Uyanır uyanmaz müzik dinlemek için 6 neden

Sabahları uyandığınızda müzik dinlemenin gününüzü daha iyi hale getirdiğine ve hayatınızda değişen olumlu etkilere şahit olacaksınız…

Müzik, özellikle sabahları insanlarda en iyi etkileri ortaya çıkarır. Ruh haliniz kötü olarak uyanırsanız, müzik listenizi açın ve en sevdiğiniz şarkılara hayran kalın. Anında daha mutlu ve daha üretken hissedeceksiniz. Alarm sesini çok beğendiğiniz bir müziğe ayarlayabilirsiniz. Bu aynı zamanda nasıl uyandığınızı ve güne nasıl başladığınızı da etkiler. Sabahları müzik dinlemenin olumlu etkilerinden bazıları;

1. KORTİZOL SEVİYELERİNİ DÜŞÜRÜR

Bir araştırmaya göre, en sevdiğiniz müziği dinleyerek daha az stresli hissedebilirsiniz. Müziğin stres yaratan bir olaydan sonra iyileşme süresini hızlandırdığı ve stres hormonu olan kortizol seviyesini düşürdüğü görülmüştür. Bu nedenle, güne iyi bir şarkı ile başlamanın dış etkenlerin neden olduğu stresi azaltması ve güne iyi bir başlangıç ​​olarak hizmet etmesi mantıklıdır.

2. DOPAMİN SEVİYELERİNİ YÜKSELTİR

Bir şarkı çaldığınızda ruh haliniz anında değişir. Müzik, doğrudan zevke bağlı mutlu hormonlardan biri olan dopamin hormonunun üretimini artırabilir. Müzik, bazı olumsuz anksiyete ve depresyon duygularını gidermeye yardımcı olur. Öyleyse, moralinizi bozuk uyanırsanız, müzik çalma listenizi açın.

3. ANILARI CANLANDIRIR

Müzik, ister tempolu ister yavaş melodileri olsun, daha fazlasını hatırlamanıza yardımcı olabilir. Bir araştırmaya göre, kulaklığınızı taktığınızda bilişsel işleviniz gelişecek ve zamanla daha güçlü bir hafızadan yararlanacaksınız. Ve anılar yeniden canlandığında, belirli nöron grupları yeniden etkinleştirilir.

4. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Müzik dinlemek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir. Melodilerin sesi, vücudun daha fazla antikor ve doğal öldürücü hücre üretmesine yardımcı olur. Bu hücreler, kapabileceğiniz virüslere saldırmanıza yardımcı olabilir. Temel olarak, bağışıklık sisteminiz herhangi bir rahatsızlıkla savaşmada daha etkili olacaktır.

5. SERSEMLİĞİ AZALTIR

Bir araştırmaya göre, uyandığınız gürültünün zihin durumunuza önemli ölçüde katkıda bulunduğu görülmüştür. Melodik bir sese uyanırsanız, daha düşük seviyelerde sabah halsizliği yaşarsınız, daha hızlı uyanırsınız ve daha dinç olursunuz. Müzik, temelde enerji verici bir etkiye sahip olacaktır. Bip sesi çıkaran alarmlar size aynı sonucu vermeyebilir.

6. YARATICILIĞI ARTIRIR

Bilgisayar masasına veya dizüstüne gitmeden önce kulaklıklarınızı takın ve biraz müzik, özellikle de mutlu melodiler dinleyin. Görünüşe göre bu tür bir melodi sizi daha yaratıcı bir insan yapacak, bu yüzden beklediğiniz tüm fikirler beyninize akın edecek. İş gününüze daha üretken olarak ve yapılacaklar listenizdeki tüm noktaları işaretleyerek başlarsanız, kendinizi kesinlikle iyi hissetmenizi sağlayacaktır.