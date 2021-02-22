Vücudunuzun sempatik tepkisi: Kızarmak

Soğuk ya da sıcak havalarda, üzgünken ya da sevinçliyken bir tepki olarak yanaklarınız kızardığında vücudunuzda yaşanan fiziksel değişimler…

Genel olarak, insanlar kendi tepkilerini kontrol edebileceklerini düşünme eğilimindedir. Bu şekilde, başkalarına gösterdikleri tepkiler, herhangi bir an için en uygun veya uygun gördükleri tepkilerdir. Öte yandan, istemsiz olan başka tepki türleri de olduğunu unutamayız ve onları kontrol etmek istesek de yapamayız. Bu, kasıtlı olarak ortaya çıkamayacağımız ve taklit edemeyeceğimiz kendiliğinden bir tepki olan kızarma durumunda görülebilir ve aslında insana özgüdür.

YÜZÜMÜZ KIZARDIĞINDA VÜCUDUMUZDA OLANLAR

İnsan vücudu, yanaklarımızın kızarma olarak algıladığımız kırmızımsı renge dönüşmesine yol açan bir dizi reaksiyonun gösterebilir. Kızarma, vücudumuzun bazı hızlı istemsiz tepkilerinin sorumlusu olan sempatik sinir sistemi denen şeye doğal bir tepki gibi görünüyor.

Bu sistem bazı belirli duygu türlerini algıladığında, adrenal bezlere, vücudun savaş ya da kaç tepkisini tetiklemekten de sorumlu olan adrenalin adı verilen bir hormonu salması için bir mesaj gönderir. Bu hormon salındığında, kalp atış hızımız hızlanmaya başlar ve bu da kan damarlarının genişlemesine neden olarak hem kandaki oksijen seviyelerini hem de kan akışını artırır.

Araştırmalar, özellikle yanaklar, boyun ve kulaklar gibi kızarmaya en duyarlı alanların, bu kendiliğinden ve kontrol edilemeyen reaksiyonu mümkün kılan farklı bir anatomik yapıya sahip olduğuna dair kanıtlar buldu.

KIZARMAYA SEBEP OLAN ETMENLER

Vücudumuzun bazı bölümlerinde bu belirgin renklenmeye neden olan iç süreci zaten biliyoruz. Ama bu sadece vücudumuzda olanların bir açıklaması. Böyle bir yanıtı gerçekten neyin tetiklediğini bilmek de önemlidir ve bunun birkaç olası nedeni vardır.

Duygular: Utanç, utangaçlık, aşık olma ve hatta öfke, yüzümüzün bazı kısımlarının kırmızıya dönmesinin nedeni olabilir.

Sıcaklık: Isı veya fiziksel egzersiz nedeniyle vücut ısımız yükselirse, kızarma meydana gelebilir. Benzer şekilde aşırı soğuk, kulaklarınızın, burnunuzun ve yanaklarınızın farklı bir renk almasına neden olabilir.

Ateş: Herhangi bir viral süreçten dolayı vücut ısımız yükseldiğinde, kızarıklığın ortaya çıkması yaygındır. Nedeni buysa, ateş düştüğünde kızarma, semptomların geri kalanıyla birlikte ortadan kalkacaktır.

Yiyecek veya içecekler: Çok baharatlı bir şeyler yemek veya belirli kimyasal bileşenler içeren yiyecekler de kızarmaya neden olabilir. Aynı şey çok sıcak bir şey içerseniz de olabilir.