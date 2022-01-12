Uyku öncesi kitap okumanın çocuklar üzerindeki 7 etkisi

Çocuğunuza uyku öncesinde masal anlatmanın ya da kitap okumanın gelişimleri üzerinde yarattığı olumlu etkileri öğrenmeye ne dersiniz? İşte, çocuğunuza hikaye anlatmanız için sebepler…

Çocuklar ilk yıllarında her şeyi özümser, bu yüzden bundan yararlanmak ve onlara okuma gibi bazı harika alışkanlıklar öğretmek iyi bir fikirdir. Yaşı ne olursa olsun, çocuğunuza kitap okumak beyin gelişimini, aranızdaki bağı ve tüm yaşamları boyunca ona hizmet edecek birçok önemli beceriyi artıracaktır. Bu yüzden her gece küçük bir kitap okuma ritüeli oluşturmak, uzun vadede çocuklarınız için harikalar yaratacaktır.

Evinizin küçük bireylerine okuma sevgisini aşılamak ve hikayelerin zihinsel gelişimlerinde yarattığı etkileri artırmak için bugün onlara bir hikaye anlatmaya ya da okumaya ne dersiniz? İşte, çocuğunuzla kaliteli bir aktivite haline dönüşebilecek bu rutinin olumlu yanları;

1. SABRI ÖĞRETİR

Sabırlı olmak, yaşamda birçok insanın eksik olabileceği değerli bir beceridir. Neyse ki, bunlar çocuklarımıza çok küçük yaşlardan itibaren öğretilebilir, çünkü onlara okunan hikayeleri dinlemek bebekleri daha sabırlı hale getirir. Sabır becerisini geliştirmek, çocuğunuzu aktif dinlemede daha iyi hale getirir ve ikisi birlikte güzel bir şekilde gider. Bu şekilde, gelecekte çocuğunuz insanlara duyulduğunu ve değer verildiğini hissettiren iyi bir dinleyici olacaktır.

2. KELİME DAĞARCIĞINI ZENGİNLEŞTİRİR

Okumak sadece bizim için değil, bebeklerimiz için de harika olabilir. Yapılan bir araştırmaya göre, kitap okunan bebekler, okumayan bebeklerden daha fazla kelime anlayabildiler. Sonuçlar, çocukların alıcı kelime dağarcığının yüzde 40 arttığını, okuma yapılmayan grup için ise bu oranın sadece yüzde 16 olduğunu gösterdi.

3. HAYAL GÜCÜNÜ GELİŞTİRİR

Okumak hayal gücünü genişletir, bu yüzden doğal olarak çocuğunuzun hayal gücünü harekete geçirir. Çocuklarımıza ne kadar çok okursak, o kelimeleri ve hikayeleri zihinlerinde hayal etmeleri o kadar kolay olur. Beynin bu sürekli eğitimi, çocuğun hayal kurma, daha yaratıcı ve yeni fikirlere açık olma yeteneğini geliştirir.

4. EMPATİ KURMA BECERİSİNİ OLUŞTURUR

Kitapların ve empatinin bir arada olduğunu hayal etmeyebilirsiniz, ama öyledir ve bu çok önemli yaşam becerisi çocuğunuza küçük yaşlardan itibaren öğretilebilir. Çocuklar kendilerine hikayeler okunduğunda veya okuduklarında, o hikayeyi karakterin bakış açısından görme ve deneyimleme fırsatına sahip olur. Böylece o karakterlere ne olduğunu anlayabilir, deneyimlerini deneyimleyebilir ve duygularını anlayabilirler.

5. KONUŞMA BECERİLERİNİ ARTIRIR

Okumak, çocuğun etkileşim kurma ve iletişim kurma yeteneğini geliştirir. Onlara bir hikaye okurken sizi rahatsız etmeye devam ederlerse çok sinirlenmeyin, bu aslında çok iyi bir şey. Sorularına cevap verin, olayları açıklayın ve okuduğunuz hikayede olup bitenleri gerçek hayatta başınıza gelmiş olabilecek bir şeyle ilişkilendirin. Karakterlerin nasıl hissedebileceğini ve bundan sonra ne olabileceğini sorarak etkileşime girmelerine yardımcı olun.

6. KONSTRE OLMALARINI SAĞLAR

Çocukların, özellikle küçük çocukların dikkati çok kolay dağılır, bu yüzden onlara kitap okumak onlara konsantrasyon ve dikkat etme becerisini öğretebilir. Hikayeyi anlamak için dinlemeleri ve hareketsiz oturmaları gerekir, bu da daha az öfke nöbetine neden olabilir. Buna ek olarak daha iyi okuduğunu anlama, daha iyi öz disiplin, daha uzun dikkat süresi ve daha iyi hafızada tutma gibi avantajlar da var. Bunların hepsi, çocuklarınıza okulda ve yetişkin olarak hayatta büyük fayda sağlayacak becerilerdir.

7. OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANIR

Çocuklarınızı hala küçükken okumaya başlayarak, sürekli olarak kitap ve okumaya karşı bir tutku geliştirmelerine yardımcı oluyorsunuz. Çocuklar, kitaplara maruz kaldıklarında, büyüdüklerinde bile video oyunları, TV ve diğer eğlence türlerine tercih etme olasılıkları daha yüksektir.