Yalnızlığınızı eleştiren biriyle baş etmenin 7 yolu

Bekar durumunuz hakkında sizi açıkça utandırmak isteyen biriyle nasıl konuşacağınız konusunda tüyoları keşfetmeye ne dersiniz?

İşyerinde ileri düzeyde başarılara sahip birçok kadın bekar bir hayat sürüyor. Hayat arkadaşlarını bulamadıkları için ise, kendilerini suçlamaya eğilimlidirler ve utancın onları bunaltmasına izin verirler. Neden hala bekar ve bencil oldukları, kalıcı bir düzen kuramadıkları ile ilgili soruları duymaya alışmaya başlarlar. Bu soruları görmezden gelmek harika olurdu, ama aynı zamanda tepki vermek ve insanlara size ne yapacağınızı söyleyemeyeceklerini bildirmek daha iyi olurdu. İşte, medeni durumunuzla sizi utandırmaya çalışanları susturmanın yolları...

1. SORUYU BAŞKA YÖNE ÇEVİRİN

Bir aile üyesi, flört durumunuz hakkında size baskı yapıyorsa, savunmaya geçmenize gerek yoktur. Olayların olumlu tarafında kalın ve konuyu şu anda sizi çok mutlu eden bir şeyle değiştirin. İşiniz harika gidiyor veya arkadaş çevreniz hayatınızın merkezinde olabilir. Bu yüzden size keyif veren şeylerden bahsedin ve olumsuz yorumlara daha fazla olumsuzlukla cevap vermekten kaçının.

2. DÜŞÜNME ŞEKLİNİZİ SAVUNMAYIN

Seçimleriniz hakkında mazeretler yaratmak, derinlerde, söylediğiniz kadar mutlu olmadığınız anlamına gelebilir. Ancak, insanlar bazen sizi utandıran, sizi güvensizlikle dolduran ve sizi savunmacı bir tavra sokabilir. Bunu yapmak yerine sakinliğinizi koruyabilir ve bakış açınızı açıklayabilirsiniz. Şimdi, seçimlerinizi kimseye ayrıntılı olarak açıklamanıza gerek yok, sadece onlara inançlarınızın bir özetini verin.

3. KISKANÇ OLUP OLMADIKLARINI SORUN

Sadece bekar insanların mutlu çiftleri kıskanabileceğine dair bir yanlış anlama var. Ancak, tüm çiftler birlikteliklerinden mutlu değildir ve bekar durumunuzu kıskanabilirler. Belki de bekarken zevk alabileceğiniz şeyler için saf kıskançlıktan sizi kötü hissettirmek için biraz çaba harcıyorlar. Böyle bir şeyden şüpheleniyorsanız, kıskançlıkları konusunda açık sözlü davranarak onları hemen harekete geçirebilirsiniz.

4. DİKKATLERİNİ GARİP BİR SORUYA YÖNELTİN

Bu, yapılacak en iyi şey olmayabilir, çünkü birisine tam olarak size yaptıklarını yapıyor olursunuz, ancak uygunsuz, müdahaleci soruların sizi ne kadar hissettirdiğini görmek onlar için harika olurdu. Bu nedenle, pek de harika olmayan ilişkilerinin farkındaysanız veya geçmişte boşanmışlarsa, neden hala evli olduklarını veya önceki ilişkilerinde neler olduğunu sorabilirsiniz. Belki yalnız kalmaktan korkup korkmadıklarını sorabilirsiniz.

5. SADECE ALAYCI OLUN VE ŞAKA YAPIN

Soğukkanlılığınızı kaybetmek ve kaba olmak yerine, muhtemelen hazırlıksız yakalanacak alaycı bir cevap verebilirsiniz. Tek yapmak istedikleri sizi zor durumda bırakmak ama sisz karşılık vermenin harika bir yolunu bulabilirsiniz. Onlara nasıl bir düğün için yeterli paranızın olmadığını ya da kimsenin o muhteşemliğe ulaşamayacak kadar muhteşem olmadığını anlatabilirsiniz. Çok meraklı ve açıkça kötü niyetli biriyle alay etmekten korkmayın.

6. MUTLU OLMAK İÇİN BAŞKASINA İHTİYACINIZ OLMADIĞINI BELİRTİN

Hayatınıza mutluluğu dahil etmek için evliliği beklemeyin. İnsanlar, boşlukları doldurmak isteyen yarımlar değil, dolu varlıklar olmalıdır. Bunu fark edersen, bekar seni utandıran birine bunu açıklayabilirsin. Doğru kişi gelirse partner istemediğiniz anlamına gelmez ama onların hayatınıza anlam katmasını da beklemiyorsunuz.

7. KENDİNİZE ODAKLANDIĞINIZI SÖYLEYİN

Sizi utandıran insanlar, zihinsel ve duygusal sağlığınıza tam olarak dikkat etmezler. Önceki ilişkinizin size nasıl zarar verdiğini ve iyileşmeniz gereken yaralar bıraktığını bilmiyor olabilirler. Ne olduğunu ve seni nasıl incittiğini açıklamak gibi bir sorumluluğun yok ama sadece kendine odaklanman gerektiğini söyleyebilirsin. Pek çok insan akıl sağlığı hakkında konuşmaktan çekiniyor ve bunu konu ettiğinizde muhtemelen konuyu bırakacaklardır.