Vücut ağırlığıyla yapılan egzersizlerin faydaları

Gün içerisinde kısa aralıklarla bile uygulayabileceğiniz vücut ağırlığı egezersizlerinin sağlığınız açısında olumlu etkilerine gelin birlikte göz atalım…

Koronavirüs pandemisinde vücut ağırlığı eğitimi ve ev egzersizleri büyük bir popülerlik kazanmıştır. Her gün spor salonunda egzersiz yapmak zorunda değilsiniz. Zinde ve sağlıklı kalmak için ihtiyacınız olan tek şey biraz disiplin, tutarlılık ve vücut ağırlığınız.

Vücut ağırlığı eğitimi, birçok faydası olduğu için her yerde sağlık uzmanları tarafından tavsiye edilir. Gücünüzü, dayanıklılığınızı, esnekliğinizi geliştirmenize yardımcı olur ve her yerde yapılabilir. Bu spor salonu üyeliğine harcadığınız paradan tasarruf edebileceğiniz için bu egzersiz formu uygun maliyetlidir.

Vücut ağırlığı egzersizi söz konusu olduğunda, ilk akla gelen şınavdır. Bununla birlikte, günlük antrenman rejiminize dahil edebileceğiniz başka egzersiz türleri de vardır. İşte, vücut ağırlığı antrenmanından elde edebileceğiniz bazı faydalar;

1. VÜCUDUZUN GÜCÜNÜ ARTIRIR

Vücut ağırlığı antrenmanına yeni başlayan biri için ilk başta zor olabilir. Ancak düzenli uygulamada olduğu gibi endişelenmeyin, vücut tüm rejime uyum sağlar. Antrenmanınıza başlamadan önce hareketlilik egzersizleri yaparak başlayabilirsiniz. Vücudunuzun ısınmasına ve yaralanma riskinin önlenmesine yardımcı olacaktır.

Squat, bacak kaslarınızı güçlendirmeye yardımcı olduğu için bacaklar için de harika bir egzersizdir. Bacaklar vücudumuzun temeli olduğu için onlara odaklanmamız ve çalışmamız önemlidir. Lunges ve şınav ile karıştırın ve aynı anda güzel bir üst ve alt vücut egzersizi yapabilirsiniz. Şınav, göğüs, triseps ve karın kaslarını çalıştırır ve harika bir üst vücut egzersizidir.

2. KARDİYO İLE BİRLİKTE YAPILABİLİR

Kardiyo antrenmanı vücut için eşit derecede önemlidir ve öncelik verilmelidir. Kuvvet antrenmanı ile aynı anda yapılabilir. Sadece biraz burpe ile karıştırın ve şınav ve ağız kavgası arasında ip atlama egzersizi yapın. Bu şekilde bir yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman seansınız olur. 20 dakikalık bir seans eğitimi vücudunuz için harikalar yaratabilir ve meşgul insanlar için daha az zaman alır. Bu eğitim devreleri sadece kardiyo sistemini hedef almakla kalmaz, aynı zamanda bir bireyin gücünü ve dayanıklılığını arttırmaya da yardımcı olur.

3. VÜCUDUNUZU TAM ÇALIŞTIRIR

Vücut ağırlığı antrenmanıyla ilgili bir başka iyi şey de, tam vücut antrenmanı olduğu için çok fazla kalori yakmaya yardımcı olmasıdır. İyi bir vücut ağırlığı antrenmanı seansı vücudunuzun tüm kaslarında çalışabilir. Squat, lunges ve baldır yükseltmeleri bacak kaslarınız için harika egzersizlerdir. Oysa şınav göğüs, triseps ve omuzlarınızda çalışır. Pull-up'lar sırt kaslarınız ve pazılarınız üzerinde iyi çalışır. Tüm bu egzersizlerin bir kombinasyonu, genel güç oluşturmaya yardımcı olur ve bir kişiyi günlük görevlerine hazırlar.