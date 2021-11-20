Uykuya geçiş sürecini hızlandıracak 3 içecek

Geceleri yatağa yattığınızda uyumakta güçlük çekiyor ve bu duruma son vermek istiyorsanız, uykuya geçiş sürecinizi kısaltacak formülleri keşfetmeye ne dersiniz?

Hepimiz sağlıklı kalmanın anahtarını biliyoruz; besleyici bir diyet yapmak, egzersiz yapmak ve en önemlisi iyi bir uyku düzenine sahip olmak. Sürekli olarak birden fazla profesyonel ve kişisel sorumlulukla uğraştığımız bu gün ve yaşta, sağlıklı bir uyku düzenin yakalamak gittikçe güçleşiyor.

Uykuya dalmak için izlediğiniz diziler ya da sosyal medya gezintileri size daha iyi bir uyku yerine, bu süreci giderek uzatıyor. Kendinizi uykuya hazırlarken yapabileceğiniz en iyi şey biraz sakinleşmeye çalışmaktır. Bunu en iyi yapan ise, içinizi ısıtacak bazı içecekler yudumlamaktır. İşte, daha iyi uyumanıza yardımcı olan o içecekler;

1. ZERDAÇALLI ILIK SÜT

Bir tutam zerdeçal ve karabiber eklenmiş, ancak şekersiz bir bardak ılık süt gerçekten harikalar yaratabilir. Süt, vücudumuzdaki uykuyu tetikleyen melatonin hormonunun artmasına yardımcı olan triptofan açısından zengindir. Zerdeçal, sürece katkıda bulunur ve vücudun bağışıklığını da geliştirir.

2. HİNDİSTAN CEVİZLİ ILIK SÜT

Uyumanıza yardımcı olabilecek bir diğer içecek ise bir tutam hindistancevizi ile birlikte bir bardak şekersiz ılık süttür. Hindistancevizi uykusuzluk için bir mucize gibi çalışır; güçlü tıbbi özellikleri, sinirleri sakinleştirmeye ve uykuya neden olan serotonini serbest bırakmaya yardımcı olur. Yayınlanan bir araştırmaya göre, hindistancevizi indüklemeye yardımcı olur ve ayrıca uyku süresini artırır.

3. PAPATYA ÇAYI

Uykusuzlukla mücadele söz konusu olduğunda, papatya çayı listenin bir parçası olmalıdır. Uzun zamandır bu çay vücuttaki iltihabı azaltmak ve kaygıyı tedavi etmek için doğal bir çare olarak hizmet etti. Apigenin adı verilen ve uykuyu indüklemeye yardımcı olduğu söylenen bir antioksidanı vardır. Uykuya geçmeden 1 saat önce içeceğiniz papatya çayı sayesinde kesintisiz ve kaliteli bir uykuya zemin hazırlamış olursunuz.