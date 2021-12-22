Uyku kalitesini düşüren 5 günlük alışkanlık

Zararsız gibi görünen bazı küçük alışkanlıkların bile uykunuzu bozabileceğini biliyor muydunuz? İşte, en yaygın olarak yaptığınız o hatalar…

Uyku, sinir sisteminin nispeten hareketsiz olduğu, gözlerin kapalı olduğu, postural kasların gevşediği ve bilincin pratik olarak askıya alındığı, her gece birkaç saat boyunca tipik olarak tekrarlanan bir vücut ve zihin durumudur. Kötü uyku kalitesine çeşitli faktörler neden olabilir, bu yüzden onları düzeltmek önemlidir.

Günümüzde ise, uyku bir lüks haline geldi. İş yoğunluğunun arta kalan kısımlarında kendimize zaman ayırmak için yaptıklarımız, izlediğimiz diziler, sosyal medya tüm zamanımızı alabiliyor. Bunların en iyi alışkanlıklar olmadığını bilsek de, bunu her gece tekrar tekrar yapıyoruz. Uykusuzluğa katkıda bulunabilecek birkaç başka neden vardır. İşte, uyku kalitenizin düşük olmasının sebeplerinden bazıları:

1. SİGARA İÇMEK

Düzensiz program, aşırı kafein veya alkol tüketimi gibi kötü alışkanlıklar uykunuzun kalitesini etkileyebilir. Sigaradaki nikotin uyumanızı engeller ve sigarayı bırakma isteği sizi geceleri uyanık tutabilir.

2. CEP TELEFONU KULLANMAK

Işıklar kapatıldıktan sonra telefonu kullanmak, uyku kalitesinin düşmesine, gündüz yorgunluğuna, uyku bozukluklarına ve uyku gecikmesinin artmasına neden olur. Ayrıca, herhangi bir cihazı uykuya dalmadan en az 30 dakika önce bir kenara koymanız tavsiye edilir.

3. STRES VE KAYGI

Uyku yoksunluğu, ister artan stres, ister umutsuzluk ya da endişe sonucu olsun, zayıf zihinsel sağlık nedeniyle daha da kötüleşir. Araştırmaya göre, uyku sorunları ve kaygı arasındaki ilişki çift yönlüdür. Bunun esas olarak anlamı, uyku sorunlarının kaygıya yol açabileceği ve diğer yandan kaygının da uykusuzluğa neden olabileceğidir. Sonuç olarak, geceleri iyi dinlenmezseniz, duygusal, zihinsel ve hatta fiziksel olarak nasıl işlev gördüğünüzü etkileyebilir.

4. KRONİK HASTALIKLAR

Kötü uyku düzenleri ve genel uyku yoksunluğu bazı kronik sağlık sorunlarıyla bağlantılıdır. Kronik akciğer hastalıkları, astım, asit reflü, böbrek hastalığı, kanser, fibromiyalji ve kronik ağrı bunlardan sadece birkaçıdır.

5. UYKU APNESİ

Uyku apnesi, tedavi edilmediği takdirde yüksek tansiyon ve kalp güçlükleri gibi önemli sağlık sorunlarına yol açabilen bir rahatsızlıktır. Uyku boyunca solunumun düzenli olarak durmasına neden olarak yüksek sesli horlama ve gündüz yorgunluğuna neden olur.