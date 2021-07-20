Uyku kalitenizi artırmaya yardımcı 10 ev bitkisi

Yatak odanızda doğanın en güzel renklerine yer açarak uyku kalitenizi yükseltmeye ve ruh halinizdeki değişimleri gözlemlemeye ne dersiniz?

Çoğu insan, bitkilerle çevrili olduklarında ruh hallerinin düzeldiğini fark eder. İnsan yaşamından doğanın yeri çok farklıdır. Çevreyle doğuştan gelen bir bağlantımız var. Bu yüzden etrafınızda ev bitkileri dediğimiz yeşil evcil hayvanların olması çok önemlidir. Bilinenin aksine bazı bitkileri ise, iyi bir uyku için yatak odalarınızda mutlaka bulundurmalısınız. Hem fazla bakım gerektirmeyen hem de görüntüsüyle canlılık katmaya yaraya yatak odaları bitkilerini sizler için sıraladık…

1. KURDELE ÇİÇEKLERİ

Havayı temizlemede şampiyonlardan biri olan kurdele çiçekleri (klorofit olarak da bilinir), çeşitli koşullarda büyüdüğü için bakımı oldukça kolay olduğu için çiçekle ilgilenenlerin gözdesidir. Ayrıca, modern görüntüsüyle bulunduğu ortama canlılık ve renk katacaktır.

2. MOR WAFFLE BİTKİSİ

Önemli hava temizleme özelliklerine ek olarak, bu çiçek benzen, toluen ve diğerleri gibi tehlikeli kimyasalları filtreler. Ayrıca, mor waffle bitkisinin muhteşem renkli yaprakları vardır (ve eğlenceli bir adı da vardır). Ancak egzotik görünümün sizi korkutmasına izin vermeyin; yeni başlayanlar için bile bakımı kolaydır.

3. İNGİLİZ SARMAŞIĞI

Bu bitki aynı zamanda en iyi hava temizleyicileri arasındadır çünkü toksinleri, küfleri ve ayrıca havadaki diğer bazı alerjenleri filtreler. İngiliz sarmaşığının bir başka avantajı da bu bitkinin gölgede iyi yetişmesidir, bu nedenle yeterince güneş ışığı alması konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Farklı yüzeylerden sarkarken de harika göründüğü gerçeğini göz ardı edemeyiz.

4. ORKİDE

Orkide geceleri oksijen yayar, bu yüzden yatak odası için mükemmel bitkilerdir. Bu, onlar sayesinde daha iyi bir gece uykusu çekeceğiniz anlamına gelir. Diğer bir avantaj ise, görünüşte her renkte çiçekli çok sayıda çiçek çeşidinin bulunmasıdır, bu nedenle bitki yatak odanızda mükemmel bir dekoratif dokunuş olabilir.

5. AREKA PALMİYESİ

Bu güzel bitki, havaya nem katmak konusunda harika olduğu için daha kuru bir iklimde yaşayanlar için harikadır. Yatak odanızda bir areka palmiyesi bulundurmak istiyorsanız, parlak güneş ışığını tercih ettiği için güneye veya batıya bakan bir pencerenin yanına koyun.

6. YASEMİN

Beyaz çiçekli bu güzel bitkinin hoş bir tatlı kokusu vardır, bu kendi başına harikadır, ancak aynı zamanda rahatlatıcıdır ve hatta kaygıyı azaltır, geceleri dinlenmenize yardımcı olur. Yasemin soğuk sıcaklıkları, bol güneş ışığını ve iyi hava sirkülasyonunu tercih eder.

7. SALON SARMAŞIĞI

Bu, yatak odanızda toksin içermeyen havayı teşvik etmek için harika bir seçimdir, özellikle de bu bitkinin tavşan geni ile genetiği değiştirilmiş versiyonu. Ek olarak, salon sarmaşığı, bazen evcil bitkilerine iyi bakamayanlar için uygundur ve hatta sulama söz konusu olduğunda ara sıra unutkanlığı bile tolere edebilir.

8. GARDENYA

Bu güzel bitkinin avantajlarından biri olan gardenya çiçeklerinin kokusu, baharatlıdan meyveliye kadar farklı olabilir. Bununla birlikte, bizim için daha da önemli olan, bu çalışmaya göre uykuyu tetikleyen niteliklerinin etkili olduğu kanıtlanmıştır. Onların bakımı söz konusu olduğunda, toprağı nemli tutmak ve bitkinin bolca güneş ışığı almasını sağlamak önemlidir.

9. AŞK MERDİVENİ

Viktorya döneminden beri var olan bu ev bitkisi, iç mekanlarda deterjan ve temizleyicilerin neden olduğu uçucu organik bileşiklerden kurtulmak için iyidir. Bu bitkiler sıcak ve nemli ortamları severler.

10. BİBERİYE

Bir ev bitkisi olarak biberiyeye sahip olmanın sayısız faydası vardır ve bu sadece onu yemeklerinize ekleme fırsatı için değildir. Onun kokusu bellek ve artırır gün boyunca nefes harika ama daha çok Yatmadan zaman ruh hali, geliştirir. Biberiye parlak ışıkta büyür, bu yüzden güneye bakan bir pencerenin yanında tutun.