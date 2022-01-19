Yalnızca 10 dakika! Elma sirkesini saçınızla tanıştırın...

Sağlığa binbir faydasıyla öne çıkan elma sirkesi, saç sorunlarının da kurtarıcısı. Peki elma sirkesini saça nasıl sürülür, ne kadar bekletilmeli? Faydalarıyla anlattık.

Saçlarınızın yıpranmasından, dökülmesinden ve cansız görünmesinden şikayetçiyseniz, sizi doğal bir yöntemle tanıştıralım.

Elma sirkesi, kilo vermeyi hızlandırma, kolesterolü düşürme, enfeksiyonlarla savaşma, kan şekeri kontrolü gibi faydalarının yanı sıra adeta bir saç dostu.

Cansız ve yıpranmış görünen saçlarınızı eski haline getirmek isterken doğal bir yol arıyorsanız, denemenizde fayda var.

Tercihen organik olmasının önermekle birlikte, elma sirkesinin yararlarını ve saça uygulanışını okumadan geçmeyin.

SAÇ İÇİN ELMA SİRKESİ BAKIMI

Elma sirkesini saçınıza direkt uygulamamalı, hazırlarken suyla olan ölçüsüne dikkat etmelisiniz. 1/1 ölçü kullanabilirsiniz; yani ne kadar su kullanıyorsanız o kadar elma sirkesi ekleyin.

Ancak cildiniz hassassa bu oranı 3 su 2 elma sirkesi şeklinde dengeleyin. Sıcak suyla oluşturduğunuz karışımı sprey bir şişeye aktarabileceğiniz gibi direkt olarak duşta da kullanabilirsiniz..

Sprey şişeye koyduğunuzla yapacağınız uygulamanın daha eşit olacağını unutmayın. Sprey şişedeki elma sirkesini iki hafta kadar buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

UYGULANIŞI

Normal bir şekilde kapta karıştırdığınız elma sirkesi solüsyonunu duş sırasında şampuanlama etabından sonra (saçlarınızı tamamen duruladığınızdan emin olun) saçlarınıza yedirerek uygulayabilirsiniz.

Eğer saçlarınızda işlem varsa ya da yıpranmışlarsa saç kreminden sonra kullanabilirsiniz. Saçlarınızda 10 dakika beklettikten sonra da hafifçe durulayabilirsiniz.