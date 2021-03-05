Vegan beslenmenin vücudunuzdaki etkileri

Et ve süt ürününden uzak olan vegan tipi beslenmeyi seçtiğinizde vücudunuzda meydana gelebilecek değişiklikleri sizler için hazırladık…

Bugün giderek daha fazla insan vegan olmaya karar veriyor. Bu beslenme şekli sadece bedeninizi değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda gezegen üzerinde olumlu bir etkiye de sahip olabilir. Vegan diyet uygulayan kişiler, et yiyenlerden ve vejeteryanlardan, eklem ve kemik sağlığından geceleri ne kadar iyi uyuduklarına kadar bazı şeyleri farklı yaşayabilirler. İşte, onlardan bazıları;

UYKU KALİTENİZİ ARTIRIR

Bunun nedeni, veganların genel olarak daha lifli yiyecekler ve daha az doymuş yağ yemeleridir. Bir çalışma, vegan beslenmenin iyi bir gece uykusu için mükemmel olduğunu ortaya koydu. Bitkisel kaynaklı diyetinize ek olarak, karbonhidrat tüketmek de serotonin hormon salımını uyardığı için rahat bir uykuya zemin hazırlayabilir. Bu, uyumadan önce pirinç ve patates gibi nişastalı yiyecekler yemenin daha iyi bir gece uykusu çekmenize yardımcı olabileceği anlamına gelir.

KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLUR

Vegan beslenme türüyle paketli gıda ve kilo almanıza yardımcı fast food tüketimini sınırlamış oluyor, dolayısıyla kilo vermenin önünü açıyorsunuz. Birkaç çalışma, vegan olmanın kilonuz üzerinde bir etkisi olduğunu göstermiştir. Bir çalışmada ise, vegan bir diyet uygulayan hem yetişkinler hem de çocuklar daha az protein, kolesterol ve doymuş yağ tüketti. Vegan diyetini izleyen çocuklar, çalışma süresi boyunca ortalama olarak 3 kilo ağırlık kaybetti.

HORMONLARINIZDA DEĞİŞKENLİK GÖRÜNEBİLİR

Soya iyi bir et yerine geçebilirken, çok fazla tüketmek vücudunuz üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Bu, et proteinini düzenli olarak soya proteini ile değiştirirseniz olabilir. Çok miktarda soya yemenin, hormon kontrolünüz ve dengenizden sorumlu olan tiroid bezinizi bozabileceği bulunmuştur. Bu, dengesizliklere yol açabilir. Bu yüzden mercimek gibi yüksek protein içeren başka alternatifler bulmak daha sağlıklı olabilir.

EKLEMLERDEKİ İLTİHABI AZALTIR

Tereyağı, peynir ve hamburger gibi yiyecekler, doymuş yağ oranı yüksek olduğu için eklemlerinizin iltihaplanmasına neden olabilir. Yeni araştırmalar, bitki temelli bir diyetin, özellikle veganlığın romatoid artrit semptomlarına yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bunun nedeni kısmen doymuş yağ yemeyeceğiniz ve ayrıca iltihapla savaşan daha fazla yiyecek yiyeceğiniz içindir.

TAT ALMA DUYUNUZDA DEĞİŞİKLİKLER OLUR

Tuz, yağ ve şeker oranı yüksek olan abur cubur ve hayvansal ürünlerden oluşan bir diyetten geçiş yapmak damak tadınızı etkileyebilir. Duyarlılık hayvan ürünleri ve yağların dışında bitki bazlı diyetle birlikte damak tat tomurcuklarını değiştirir. Bu, daha önce tadı hiç beğenmediğiniz yiyecekler için yeni bir şans anlamına gelebilir.

KENDİNİZİ DAHA ŞİŞKİN HİSSEDERSİNİZ

Brüksel lahanası, brokoli ve lahana gibi çok sayıda sebze yemek, midenizin fazla gazla dolu olduğunu fark ettiğiniz anlamına gelebilir. Vücudunuz tüm lifleri işleyemediği için bu sizi şişkin bırakabilir. Bu nedenle, sindirim sisteminizin yiyeceklerinizi sağlıklı bir şekilde sindirmesini sağlamak için vegan diyette bol su içmeniz önerilir.

CİLDİNİZ TEMİZ GÖRÜNÜR

Yediklerimiz doğrudan cildimizi etkileyebilir. Araştırmalar, bitki bazlı diyetlerin sivilceleri temizleyebileceğini ve genel olarak cildinizin sağlığını iyileştirebileceğini göstermektedir. Süt alımınızı kısıtlayarak ve doğal antioksidan olan yiyecekleri daha fazla tüketerek cildinize bir iyilik yapmış olabilirsiniz. Görünüşe göre çok fazla süt ürünü tüketmek, içlerinde doğal olarak bulunan hormonlar ve steroidler nedeniyle cildinizi olumsuz yönde etkileyebilir.

VÜCUT KOKUNUZ DEĞİŞİR

Beslenme şeklinizi sebze ve tahıl ağırlıkla hale getirmek, vücut metabolizması üzerinde ciddi değişikliklere sebep olur. Lahana ve soğan gibi bazı sebzelerde çok fazla doğal kükürt bulunur. Diyetiniz bunlardan çoğunu içerdiğinde, teriniz ve nefesiniz vücudunuzda parçalanan yiyecekler gibi kokmaya başlayabilir.

ENERJİNİZ ARTAR

Vegan bir diyetin enerji seviyenize yardımcı olabilir. Bitki bazlı diyetler vücudunuzun sindirmesi için daha kolaydır, bu da vücudunuzun öğütme işlemi için fazla çalışılmadığı anlamına gelir. Sindirim sisteminiz çok çalıştığı zaman uyuşuk ve düşük enerji hissedebilirsiniz. Vegan bir diyet uygulamak, enerji seviyenizin daha yüksek olduğu anlamına gelebilir ve gün boyunca daha üretken olduğunuzu fark edebilirsiniz.

KEMİKLERİNİZ DAHA KIRILGAN HALE GELİR

Vegan beslenme, vegan olmayanlara göre daha düşük seviyede kalsiyum ve D vitamini alabileceğiniz anlamına gelebilir. Oxford tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, bu sizi kemik yoğunluğunuzun daha düşük olduğu ve daha kolay kırılabildiği osteoporoz riskiyle karşı karşıya bırakabilir. Bunun kısmen veganların daha düşük vücut kitle indeksine sahip olması kalça, bacak ve omurga kırıklarına sahip olma olasılıklarının daha düşük olmasıyla dengeleniyor.