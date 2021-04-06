Vücudunuz için zararlı ayakkabı modelleri

Kıyafetlerinizin en önemli tamamlayıcısı olan ve vücut yapınıza zarar vererek sağlığınızın bozulmasına sebep olan ayakkabı tiplerini öğrenmeye ne dersiniz?

Ortalama bir insan yılda 245-292 kilometre yürüyor. Bu yüzden ayaklarınıza zarar vermeyecek mükemmel bir çift ayakkabı bulmak çok önemlidir. Her ne kadar modaya uygun ayakkabılarla kıyafetlerinizi tamamlamaya çalışsanız da emin olun sağlıklı bir vücuda sahip olmak daha havalıdır. Dolabınızdaki şık ayakkabılarınızı özel günler için saklayın, ama günlük ayakkabı seçimlerinizde ayağınızın rahatlığını ön planda tutmayı ihmal etmeyin.

SİVRİ BURUNLU AYAKKABILAR

Sivri ayakkabılarda geniş ayaklar mutlu olmaz. Çok sıkıdırlar ve ayak parmaklarınıza çok fazla baskı uygularlar. Kimse sıkılmak istemez ve buna kesinlikle ayaklarınız da dahildir. Sinir ağrısı ve su toplamaları gibi şeylere yol açabilir. Bu yüzden güzel ve şık bir çift sivri ayakkabı satın almadan önce, ayaklarınızın ayakkabıların içinde tamamen rahat olup olmadığını kontrol edin.

PARMAK ARASI TERLİKLER

Parmak arası terlikler, yaz ve plaj için harika görünüyor. Ama onlara daha yakından bakalım ve bunun doğru olup olmadığını birlikte görelim. Her şeyden önce, onları gerçekten rahat diyemezsiniz çünkü ayak parmaklarınız arasında sürtünürler ve ciltte hasara neden olurlar. İkincisi, bunları giymek ayak bileklerinizde ve dizlerinizde yanlış hizalamaya neden olabilir; çünkü ayaklarınız düzgün bir şekilde desteklenmez. Ayrıca yürürken ayaklarınız daha hızlı yorulabilir ve parmak arası terliklerle koşmanız çok zordur.

YÜKSEK TOPUKLU AYAKKABILAR

Evet, kadınlar topuklu ayakkabılara bayılırlar. Çünkü harika görünürler ve kendilerini çekici hissettirirler, ancak hasar sandığınızdan daha büyük olabilir. Genellikle yüksek topuklu giymek ayak tırnakları, sinir hasarı ve burkulmalara yol açabilir. Bu sorunlardan kurtulmak için, günlük topuklarınızın 7,5 cm’den yüksek olmadığından emin olmanız önerilir.

DÜZ TABAN AYAKKABILAR

Bu şaşırtıcı olabilir, ancak düz ayakkabılar bacaklarınıza da zarar verebilir. Bunun nedeni, ayak tabanı üzerine baskı uygulayan herhangi bir kemer desteğine sahip olmamalarıdır. Sonuç olarak dizlerinizde ve sırtınızda ağrı hissedersiniz. Ancak düz ayakkabılarınızdan kurtulmanıza gerek yok. Ayaklarınızın pozisyonunu sabitleyecek tabanlıklardan satın alabilirsiniz.

HAFİF KOŞU AYAKKABILARI

Koşu ayakkabılarımızı sadece koşarken giymekte fayda var. Onları her gün giyerseniz, çok rahat ve hafif göründükleri için, çok esnek ve yumuşak oldukları için darbe anında ayaklarınıza zarar verebilirler. Ayak tabanınızı zorlamayın ve bunun yerine her gün için daha iyi bir seçenek seçin. Örneğin, daha sert tabanlı spor ayakkabılar çok daha güvenlidir.

PLATFORM TOPUKLU AYAKKABILAR

Platform ayakkabılar esnek değildir ve sert ayak yataklarına sahiptir. Bacaklarınızın daha esnek ayakkabılara ihtiyacı var çünkü ayaklarımızın belirli bir şekilde bükülebilmesi gerekiyor. Ayakkabılar ayakların hareketini tekrarlamalı, pekiştirmelidir ve bunlar aslında tam tersini yaparak yürüme mekanizmasına tamamen aykırıdır. Bu yüzden platformları çok sık giymemek daha iyidir.