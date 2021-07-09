Yabancılara sevdiklerinizden daha nazik olmanızın nedenleri

Yabancılara karşı sevdiklerinize kıyasla neden bu kadar farklı davrandığınızın nedenlerini öğrenmeye ne dersiniz?

Davranışlarınız farklı insanlara göre değişir ve bunun her zaman farkında olmayabilirsiniz. Yaptığınız ve söylediğiniz şeyleri temelde kontrol eden gizli mekanizmaları açıklayan birçok bilimsel bir çalışma var. Aynı anda yabancı birine karşı nazik olabilirken, sevdiğiniz bir yakınınıza öfkelenebiliyorsunuz. Yaptığınızın ikiyüzlülük olmadığını ve aslında yabancılara karşı savunmasızlığınız olduğunu söylesek! İşte, tanımadığınız insanlara karşı daha nazik olmanızı sağlayan nedenlerden bazıları;

1. BAŞKALARIYLA GÜÇLÜ BİR İLİŞKİNİZİN OLMAMASI

Zamanımızın büyük bir bölümünü rastgele insanlarla, tanıdıklarla veya yabancılarla geçiriyoruz. İster işte ister okulda olsun, başkalarının önünde kibar ve kültürlü görünmek istediğimiz için, genellikle başkalarının önünde mutlu bir yüz takınmak ve en kibar davranışımızı sergilemek zorundayız. Ama eve geldiğimizde ya da yakın olduğumuz insanlarla birlikte olduğumuzda hemen gevşeriz.

Sevdiğimiz insanlarla kendimiz olmaktan daha rahat hissederiz. Ama kendimiz olmak, kötü yanı da dahil olmak üzere karakterimizin her yanını göstermek demektir. Ve bir araştırma, öfkemizi en yakın hissettiğimiz insanlara karşı bilinçsizce salmaya eğilimli olduğumuzu doğruluyor çünkü onlarla olan ilişkimizin buna dayanacak kadar güçlü olduğuna inanıyoruz. Birine ne kadar yakınlaşırsak ve o kadar çok güven tesis edersek, o ilişkinin sınırlarını zorlayabileceğimizi daha çok hissederiz.

2. YENİ İNSANLARLA KENDİNİZİ GÜVENSİZ HİSSETMENİZ

Yeni insanlarla tanıştığımızda, gerçek yüzümüzü pek göstermiyoruz. Onlarla daha derin bir bağlantı geliştirdiğimiz noktaya gelene kadar gerçek versiyonumuzu göremezler. Onlar hakkında bizi rahatsız eden bir şey olsa bile, o kişiyle rahat olmadığımız ve nasıl tepki vereceğini bilmediğimiz için bunu çok da büyütmeyiz.

Aynı şey bize en yakın insanlar için geçerli değil. Aksine sevdiklerimiz bizi rahatsız eden bir şey yaptığında, onu gündeme getirmek için kendimizi daha rahat hissederiz. Aslında, aile üyelerimize veya diğer önemli kişilere çok yakın olduğumuz için, onlarda sevmediğimiz şeyler konusunda daha açık oluruz. Onlarla ara sıra birbirimize bağırıp kavga etsek bile tehlikeye atılmayacağını bildiğimiz bir ilişki geliştirdik.

3. YABANCILARLA ZAMAN AYIRMAZSINIZ

Ev arkadaşınız, aile üyeleriniz veya en iyi arkadaşınızla ilgili belirli özelliklerden birdenbire nefret etmeye başlamazsınız. Öyle hissettirse bile, olan şu ki, en başta onlar hakkında sevmediğiniz şeylere tahammül etmeyi bıraktınız. Biriyle ne kadar çok zaman geçirirseniz, olumsuz tuhaflıklarına karşı o kadar az hoşgörülü olursunuz. Bu, yabancılarla olmaz çünkü kişisel özellikleri için bu hoşgörüsüzlüğü geliştirmek için onlarla yeterince zaman harcamazsınız. Onlarla ilgili bir şey seni rahatsız etse bile, söyleme çünkü önemli olması için onlarla yeterince zaman harcamak zorunda kalmayacağını biliyorsunuz.