları tüketmemeye çalışmalısınız. Tüp bebek tedavisinin büyük bir prosedür olduğunu söylemek yetersiz kalır. Bu nedenle, faaliyetlerinizi mümkün olduğunca düzenli tutmaya çalışın.

4. SÜREÇ BOYUNCA MOLALAR VERMEYİN

Tüp bebek tedavisinin fiziksel olarak ne kadar zahmetli olduğundan daha önce bahsetmiştik. Ancak bu, tüm prosedür boyunca uyumanız gerektiği anlamına gelmez. Tembellik ve sonuç beklemek stresli düşüncelerin gelişmesine katkıda bulunur. Yorucu faaliyetlerde bulunmanız önerilmemektedir. Vücudunuza ihtiyaç duyduğu dinlenmeyi verin ve günlük aktivitelerinizi her zamanki gibi yapın.

5. ÇOK STRESLİ OLMAYIN

Tüp bebek tedavisinin sizi yorduğunu söylemeye gerek yok. Bu tedavi sizi ve eşinizi farklı bir aleme götürecektir. Sürecin zihinsel ve fiziksel olarak yorucu olması şaşırtıcı değil, ancak çiftler ebeveynlik yolculuğu sırasında genellikle stres yaşarlar. Bu ek stres tehlikelidir çünkü tıbbi sonuçlarınız üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. Stresinizi azaltmanın yanı sıra, dinlenmenize ve sakinleşmenize yardımcı olacak yollar aramalısınız. Eşinizle güzel bir öğle veya akşam yemeği yiyin, eğlenceli bir film izleyin veya rahatlatıcı bir şeyler yapın.