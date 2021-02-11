Üst dudak ve burun arası ameliyatsız düzeltilebiliyor

Yüzde dikkat çekici şekilde burun tabanı ve üst dudak arasındaki mesafesinin uzun olmasından yakınanların, ameliyatsız bir şekilde bu durumdan kurtulması mümkün.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, burun tabanı ile üst dudak arasındaki mesafenin kişiden kişiye değişmekle birlikte kadınlar için bu mesafenin 1 ile 1.2 cm, erkekler içinse 1.3 ile 1.5 cm arasında olması gerektiğini belirtti. Normalden uzun olan bu mesafenin bireylerde mutsuz ve estetik olmayan bir görüntüye sebep olabildiğini kaydeden Dr. Erdoğan, üst dudak ile burun tabanı arasındaki mesafenin normalden uzun olmasının doğuştan olabildiği gibi yaşlılık, çevre dokunun destek fonksiyonunun azalması ve burun estetik operasyonları sonrası oluşabildiğini söyledi.

İP ASKI YÖNTEMİ BAŞARILI BİR UYGULAMA

Çeşitli nedenlerle bu mesafenin normalden uzun olduğu durumlarda ameliyatsız burun ip askı yönteminin başarıyla uygulandığını anlatan Dr. Erdoğan, “Üst dudak ip asma tekniği, üst dudakta kesi uygulanmasına gerek kalmadan yani herhangi bir iz olmaksızın yalnızca özel asıcı ipler yardımı ile üst dudağın burun tabanına asılmasını ve burun dudak mesafesinin kısaltılmasını sağlar. Üst dudak asma tekniğinin hyalüronik asit dolgularla beraber yapılması dudağın kalınlığını da artırmakta, bu sayede burunla dudak mesafesi daha da kısaldığı için çok daha genç ve güzel bir görünüm elde edilebilmektedir." dedi.

10 DAKİKALIK BİR İŞLEM

İp askı uygulamasının lokal anestezi altında gerçekleştirilen 10 dakikalık bir işlem olduğuna dikkat çeken Dr. Erdoğan, “Eriyebilen, vücutla biyouyumlu özel ipler yardımı ile dudak burun tabanına asılır. İlk 10 gün hafif gerginlik hissi yaşanabilir ancak vücutta kendiliğinden eriyen ipler kullanıldığı için kalıcı rahatsızlık oluşmaz. Kalıcılığı 1.5 yıl olan bu uygulama sayesinde kişi günlük hayatından kopmadan istediği görsel sonuca rahatlıkla ulaşabilir." şeklinde konuştu. Dr. Erdoğan, konforlu olması, vücut içinde zararlı bir yan etkisinin olmaması gibi özellikleriyle iple üst dudak askılama işleminin istenildiğinde tekrar edilebildiğini de vurguladı.