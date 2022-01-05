Uçakla seyahat ederken vücutta meydana gelen 9 değişim

Hava yoluyla yolculuk ederken vücudunuzda birtakım değişikliklere şahitlik ediyorsanız, endişelenmeyin! İşte, basınç farkında yaşayabileceğiniz olası etkiler…

Uçakla seyahat etmek, başka bir ülkeye ulaşmanın en hızlı yollarından biri olsa da, sizin ve vücudunuz için her zaman rahat olmayabilir. Ve bunun arkasında belirli nedenler vardır. Yani ister camdan gökyüzünü seyrediyor olun, ister uçuş için hazırladığınız müzik listesini dinliyor olun, hava yolculuğunuz sırasında işitme duyunuz zayıflayabilir veya ani bir diş ağrısı yaşayabilirsiniz.

Seyahatlerinizde yaşayacağınız olumsuz etkileri öğrenerek önceden önlem almak ve semptomları hafifletmek istiyorsanız, sizler için hazırladığımız listeye bir göz atın!

1. BACAKLARINIZ ŞİŞEBİLİR

Uçaktayken özgürce yürüyemez ve bacaklarınızı uzatamazsınız. Ne yazık ki, hareket eksikliği bacaklarınızda kan durgunluğuna neden olur ve bu şişmeye ve hatta pıhtılaşmaya neden olabilir. Ayak şişmesi kısa bir süre devam ederse ciddi bir problem değildir, ancak onu rahatlatmak istiyorsanız her saat başı kısa bir yürüyüş yapmayı deneyin.

2. İŞİTME DUYUNUZ ZAYIFLAYABİLİR

Baş dönmesine ek olarak, kulaklarınız neredeyse kalıcı olarak tıkanacaktır. Soğuk algınlığı veya sinüzitli bir uçağa binerseniz, mukus artan basınçla durgunlaştığı için semptomlar kötüleşir. Bu nedenle, hastaysanız uzun bir uçuş yapmaktan kaçının.

Uzun uçuşlar şiddetli kulak ağrısına, işitme kaybına neden olabilir. Sağlıklıysanız, sakız çiğnemek yardımcı olabilir. Çiğneme kaslarının hareketi yükü azaltacaktır.

3. CİLT SORUNLARI YAŞABİLİRSİNİZ

Uçakla seyahat etmek, cildinizde bir dengesizliğe neden olabilir. Her şeyden önce, nem cildinizi kurutabilir, yaşadığınız stres kızarıklıkları ve sivilceleri artırabilir. Ayrıca fazla oturmak sadece ayak şişmesine değil, yüzde şişkinliğe de neden olabilir. Bu yüzden nemli kalmaya çalışın ve yanınıza nemlendirici alın.

4. AĞIZ KOKUSU OLUŞABİLİR

Uçuş sırasında yaşayabileceğiniz bir diğer sorun da ağız kokusudur. Tükürük üretimi de dahil olmak üzere vücut sisteminiz, yolculuk ederken daha yavaş çalışır ve bu da bakterilerin yayılmasını sağlar. Dişlerinizde kalan yiyecek parçaları ağız kokusunu teşvik edebilir. Uçakta nefesinizin kokmaması için yanınızda diş fırçası ve diş macunu bulundurun.

5. SU KAYBI YAŞARSINIZ

Bir uçuşta karşılaşabileceğiniz en büyük sorunlardan biri dehidrasyondur. Bu nedenle birçok uçuş görevlisi genellikle uçuş boyunca dolaşarak yolculara su sunar. 3 saatlik bir uçuş sırasında insanlar genellikle 1,5 litre su kaybeder. Hatta araştırmacılar, uçuşta beklenebilecek hafif dehidrasyonun da ruh halinizi etkileyebileceğini söylüyorlar. Bu yüzden yolculuk ederken daha fazla su içmeyi deneyin.

6. BAŞINIZ DÖNEBİLİR

Uçuş sırasında sersemlik hissedebilirsiniz. Kabindeki basınç dalgalanmaları başınızı döndürebilir veya sizi hiç rahatsız etmeyebilir. Ayrıca, gördüğünüz statik resim hareket hissine karşılık gelmediği için uçuş sırasında mide bulantısı ve hatta kusma yaşayabilirsiniz.

7. YEMEK ZEVKİNİZ DEĞİŞEBİLİR

Bir uçaktaki yemeği lezzetli olarak tanımlama olasılığınız oldukça düşüktür. Ve bunun nedeni uçak yemeklerinin tatsız olması değil, sadece kabin basıncındaki değişiklik, tat alma tomurcuklarının hassasiyetini azaltır. Tatlı ve tuzlu yiyecekleri tatma yeteneğiniz yaklaşık yüzde 30 oranında azalır. Ama yine de, uygun hidrasyon ile uçakta yemeklerinin tadını çıkarabilirsiniz.

8. ANİ BİR DİŞ AĞRISI HİSSEDEBİLİRSİNİZ

Birçok hava yolcusu, uçuşlar sırasında dişlerinde ağrı olduğunu fark eder. Bunun nedeni basınç farkıdır; hava küçük deliklere girer ve dişlerinizi içeriden bastırır. Uçakta diş ağrısına genellikle havanın bir dolguda sıkışması neden olur.

9. GERGİN OLABİLİRSİNİZ

Uçmaktan korkmayanlar bile yolculuk ederken tedirgin olabilir ve hatta sinirlenebilir. Nedeni basit: Güvenliğimizin kontrolü bizde değil ve bu bizi endişelendiriyor. Kaygıyı gidermek için nefesinize odaklanmak veya bir film veya kitapla dikkatinizi dağıtabilirsiniz.