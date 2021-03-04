Vücut tipinize göre seçebileceğiniz yaka çeşitleri

Kendi vücut tipinize uygun kıyafet seçerken yaka çeşitlerine göre nasıl görüneceğiniz hakkında fikir sahibi olmak ister misiniz?

Bazen küçük bir değişiklik gece gündüz gibi olabilir ve bu özellikle moda söz konusu olduğunda geçerlidir. Bugün, boyun çizgilerine ve daha spesifik olarak, vücut tipimize göre doğru boyun çizgisi ve dekolte türünü nasıl seçebileceğimize odaklanıyoruz. Bunlar, uyulması gereken kurallar oluşturmakla ilgili değil; daha çok, istediğiniz görüntüyü elde etmek için kendi yararınıza kullanabileceğiniz birkaç püf noktası…

1. YUVARLAK YAKA

Bu, yuvarlak şekilli klasik bir tasarımdır. Boyuna yakındır ve esas olarak insanların dikkatini yüzünüze ve omuzlarınıza çeker. Çeneye yakınlığı, daha büyük göğüs ve daha kısa bir boyun yanılsaması yaratır. Uzun boyunlu ve ince yüzlü kadınların yanı sıra geniş omuzlu veya orta veya küçük göğüslü kadınlar, doğal güzelliklerini ortaya çıkarmaya yardımcı olduğu için bu yakadan faydalanabilirler.

2. KARE YAKA

Bu vintage tarz boyun çizgisi, kıyafetinize eğlenceli ve özel bir dokunuş eklemek için her zaman iyi bir seçenektir. Ek olarak, kare şekli, eğrilerinizi ortaya çıkarmak için kullanılabilecek bir miktar kontrast oluşturmanıza yardımcı olabilir. Bu tasarım, daha büyük göğüsleri olan kızlar için mükemmeldir çünkü çok fazla görünmeden yeterince cildi ortaya çıkarır. Ayrıca, daha büyük bir boynunuz veya daha geniş omuzlarınız olduğu izlenimini vermek için de kullanılabilir, çünkü arkasındaki fikir tam olarak göğüsler ve boyun arasında bu tür bir kontrast oluşturmaktır.

3. V YAKA

Bu, tüm vücut tiplerini destekleyen geleneksel bir tasarımdır, ancak her zaman boyun çizgisinin derinliğini hesaba katmalısınız. V yaka çok yönlüdür. Daha kısa bir V yaka, yüzlerine daha fazla dikkat çekmek isteyen küçük göğüslü kadınlar için idealdir, daha derin bir V yaka ise daha büyük göğüslü kadınların gövdesini uzatacaktır. Daha dik bir görünüm yarattığı için geniş omuzlu ve gövdeli kızlar için de harika bir müttefiktir.

4. YAKALI YAKA

Bu belki de listedeki en geleneksel stildir ve tüm vücut tiplerine de uyan stildir. Bir zarafet dokunuşuna sahip klasik, kadınsı bir görünüm elde etmek istiyorsanız, bu doğru seçenektir. Bu bol kesim, büyük göğüslü kadınları tercih eder, göğüslerin yerleşmesi için yer bırakır ve pürüzsüz bir görünüm yaratır. Orta veya küçük göğüslü kızlar, daha dar bir giysiyi kolayca seçebilir ve yine de görünüşünü çekebilir. Çok ince boyunlu olanlar, daha uzun boyunlu izlenimi vermek için yakayı kullanabilirler.

5. BİR OMUZSUZ YAKA

Bardot boyun olarak da bilinen bu tarz, köprücük kemiğinizi ve yüzünüzü ortaya çıkaran kadınsı ve seksi bir stildir. Bardot, omuzları yatay olarak uzattığı için dar omuzlu kızlar için idealdir. Orta veya küçük göğüslü kadınlar için de iyi bir seçimdir.

6. ASİMETRİK YAKA

Bu ezber bozan yaka, ciddiyetini gerçekten kaybetmeden veya dramadan fedakarlık etmeden bir kıyafeti canlandırmak için mükemmel bir seçimdir. Bu beklenmedik değişim, bir kıyafeti unutulmaz kılabilir. Vücudunun bu kısımlarını özel bir gün için genişletmek isteyen dar omuzlu ve ince kollu kadınlar bu yakayı tercih etmelidir. Artı, her şeye orijinal bir dokunuş katıyor.

7. BALIKÇI YAKA

Birkaç santim yukarı uzanan, neredeyse çenenize dokunan bir boyun çizgisine, kaplumbağa boynu denir. Hala rahatken herhangi bir kıyafeti bir sonraki seviyeye taşımanın zarif bir yolu. Kot pantolon veya mini etekle bile giyilebilir. Balıkçı yaka, daha uzun yüzleri veya boyunları olduğunu düşünen kızlar için en iyi saklanan sırlardan biridir. Boynunuzun uzunluğu konusunda endişeleniyorsanız, işte her zaman kullanabileceğiniz bir numara. Çok yüksek olmayan kaplumbağa yakalı bir üst veya elbise seçin.

8. KALP YAKA

Romantik ve baştan çıkarıcı, kalp şeklindeki bu dekolte tarzı birçok farklı vücut tipine uygundur. Açıklığı büyük göğüslü kadın göğüslerinin kıvrımlarına dikkat çekerken aynı zamanda daha küçük göğüslü kadınlar için daha fazla hacim oluşturulmasına yardımcı olur. Ayrıca bu dalgalı yaka, siluetinizi uzatmak için kullanılabilir. Bu da sizi daha ince gösterebilir, bu nedenle daha ince bir duruşa sahip olmak isteyen insanlar için mükemmeldir.

9. KAYIK YAKA

Kayık boynu, kıyafetlerine biraz özgünlük katmak isteyen kızlar için başka bir sofistike, klasik seçenektir. Omuzdan omuza köprücük kemiğine kadar uzanan daha geniş bir boyun çizgisi oluşturmanızı sağlar. Göğsün üst kısmındaki teni gösterdiği için omuzlara dikkat çeker. Kalçaları daha geniş olanların yanı sıra figürlerine daha fazla denge getirdiği için dar omuzlu ve ince kollu kızlar bu görünümle parlayacak.

10. HALTER YAKA

Bu, bir kıyafete biraz sürpriz ekleyen yeni ve pek yaygın olmayan bir tasarım. Aynı anda hem modern hem de şık görünmenin en iyi yolu. Bu tarz, geniş omuzlu kadınlar için idealdir çünkü insanların dikkatini ense merkezine yönlendirir. Bu, omuzların mükemmel bir dengede olduğu izlenimini verir. Aynı zamanda kıvrımları da geliştirir, bu nedenle çok ince belleri olan kadınlar için önerilir.

11. STRAPLEZ

Straplez bir gömlek veya elbise, vücudun üst kısmının büyük bir kısmını açıkta bırakarak insanların dikkatini doğrudan o bölgeye çeker. Uzun boyunlu ve belirgin köprücük kemiği olan kadınlar bu kıyafeti gerçekten gösterebilir. İnce kollara sahip kadınlar, tonlu kasları nedeniyle öne çıkarken, omuzları dar olanlar kollarını daha uzun gösterebilecek ve çok dengeli bir görüntü elde edebilecekler. Genellikle orta veya küçük göğüslü kızlar için daha uygundur, çünkü tipik olarak kayış gerektiren bir sütyen desteğine ihtiyacınız yoktur.