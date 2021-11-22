Utanç duygusuyla baş etmeyi sağlayan 4 yöntem

Utanç duygusunun kökleri çocukluktadır ve düşük öz-değer ile karakterizedir. İşte, geçmek bilmeyen utanç duygusundan kurtulmanızı sağlayacak yöntemler…

Utanç, başkaları tarafından kötü muamele görmenin bir sonucu olarak veya bazı travmatik olaylar nedeniyle birinin yaşadığı en güçlü duygulardan biridir. Kötü utancı yöneten çoğumuz çocukluğumuzdan beri travmatik olaylar yaşamışızdır, ancak bu sorunları yaşamlarının çok daha sonraki dönemlerinde geliştirenler de vardır.

Utanç yaşadığımızda, değersiz olduğumuza inanmamızı sağlar. Kendinden nefret etme kısır döngüsüne gireriz, öyle ki yaşam hedeflerimize ulaşmamızı engelleyebilir. Çoğu zaman ilerleyemeyeceğimizi hissedebiliriz. Kontrolsüz bırakılırsa, utancın zamanla daha da kötü zihinsel sağlık sorunlarına yol açması muhtemeldir. Bu nedenle, onunla başa çıkmanın en iyi yolunu bulmak çok önemlidir, böylece hayatımızı tekrar yoluna koyabiliriz. İşte, o yollardan bazıları;

1. BİR PROFESYONELDEN YARDIM İSTEYİN

Travma ve utanç konusunda uzmanlaşmış nitelikli bir profesyonelin yardımı, utanç duygusunun getirdiği zor düşünce süreçleri ve deneyimlerle başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Acımızı güvenilir profesyonellerle serbest bıraktığımızda, tüm eski programlamayı unutmak için içeriden güçlenmiş hissederiz ve bu, içsel benliğimizi yeniden keşfetmemize yardımcı olur.

2. BAĞIŞLAMA ALIŞTIRMASI YAPIN

Kendinizle ve geçmiş eylemlerinizle uzlaşmak, iyileşmenize ve buna eşlik eden utançtan kurtulmanıza yardımcı olabilir. Affetmek iyileştirebilir. Kendinize aynı şeyi yaşayan iyi bir arkadaşa davrandığınız gibi davranın. Böylece kendinize empati duyarak daha nazik olabilirsiniz.

3. ÖZ ŞEFKAT GÖSTERİN

Genellikle başkalarına kendimizden daha fazla bağışlayıcılık ve anlayış sunarız. Herkesin karanlık bir tarafı ve farklı türde zayıflıkları vardır; dolayısıyla insanlar hata yapar. Aynısı sizin içinde geçerlidir. Bu anlayış, izolasyon, yalnızlık ve utanç duygularını azaltmamıza yardımcı olacaktır. Unutma, hiçbir parçan kendi düşmanın değildir.

4. KENDİNİZİ OLDUĞUNUZ GİBİ KABUL EDİN

Başkalarını yargılamadan kabul etmek için yer açtığımızda, kendimizi de kabul etmek ve toksik utançtan kaçınmak için yer açarız. Kendinizi tanımakla başlayın ve radikal kendini kabul etme pratiğine geçin. Parlak tarafınızın farkında olun, ancak aynı zamanda zayıf yönlerinizi de bilmeye ve kabul etmeye istekli olun. Bu, kendinizi çok iyi düşünmenizi ve kendinize güvenmenizi sağlayacaktır.