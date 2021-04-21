Yağlı ciltte kusursuz makyaj için izlemeniz gereken 4 adım

Yaptığınız makyajın kusursuz görünmesi için yağlı ciltlere uygun izleyebileceğiniz yöntemleri sizler için sıraladık…

Hepimiz makyajımızın mükemmel görünmesini isteriz ama bazen cilt sorunlarımız buna engel olabilir. Neyse ki, modern güzellik endüstrisi ve makyaj sanatçıları, sahip olabileceğimiz herhangi bir zorluk için bir çözüm bulmaya her zaman hazırlar. Yağlı cilt genellikle akneye eğilimlidir, ancak birçok kişi agresif cilt bakım ürünleri kullandığı için yine de aşırı derecede hassas olabilir. Bu yüzden aşırı parlaklığı gizlemek, kızarıklığı kapatmak ve cildin pürüzsüz görünmesini sağlamak çok önemlidir. İşte, size yardımcı olabilecek bazı ipuçları;

1. ÖNCE TEMİZLEYİN VE NEMLENDİRİCİ UYGULAYIN

Makyaj yapmadan önce cilt bakımı rutininizi asla atlamamalısınız. Uygun temizlik, cildin pul pul dökülmesine ve hatta dokunun dışarı atılmasına yardımcı olur, böylece fondöten uygulamak daha kolay olur ve daha pürüzsüz görünmesini sağlar.

Cildinizi nemlendirmek ve cildinizin kurumasını önlemek için hafif bir nemlendirici krem ​​veya serum kullanmayı unutmayın. Nemlendirici sprey de işe yarayabilir, çünkü hafif etki bırakırlar. Yağlı cildin de yeterince hidrasyona ihtiyacı olduğunu unutmayın, bu nedenle cildinizin ihtiyacı varsa daha ağır veya daha zengin kremler kullanmaktan korkmayın. Unutmayın, tüm ürünleriniz komedojenik olmamalıdır.

2. DOĞRU AKSESUARLARI KULLANIN

Yağlı veya sivilceye meyilli bir cildiniz varsa, normal fırçalar yerine güzellik süngerleri kullanmayı deneyin. Süngerler hafifçe karıştırılır ve ince bir fondöten tabakası uygular, böylece makyaj çok ağır görünmeden cilt tonunuz daha iyi görünür. Fırçalar, hassas cildi kusurlarla ağırlaştırabilir ve lekeleri daha görünür hale getirebilir.

Bununla birlikte, geniş gözenekleriniz varsa bazı yüz bölgelerinde yumuşak karıştırma fırçası kullanmak iyi bir fikir olabilir. Az miktarda fondöten alın ve ihtiyaç duyduğunuz yerde yavaşça gözeneklere karıştırın.

3. PUDRA İLE AŞIRIYA KAÇMAYIN

Bazı insanlar yüzün daha mat görünmesi için fondöten üzerine çok fazla pudra uygulama eğilimindedir. Ancak bunu yapmak sadece makyajınızın daha mat görünmesini sağlamakla kalmaz, gözenekleriniz de daha fazla yağ üretmeye başlar. Temeli yerine oturtmak ve makyajınızı fazla ağırlaştırmadan parlaklığı en aza indirmek için yarı saydam bir ayar pudrası kullanmayı deneyin.

Yağlı cilt ekstra parlamaya ihtiyaç duymadığından, parlak tozlardan uzak durmaya çalışın. Bununla birlikte, biraz ışıltıya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, vurgulamak istediğiniz alanlara özel vurgulayıcılar uygulayın.

4. MAKYAJ RÖTUŞUNUZU DOĞRU YAPIN

Makyajınızı gün içerisinde düzeltmeniz gerekiyorsa, hiçbir zaman ek fondöten katmanlarını ovalamayın veya uygulamayın. Yapmanız gereken ilk şey, yüzünüzdeki fazla yağdan kurtulmak için yüz kurutma mendillerini kullanmaktır. Cildinizde herhangi bir kızarıklık varsa, küçük bir damla kapatıcı alıp cildinize bastırabilirsiniz. Yüzünüzün ihtiyaç duyduğunuzda parlamaya daha yatkın olan belirli bölgelerinde yarı saydam bir sabitleyici pudra kullanabilirsiniz.