Vücudunuzu olduğu gibi kabul etmenin 4 etkili yolu

Toplumun güzellik ideallerine uygun bir bedene sahip olmamanız, kendinize olan güveni yok etmenize neden olmasın! İşte, vücudunuzla barışmanızı sağlayacak ipuçları…

Kendinize olan güvensizliğinize katkıda bulunabilecek birçok faktör vardır. Belki aynaya bakarken vücudunuza olumsuz bakıyorsunuzdur ya da birileri size yeterince iyi olmadığınızı söylemiş olabilir. Gerçek şu ki, herkes vücudunu sevmez ama bu, kabul edilmeme korkusuyla yaşamanız gerektiği anlamına da gelmez.

Son zamanlarda, bedenden utanma ve kendinden nefret etme küresel bir salgın haline geldi. Bunun en büyük sebebi ise, sosyal medyada yaratılan mükemmel görüntü algısıdır. Gelinen durumu görmek cesaret kırıcı olsa da, artık bunu değiştirme gücüne sahibiz. İşte, bugün vücudunuza yeniden aşık olmaya başlayabileceğiniz bazı pratik yollar;

1. KARŞILAŞTIRMAYI BIRAKIN

Karşılaştırma, neşe hırsızıdır. Kendi fotoğrafınızı çekin, onlara bakın ve onları çektiğinizde ne kadar iyi hissettiğinizi hatırlayın. Ne kadar mutlu hissettiğinizi hatırlamak, şu anda vücudunuz hakkında daha olumlu hissetmenize yardımcı olacaktır. Yine de bu resimleri herkese açık olarak yayınlamamaya çalışın, aksi takdirde birileri kendilerini sizinle kıyaslayarak sevincinizi çalabilir.

Kendi fotoğraflarınızı yayınlarsanız, bunu sizin için yapın; başkalarını etkilemeye çalışmayın. Kim olduğunuzu, değerinizin ne olduğunu ve dünyaya neler sunabileceğinizi bilin. Her insan vücudunu derinden ve tamamen sevmeyi hak eder.

2. MEDYANIN BEDEN ALGISINA KAPILMAYIN

Hepimiz, bizden toplumsal beklentilere ve nasıl görünmemiz gerektiğine tabiyiz. Bu yüzden hepimiz kendimizi eleştirmeye hazırız. Yalnızca medyanın etkisinin farkına vararak, güzelliğin gerçekte ne olduğuna dair içselleştirilmiş fikirlerinize ulaşmadığından emin olun. Kendiniz hakkında kötü hissetmekten kurtulmak için, başlangıçta fark etmeyebileceğiniz küçük şekillerde kendini gösteren bu sorunların kökenine inmelisiniz.

Vücudunuzu sevmenin sırrı aslında kendinizi sevmektir ve bu, kendinize nasıl davrandığınıza dikkat etmek anlamına gelir. Kendini sevmeye giden yolun sevginin kendisi olduğunu unutmayın. Her gün, kendinize karşı daha nazik veya daha minnettar olabileceğinizin birkaç yolunu not edin ve bunu yeni yollarla uygulamaya çalışın.

3. GÜÇLÜ YÖNLERİNİZİ KABUL EDİN

Herkesin dünyaya sunacağı bir şey vardır. Gönüllü olarak bir yerde çalışın, birine akıl hocası olun ya da sadece yabancılara karşı nazik olun; kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız, hayatınıza anlam katan şeyler bulun ve daha fazlasını yapın.

Kilo vermek için değil, sağlık için fit olun. Kilo kaybı, egzersiz yapmak ve daha sağlıklı beslenmek için tek motivasyon kaynağınız değil, sonradan düşünülmelidir. Kişisel olarak bedeninizi fiziksel olarak nasıl göründüğü için değil, yapabildikleri için sevmeye çalışın.

4. VÜCUDUNZLA İLGİLİ SÖYLEMLERİ DEĞİŞTİRİN

Kendiniz veya bir başkası hakkında konuşurken, kendinizi veya onların vücudunu nasıl tanımladığınıza dikkat edin. Kelimeler güçlü olabilir ve kendinize sürekli olumsuz şeyler söylüyorsanız, kendinizi bir kurban olarak düşünmek kolaydır. Kendinize karşı nazik olduğunuzda, başkalarıyla vücudunuz hakkında konuşma şeklinizi de değiştirebilirsiniz. Kendinizi gereksiz yere yargılamadığınızdan emin olun.