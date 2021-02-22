Uykulu hissetmenize neden olan 9 besin

Uykulu hissetmenize neden olan 9 besin

Aniden zamansızca bastıran uykulu halinizi tetikleyen besinlerin vücudunuzda yarattığı etkileri öğrendiğinizde, yemeden önce bir kez daha düşüneceksiniz…

Hepimiz yemekten hemen sonra ani bir uykuya dalma dürtüsünü yaşamışızdır. Genellikle hızlı ve uzun süre açlıktan sonra yenen yemeğe bağlanan bu durum, aslında pek de görüldüğü gibi değil. Önemli bir toplantı öncesinde yediğiniz bazı besinler, toplantı esnasında aniden uykunuzun gelmesiyle enerjinizi düşürebilir. İşte, bu gıdalardan bazılarını sizler için sıraladık…

SÜT ÜRÜNLERİ

Diğer tüm süt ürünleri arasında sert peynirler, büyük miktarda kalsiyum içerdikleri için en rahatlatıcı etkiye sahiptir. Peynire kraker eklemek, karbonhidratlar triptofanın işlevini yoğunlaştırdığından daha güçlü bir uyku tetikleyici etki yaratacaktır.

BADEM

Badem, genellikle uyku hormonu olarak bilinen melatonin üreten bir aminoasit olan triptofan açısından zengindir. Ek olarak, bademler kas gerginliğini azaltan ve sizi uykulu hissettiren magnezyum ile doludur.

MUZ

Muzda bulunan şeker, potasyum ve magnezyum, triptofanın beyninize kolayca girmesini sağlar ve uyku haline neden olur.

CEVİZ

Ceviz, bademden daha az triptofan içerir, ancak kendi melatonin kaynağına sahiptir. Araştırmalar, cevizin kandaki bu hormonun seviyesini artırdığını ve sizi oldukça uykulu hissettirdiğini göstermiştir.

VİŞNE

Vişne, yüksek melatonin içeriğine sahiptir. Ancak, bir avuç taze vişne yemek bir fark yaratmayacaktır. Bir bardak vişne suyu içmek sizi kısa sürede uyutacaktır.

PAPATYA ÇAYI

Papatya, kasları ve sinir sistemini gevşeten hafif yatıştırıcı etkiye sahip bir aminoasit olan glisin ile doludur. Bir fincan papatya çayından sonra, gözlerinizi zar zor açık tutabilir ve önemli konulara odaklanabilirsiniz.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Triptofana ek olarak, kabak çekirdeği yüksek miktarda çinko ve magnezyum içerir. Bu bileşikler sizi sakinleştirir ve rahatlatır. Birkaç dakika uykuya dalma isteğine karşı koyamazsınız.

BEYAZ PİRİNÇ

Beyaz pirincin yüksek glisemik indeksi vardır, bu da yemeğinizi bitirdikten 3-4 saat sonra uyuşukluğa neden olabilir. Araştırmacılar, özellikle yasemin pirincinin diğer pirinç türlerine göre daha hızlı uyku getirdiğini bulmuşlardır.

YAĞLI BALIK

Somon, ton balığı ve diğer yağlı balıklarda bulunan asitler melatonin üretimini artırır. Bu asitler kandaki stres hormonlarının seviyesini düşürür ve yemek yedikten sonra yapmak isteyeceğiniz tek şey kıvrılıp uyumaktır.