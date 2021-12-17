Uçucu yağ kullanırken en sık yapılan 6 hata

Aromaterapi baş ağrılarınızı ve stres etkenlerinizi yatıştırabilecekken, kullandığınız yağları doğru miktarda ve tarzda kullandığınızda kaçınmanız gereken hataları öğrenmeye ne dersiniz?

Aromaterapi, terapötik bir yanıt sağlamak için uçucu yağların kontrollü kullanımıdır. Sadece koklamaktan veya hoş bir ortam yaratmaktan çok daha fazlasıdır. Aromaterapi karışımları, çiçek, ağaç kabuğu, yaprak veya meyve gibi bir bitkinin farklı kısımlarını buharda pişirerek yapılır. Bu, bitkinin özünü ve tedavi edici özelliklerini yakalamak için bitkinin farklı kısımlarını damıtarak aromayı indükleyen karışımı yakalamak için yapılır.

Koku üretiminin yanı sıra, uçucu yağlar stres, kaygı, baş ağrısı semptomlarını hafifletir ve daha derin bir rahatlama ve sağlıklı uyku seviyesine yardımcı olur. İnhalasyon veya topikal uygulama yoluyla kullanılabilirler.

İşte, uçucu yağları aromaterapi için kullanırken veya hazırlarken kaçınmanız gereken hatalardan bazıları;

1. GÜVENİLİR YERLERDEN ALMAMAK

Saf yağlar üreten güvenilir bir üretici aradığınızdan emin olun. Eklenen tüm ekstra ürünler kötü değildir, sadece dikkatli olmalısınız çünkü bazı ürünler alerjik reaksiyona neden olabilir.

2. SEYRELTMEDEN KULLANMAK

Asla seyreltilmemiş uçucu yağlar kullanmamalısınız. Seyreltilmemiş uçucu yağlar doğrudan kullanım için çok güçlüdür. Çok fazla uçucu yağ içermeyen bir solüsyona bir krem ​​veya taşıyıcı yağ ile seyreltilmesi her zaman tavsiye edilir, çünkü uçucu yağ yüzdesi ne kadar yüksek olursa cilt reaksiyonları olasılığı da o kadar yüksek olur.

3. GÜNEŞE DAYANIKLILIĞINI BİLMEMEK

Yağın UV ışınlarına maruz kalmasından kaçının çünkü çok fazla ısı yağın kalitesini etkileyebilir ve daha az etkili hale getirebilir. Ayrıca, ısı ve güneş ışığının yağın kimyasal bileşimini değiştirebileceğini unutmayın.

4. DOĞRU KULLANIMINI BİLMEMEK

Uçucu yağları asla açık yaraların yakınında kullanmayın çünkü yaralı cilt gerekenden daha fazla uçucu yağ emebilir ve istenmeyen cilt reaksiyonlarına neden olabilir. Uçucu yağ kullanmadan önce mutlaka bir uzmandan yardım alın.

5. YAĞLARI YANLIŞ DEPOLAMAK

Eski yağ şişelerini atmayı unutmayın, çünkü daha eski yağların oksijene maruz kalma nedeniyle bozulma olasılığı daha yüksektir ve iyi çalışmayabilir veya cilt reaksiyonlarına neden olabilir. Yağın buharlaşmasını önlemek için kullandıktan sonra şişe kapağını sıkıca kapatmayı her zaman aklınızda bulundurmalısınız.

6. HER KİŞİYE GÖRE UYGUNLUK DURUMUNU ARAŞTIRMAMAK

Hamile ve emziren kadınların, erken gelişim dönemlerinde bebeği olumsuz etkileyebileceğinden uçucu yağları kullanmamaları önerilir. Hayvanların uçucu yağlara yakın olmasına izin vermeyin çünkü genellikle uçucu yağlara karşı daha hassastırlar.