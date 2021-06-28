Yalnızlığın size iyi gelmesinin 10 sebebi

Hayatınızda kimsenin olmamasının size sağladığı yararları ve aslında yalnızlığın çokta kötü bir şey olmadığını kanıtlayan sebepleri öğrenmeye ne dersiniz?

Hepimiz sevmek ve sevilmek istiyoruz ve bazen aşk uğruna kendi mutluluğumuzu bile feda etmeye hazırız. Ancak, ilişkilerin kişisel büyüme ve gelişme için gerçekten elverişsiz olabileceği ortaya çıktı. Bekar yıllarınız hayatınızın en üretken ve özgürleştirici zamanı olarak kabul edilebilir. Hayatınızı bir insanla birlikte geçirme fikri tabi ki kötü bir fikir değil. Ancak, birbirinizi kısıtlamayı içeren eylemlerden uzak durmaya çalışmak gerekiyor. Son zamanlarda yalnızlığı seçme eğiliminin artmasının sebeplerini sizler için sıraladık…

1. İSTEDİĞİNİZİ YAPABİLİRSİNİZ

Zevkler farklıdır ve uzun süredir ilişki yaşayanlar bunu herkes gibi bilirler. Akşam yemeğinde ne yemeli, kanepe randevunuzda ne tür müzik dinlemeli, alışverişe mi yoksa futbol maçına mı gitmeli, duygularını incitmek istemeseniz de eşinizle her zaman bu tür küçük tartışmalar yaşarsınız. Bekar olduğunuzda, istediğinizi yapma fırsatına sahipsiniz ve seçiminiz için kimse sizi suçlayamaz. Başka birinin ihtiyaçlarını ve zevklerini göz önünde bulundurmak zorunda değilsiniz ve bu sahip olabileceğiniz en iyi özgürlüktür.

2. RAHATINIZDAN ÖDÜN VERMENİZE GEREK YOK

Zor bir iş gününden sonra, muhtemelen sağlıklı bir akşam yemeği pişirmeye veya gece boyunca battaniyeler için kavga etmeye ilgi duymazsınız. Ve erkek arkadaşının her gün çok sevdiği o dar ipek iç çamaşırlarını giymekten kesinlikle hoşlanmıyorsun. Bekar insanlar tüm bu küçük rahatsızlıklardan güvendedir ve bu onların kendilerini daha rahat hissetmelerine yardımcı olur. Yalnız uyuyanların daha iyi bir gece uykusuna sahip olduğu kanıtlanmıştır. Ve muhtemelen bildiğiniz gibi, iyi uyuyanlar daha güçlü bağışıklık sistemlerine, daha sağlıklı kalplere ve daha düşük felç veya şeker hastalığına yakalanma riskine sahip olma eğilimindedir.

3. DAHA İYİ GÖRÜNÜRSÜNÜZ

Evli insanlar genellikle sağlıksız alışkanlıklara düşer ve çok daha hızlı kilo alırlar. Bu kilo alımı, flört etmenin doğrudan bir sonucu gibi görünüyor; birlikte vakit geçirmek için çiftler genellikle televizyon izlemeyi, sinemaya gitmeyi, dışarıda yemek yemeyi ve diğer pasif aktiviteleri seçerler. Yalnızlık size konsantre olma ve bedeniniz üzerinde çalışma fırsatı verir. Aslında, bazı araştırmalar, bekar kişilerin düzenli egzersiz yapma ve önerilen haftalık fiziksel aktivite miktarını karşılama olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu nedenle evli akranlarından daha iyi ve daha ince görünürler.

4. ARKADAŞLARINIZLA İLETİŞİM HALİNDE KALIRSINIZ

Bir ilişkiniz varsa, genellikle kişisel özgürlüğünüzü feda etmeniz gerekir. Arkadaşlarınızla takılmak için zaman bulmak kolay değil çünkü her zaman düşünmeniz gereken bir partneriniz var. Bunu anlamak çok zor değil; çiftler ilişkilerini geliştirip geliştirebilmek için birlikte çok zaman geçirirler.

Aksine bekarlar, arkadaşları ve komşuları ile yüz yüze ve sosyal medya aracılığıyla sosyalleşme olasılıkları çok daha yüksek ve çeşitli sosyal aktivitelere daha sık katılıyorlar. Yani bekar olmanın faydalarından biri, yalnızlığın rahatlık alanınızdan çıkmanıza, birçok yeni arkadaş edinmenize ve eskilerle iletişim halinde kalmanıza yardımcı olmasıdır.

5. KENDİ PROGRAMINIZI KENDİNİZ BELİRLERSİNİZ

Bekar olduğunuzda, sadece kendinizden sorumlusunuz. Sadece hayal edin; partneriniz sizinle bir restorana gitmek istemediği veya aniden hastalandığı için programınızı yeniden düzenlemek zorunda değilsiniz. Bunun yerine kendi planlarınızı yapabilirsiniz ve hiçbir şey sizi engelleyemez. Bekar insanlar zamanları üzerinde tam kontrole sahiptir. Gece yarısı yemek yemek, hafta sonu için başka bir ülkeye seyahat etmek, sabah erkenden sinemaya gitmek; hiçbir sınırlama yok, kurallar tamamen size ait.

6. KENDİNİZİ DAHA RAHATLAMIŞ HİSSEDERSİNİZ

Bir ilişki içindeyken, bir çift olarak geleceğimiz için endişelendiğimiz için belirli durumlardaki davranışlarımızı sürekli olarak analiz ederiz. Bekar olmak, stres ve kaygı seviyenizi önemli ölçüde azaltır ve size duygularınızı nasıl daha iyi kontrol edeceğinizi öğretir. Böylece romantik problemlerle uğraşmak zorunda kalmadığınızda, zihinsel olarak daha güçlü hale gelir ve daha rahat hissetmeye başlarsınız.

7. DAHA ÜRETKEN OLURSUNUZ

Yalnızlık konsantrasyonunuzu geliştirir ve üretkenliğinizi artırır. Bu nedenle çoğu sanatçı, müzisyen ve yazar, çalışırken tüm dikkat dağıtıcı unsurları ve kesintileri ortadan kaldırmaya çalışır. Böylece tüm gün partnerinizle sohbet etmek yerine nihayet işinize konsantre olabilirsiniz. Bu, daha kısa sürede daha fazla iş yapmanıza ve muhtemelen başarılı bir kariyer oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

8. KENDİ ÖNCELİKLERİNİZİ BELİRLERSİNİZ

Bir ilişki içindeyken, her zaman eşinizin fikrini dikkate almalısınız. Bu nedenle çoğu çift düğünleri, tatilleri ve diğer önemli etkinlikleri birlikte planlamak için çok zaman harcar. Ancak, kendi hayatlarından en iyi şekilde nasıl yararlanacaklarını asla planlamazlar ve bu onları sonunda derinden tatminsiz bırakır. Bir birey olarak en iyi hayatınızı yaşadığınızdan emin olmanız da önemlidir ve romantik bir ilişkiye ara vermek bu konuda yardımcı olabilir. Yalnız zaman geçirmek, sizin için neyin önemli olduğunu değerlendirme ve gerçek tutkularınıza göre kendi hedeflerinizi yaratma şansı verebilir. Ancak o zaman hayatında bir amaç olduğundan emin olabilirsin.

9. ENERJİNİZİ KORURSUNUZ

Bazı insanlarla ilişkinizi canlı tutmak gerçekten çok yorucu olabilir. Yani, eşinizin kelimenin tam anlamıyla enerjinizi tükettiğini düşünüyorsanız, bu birbirinizle uyumsuz olduğunuzun bir işareti olabilir ve hayatınızı bir hiç için feda etmektense yalnız kalmak daha iyidir.

Anlamanız gereken en önemli şey, yalnız olmanın yanlış bir şey olmadığıdır. Aksine, yanlış insanlardan kaçındığımızda, bir seçim yapıyor ve bizim için en iyi insanları hayatımıza sokmak için alan yaratıyoruz. Bu arada boş zamanınızı ve enerjinizi gerçekten ilgilendiğiniz şeylere dönüştürebilir ve sadece hayatınızın tadını çıkarabilirsiniz.

10. GERÇEK BENLİĞİNİZİ TANIRSINIZ

Sevdiklerimiz genellikle yaşamlarımız ve birey olarak kendimiz hakkındaki görüşlerimizi şekillendirmemize katkıda bulunur. Bu nedenle, etrafınızda dikkat dağıtıcı şeyler olmadan kendi başınıza olmak, aslında size zihninizi temizleme ve değerlerinizi yeniden gözden geçirme şansı verebilir. İç sesinizi dinlediğinizde, dış etkilerden etkilenmeden seçimler yapabilirsiniz. Sonuç olarak, gerçekte kim olduğunuz konusunda daha rahat ve kendinden emin hissetmeye başlarsınız.