Vücut tipinize uygun çanta seçmenin yolları

Son dokunuş olarak, doğru bir kombin ile kusursuz görünmenizi sağlayacak vücut tipinize uygun çanta seçme rehberi…

Mükemmel görünümü yaratmak için daha ince bir belden orantılı bir omuz ve kalça çizgisine kadar her şeyi düşünmeniz gerekir. Doğru olanı seçerseniz bir el çantası bile figürünüzün silüetini iyileştirebilir. Ve yanlış çantayı seçmeniz, vücut kusurlarınızın daha ön plana çıkmasını sağlayarak istediğiniz mükemmel görüntüden uzaklaşmanıza neden olabilir.

VÜCUT TİPİNİZİ SEÇİN

- Kalçanızdan daha geniş omuzlarınız varsa, ters üçgen bir şekle sahip olursunuz.

- Beliniz ve omuzlarınız kalçalarınızdan daha dar ise vücut şekliniz armut şeklindedir.

- Omuzlarınız, beliniz ve kalçalarınız aynı boyuttaysa, o zaman dikdörtgen tipindesiniz.

- Beliniz, omuzlarınızdan ve kalçalarınızdan daha büyükse, o zaman bir elma şeklindesiniz.

- Omuzlarınız ve kalçalarınız daha dar bir bel ile dengelenmişse kum saati şekliniz var demektir.

Vücut tipinizi bu şekilde belirleyebilirsiniz. Moda uzmanları, bir el çantası seçtiğinizde vücudunuzun zıt şekli olması gerektiğini söylüyor. Hadi, bunun ne anlama geldiğini birlikte bulalım:

1. TERS BİR ÜÇGEN ŞEKLİNİZ VARSA

Dengeli bir görünüm oluşturmak için dikkati bel bölgenizin etrafında tutun. Sizin için dikkat etmeniz gereken nokta, kayışların uzunluğu ve genişliğidir. Göğsünüzün etrafında daha fazlasına ihtiyacınız olmadığından, büyük askılı çok küçük veya büyük boy omuz çantaları tercih etmeyin.

Çapraz askılı çantalar, bel çantaları, uzun askılı çantalar ve kavramaları deneyebilirsiniz.

2. DİKDÖRTGEN BİR ŞEKLE SAHİPSENİZ

Keskin figürünüzü telafi etmek için şeklinize kıvrımlar eklemeniz gerekiyor, bu yüzden çantanın tasarımı ve malzemesi sizin için önemli. Çantanın kalçanızın etrafına düşmesi için kayışların uzunluğunu koruyun ve iyi yapılandırılmış ve geometrik şekilli çantaları başkaları için bırakın.

Bunun yerine, yumuşak deri ve büyük boy el çantası, bez çantalar ve hobo çantalar seçin.

3. ARMUT ŞEKLİNİZ VARSA

Belden aşağısı daha kalın görünmek istemezsiniz, bu yüzden omuzlarınızın ve göğsünüzün çevresinde odaklanın. Bunu başarmak için sadece kayış uzunluğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Çantanız bel hizanızın altına düşmemelidir.

Omuz çantaları, kova çantalar ve bel çantalarını seviyorsanız, göğsünüzde bir tane de kullanabilirsiniz.

4. ELMA ŞEKLİNİZ VARSA

Vücudunuzun ana hatlarını dengelemek için bir illüzyon yaratmanız gerekir. Seçtiğiniz el çantasının boyutu ve tasarımı her şeyi değiştirecektir. Küçük, kısa askılı ve yapılandırılmamış modellerden uzak durun.

Onun yerine büyük çantalar seçin. Sert deri tote çantalar ve üstten saplı çantalar tam size göre.

5. KUM SAATİ ŞEKLİNİZ VARSA

Tebrikler, şanslılardan birisiniz. El çantası tercihleri ​​ile vücudunuz arasında bir blok olmasa da dengeli vücudunuzu örtmeyen çantalar tercih etmelisiniz.

Pürüzsüz doku ve desenlere bir çekim yapın ve daha dramatik bir etki için bunları basit kıyafetlerle giyin.