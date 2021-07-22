Uyurken güzelleşmenizi sağlayacak 8 uygulama

Geceleri uykuyla geçen zamanınızda güzelleşmenizi sağlayacak ipuçlarıyla yenilenmeye ne dersiniz?

Gece güzellik prosedürleri için en iyi zamandır. Tüm vücudunuzun toparlandığı ve çabalarınızın etkinliğin zirvesinde olduğu zamandır. Gece uykusu başlı başına yenilenmenizi sağlar. Bu süreçte, onarımları hızlandıracak yöntemler sayesinde daha ışıltılı ve parlak bir görüntüye kavuşabilirsiniz. Uykuyla geçen zamanı daha verimli getirecek güzellik sırlarını keşfetmeye hazırsanız, sizin için hazırladığımız listeye göz atın…

1. ALOE VERALI YÜZ MASKESİ YAPIN

Aloe vera suyu cildi beyazlatmaya, sivilcelerden kurtulmaya ve kırışıklıkları önlemeye yardımcı olur. Ayrıca her cilt tipine özen gösterir. Sadece başka ürünlerle karıştırarak kullandığınızda cilt tipinize uygun malzemelerle eşleştirmeye özen gösterin.

2. GÖZALTI İÇİN E VİTAMİNİ MASKESİ YAPIN

Gözlerinizin altındaki cilt kuru, incedir ve erken kırışmaya eğilimlidir. Yaşlanmayı önlemek için yatmadan önce E vitamini maskeleri uygulayın. Herhangi bir eczanede, kapsüller veya bir çözüm olarak tezgahta satılmaktadır. Daha iyi etki için balık yağı veya zeytinyağı ekleyin. Bununla birlikte, E vitamini konusunda çok dikkatli olun ve sadece birkaç damla kullanın: çok miktarda uygulandığında şişme ve tahrişe neden olabilir. Haftada bir kez uygulayın.

3. KİRPİKLERİNİZE VE KAŞLARINIZA HİNT YAĞI SÜRÜN

Eski bir maskara fırçasını iyice yıkayın ve hint yağına batırın. Yağı hızlı büyümesi ve yoğunluğu için kirpiklerinize ve kaşlarınıza (gerekirse) uygulayın. Her gece yatmadan önce tekrarlayın.

4. DUDAKLARINIZA HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI SÜRÜN

Hindistan cevizi yağı kuru dudaklar için çok yardımcı olacaktır. Emilmesi uzun zaman alır, bu yüzden sabahları rujunuzun mükemmel olması için yatmadan önce uygulamak en iyisidir. Saf yağ kullanabilir veya ona göre bir maske seçebilirsiniz.

5. SAÇINIZI NEMLENDİRİN

Saçlarınız gün içinde agresif ortamlarla uğraşır ve aynı zamanda toparlanması gerekir. Donuk ve elektriklenmiş saçların ana nedeni nem eksikliğidir. Saçı nemlendirmek için çok sayıda sprey ve serum var, ancak evde bir tarif de kullanabilirsiniz: tek ihtiyacınız olan biraz elma sirkesi, su ve bir sprey şisesi.

6. YATMADAN ÖNCE SAÇINIZA VAZELİN SÜRÜN

Saçınızın kırılmasının nedeni büyük olasılıkla çok kuru olmasıdır. Tıpkı cildiniz gibi saçınızın da sağlıklı, güçlü ve parlak kalması için neme ihtiyacı vardır. Vazelin, saçınızı nemlendirmek ve beslemek, kırık uçları önlemek ve daha güçlü saç uzamasını sağlamak için idealdir.

7. ELLERİNİZİ YUMUŞATIN

Ellerinizi yumuşak ve hassas hale getirmek için yatmadan önce bu yöntemi kullanın:

- Ellerinizi yıkayın ve biraz fırçalayın. Sonra onlara masaj yapın ve tekrar yıkayın.

- Ellerinizi kurulayın ve her parmağınızı kıvırarak kalın bir nemlendirici krem tabakası uygulayın. Parmaklar ve bilekler arasındaki bölgelere dikkat edin.

- Eldiven giyip yatın. Özel spa eldivenleri de kullanabilirsiniz.

- Sabah eldivenleri çıkarın ve tırnakların üzerine ve çevresine biraz kütikül yağı sürün.

8. AYAKLARINIZDAKİ PÜRÜZLÜ DERİDEN KURTULUN

Yaz çoktan geldi ve ayaklarınızı hazırlamanın tam zamanı. Nasırlı topuklar zeytin veya hindistancevizi yağı ile pürüzsüz hale getirilebilir. İlk olarak, topuklarınızı ovalayın ve kurulayın. Ardından tabanlarınıza zeytinyağı veya hindistancevizi yağı sürün, pamuklu çoraplar giyin ve yatın.