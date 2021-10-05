Uzmanından bebeklerin ek gıdaya geçiş süreci için öneriler

Diyetisyen Defne Gülcan, yeni anne olmuş kadınların ek gıdaya geçecekleri bebeklerini nasıl besleyecekleri konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Bebeğin yeteri kadar besin alıp alamadığı endişesi, anne sütünü yetersiz görmek bütün annelerin ortak sorunudur. Bebeğiniz doğduğu andan itibaren içgüdüleriyle size sinyaller gönderir ve aslında gerçekte neye ihtiyacı olduğunu zamanla anlarsınız. Önemli olan bu sinyalleri keşfetmenize rağmen içinizdeki telaşlı yapıyı bastırma başarınızdır.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Defne Gülcan, bebeklerini beslemede telaşa ve endişeye kapılan anneler için önemli uyarı ve önerilerde bulundu.

“ANNE SÜTÜ ENFEKSİYONLARA KARŞI KORUR”

Bebeğin ‘ilk 6 ay sadece anne sütü’ ile beslenmesinin yeterli olduğunu vurgulayan Gülcan, son yapılan Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmasında 6 aydan küçük bebeklerin yüzde 41’inin sadece anne sütü ile beslendiğinin ortaya çıkarıldığını kaydetti. Bebeğe ilk 6 ayda su verilmesine de gerek olmadığını ifade eden Gülcan, “Anne sütünün içerisinde enfeksiyonu önleyen öğeler bulunmakla beraber ekonomik ve her zaman ideal sıcaklıktadır. Yeterli anne sütü alan bebeklerde tip 1 diyabet, obezite, çölyak hastalığı gibi kronik hastalıkların görülme sıklığı daha azdır. Ayrıca emzirmek annenin sağlığına da olumlu katkıda bulunmaktadır. Kemik erimesi ve kansızlık oluşumunu azaltmada etkilidir.” diye konuştu.

Şişman bebeğin sağlıklı olacağı inancının yanlış olmasına karşın hala geçerliliğini koruduğunu belirten Gülcan, ek gıdaya geçiş için acele edilmemesi, gereğinden fazla da beklenmemesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Örneğin 6-8 aylık bir bebek için anne sütüne ek günlük 200 kalori eklenmelidir. Bu da bir kase yoğurt, bir kase sebze çorbası ve 1 yumurtaya eşittir. Bu dönemdeki bebekler anne sütüne ek 2 öğüne gereksinim duymaktadırlar. 9-11 aylık bebek için anne sütüne ek 300 kalori eklenmesi gerekirken, bu enerji 3 öğüne bölünüp verilmelidir.”

“EK GIDAYA GEÇİŞTE İLK TERCİH SEBZELER OLMALI”

Annelere ek gıda tüketimi konusunda da bilgiler veren Gülcan, “Haşlanmış tam yumurta sarısı, 3 dilim ekmek, 2 dilim elma, kıymalı sebze yemeği,1 kayısı, 2 adet köfte, 2 kaşık pilav, 4 yemek kaşığı yoğurt, pekmez bebeğinizin gün içerisindeki gereksinimi karşılayacaktır. Ek gıda dönemine geçişte ise ilk tercih meyve yerine sebzelerden yana kullanılmalıdır. Meyveler şekerli olması nedeni ile nötr bir tat içeren sebzelere göre bebekler için daha cazip hale gelmektedir. Meyve tercih edilecekse lif içeriği nedeniyle meyve suyu yerine meyvenin kendisi tercih edilmelidir. Ek gıdaya geçişte, bebeğinizin ayına ve tolerasyon duruma göre tercihler yapmak oldukça önemlidir.” diye konuştu.

Diyetisyen Defne Gülcan, aylara göre verilebilecek gıda önerilerini ise şöyle sıraladı:

- 6. ayda anne sütünün yanına sebze püresi, yoğurt, pekmez veya yumurta sarısı dörtte bir oranında eklenebilir.

- 7. ayda bu besinlere ek pirinç unu, tam yumurta sarısı, sebze çorbası, meyve suyu, balık, kırmızı ve beyaz et eklenebilir.

- 8. ayda artık bebeğe iyi ezilmiş ev yemekleri kıymalı ve sebzeli olmak üzere verilebilmektedir. Bu ay tahıl grubundan kırmızı mercimek, kuru fasulye ve nohut ezmeleri tercih edilebilir.

- 12. ayda ailesi ile birlikte sofraya oturabilecek hale gelen bebeğe ev yemekleri, kıymalı sebze yemekleri, tarhana, unlu ve yoğurtlu çorbalar, makarna ve pilav verilebilmektedir. Alerjik bebeklerde çilek, domates ve balık daha geç başlanabilmektedir. Kesinlikle 12. aydan önce bal verilmemelidir. Bitki çayları ve çay demir emilimini azaltıcı yönü nedeni ile tercih edilmemelidir.