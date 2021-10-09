Yaşadığınız alanın enerjisini yükseltecek 4 yöntem

Çalışma ortamınızda ya da yaşam alanınızda yapacağınız birkaç değişiklik sayesinde zihinsel sağlığınızı gerçekten iyileştirebileceğinizi biliyor muydunuz?

Günlerinizin bir kısmı iş yerinde, diğer bir kısmı ise evlerinizde geçiyor. Bu döngünün içerisinde boğuşurken kendinize ve ruhunuza ayıracak vakit bile bulamayabilirsiniz. Ancak, terapi, meditasyon, egzersiz ve hatta sağlıklı bir diyet de dahil olmak üzere daha iyi hissetmenize yardımcı olacak birkaç yol vardır. Yakın arkadaşlarınız veya ailenizle vakit geçirmek de anında ruh halinizin yükselmesini sağlar. Ancak yaşam alanlarınızın zihinsel sağlık konusunda size çok yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? İşte, ruhunuzu iyileştirmek için yaşam alanınızı yenilemenin bazı yolları:

1. GÜNEŞ IŞIĞINDAN FAYDALANIN

Önemsiz görünebilir, ancak sadece küçük bir güneş detayı ruh halinizi iyileştirebilir ve kasvetli havayı söndürmenize yardımcı olabilir. Çünkü güneşlenmek D vitamini üretiminizi arttırır ve uykunuzu düzenler ve ruh haliniz anında iyileşir. Ayrıca düzenli olarak güneş ışığına maruz kalmak serotonin üretimini artırır.

Pek çok kişi depresyonun D vitamini eksikliği semptomlarını taklit ettiğini bilmiyor. Güneş ışığı vitamini almayanlar daha yüksek stres seviyelerine sahiptirler ve çeşitli fizyolojik ve zihinsel sağlık sorunlarından muzdaripler. Çalışma alanınızı bir pencerenin yakınına taşımak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Aslında, güneş ışığını yansıtmak için stratejik bir şekilde bir ayna da yerleştirebilirsiniz.

2. DAĞINIKLIĞI ORTADAN KALDIRIN

Dağınıklığı zararsız olarak görüyoruz, ancak bu doğru değil. Gereksiz eşyalarla çevrili olmak, zihinsel sağlığınıza gerçekten zarar verebilir. İhtiyacınız olan şeyleri bulmak zamanınız olmadığında zor bir görev haline gelir, ayrıca utançla da karşı karşıya kalırsınız. Bazen ortalıkta dolaşan bu kadar çok şey sizi ağırlaştırabilir. Ortalığı toparlayarak dağınıklıktan kurtulun, ihtiyacınız olmayan şeyleri kaldırın veya başka birine verin.

3. YAŞAM ALANINIZI DEKORE EDİN

Evinizin duvarlarını yeniden tasarlamak sadece heyecan verici olmakla kalmaz, aynı zamanda zihinsel sağlığınıza da çok iyi gelebilir. Tabi ki, dikkatinizi çekebilecek bazı parçalar var; yatak odanızda veya oturma odanızda bir manzara tablosu olması fark yaratabilir. Baktığınızda kendinizi sakin hissetmenizi sağlayacaktır.

Yapılan bir araştırmaya göre, doğa manzaralarına bakmanın ruh sağlığını olumlu yönde etkilediği ve stresinizi azalttığı ortaya konulmuştur. Dağa kampa gitmekten mahallenizin en yeşil köşesinde yürüyüşe kadar her şey olabilir. Ayrıca, en çok zaman geçirdiğiniz odaya aile fotoğrafları da ekleyebilirsiniz.

4. CANLI BİTKİLERİN ENERJİSİNİ EKLEYİN

Canlı bir bitkileri görmenin ya da koklamanın her zaman sakinleştirici bir etkisi vardır. Peki, bu pozitifliği evlerinize taşımaya ne dersiniz? Sadece estetik açıdan çarpıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda oksijen saldıkları için havayı da tazelerler. İç mekan yeşilliğinin sağlığa birçok yararı vardır ve onu evinize dahil ettiğinizde gerçekten anlayacaksınız.

Yayınlanan bir araştırma, iç mekan bitkilerinin yakınında olmanın yüksek stres seviyelerinin üstesinden gelmeye yardımcı olabileceği sonucuna varmıştır. Bu yüzden bugün kendinize aloe vera, bambu palmiyesi veya yılan bitkisi gibi bitkiler alın.