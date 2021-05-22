Yaşam kalitenizi artırmak için değiştirmeniz gereken 10 şey

Kendinizi evinizde tamamen güvenli hissedebilmeniz için hayatınızdan çıkarılması ve değiştirilmesi gereken şeyleri sizler için sıraladık…

Duygularınız, sahip olduğunuz şeylerin miktarını etkiler. Yapılan bir çalışmada, karar verme korkusu ile dağınıklığı biriktirme eğilimi arasında bir bağlantı keşfedildi. Bununla birlikte, yalnızca "neşe uyandıran" şeylere sahip olan şanslı kişilerden biri olsanız bile, sağlığınız için belirli günlük öğeleri ne zaman değiştirmenin zamanının geldiğini bilmek iyidir. İşte, yaşam kalitenizi doğrudan etkileyebilecek etmenlerden bazıları;

1. SOĞUK IŞIKLI LAMBALAR

Yayınlanan bir araştırmaya göre, floresan ampullerin kullanılmasının UV radyasyonu nedeniyle görme sorunlarına neden olduğu sonucuna vardı. Bu, katarakt, piterjium gibi göz hastalıklarına yol açar. Bunu önlemek için, doğal güneş ışığını taklit eden daha sıcak ışıklı veya tam spektrumlu aydınlatmalı ampulleri tercih edebilirsiniz.

2. LENS KUTUSU

Göz bozukluğunuz için ya da rengini değiştirmek için lens kullanıyorsanız, lenslerinizin hijyeni kadar saklama kutularının temizliğine dikkat etmelisiniz. Genellikle plastikten üretilen ve kimyasal suyla birlikte zamanla aşınan bu kutuları hatta belli aralıklarda yenilemelisiniz. Ek olarak, uzmanlar her kullanımdan sonra temizlemenizi ve saklama kutusunu açık ve kuru tutmanızı tavsiye ediyor.

3. ANTİBAKTERİYEL SABUN

Antibakteriyel sabun genellikle hormonların çalışma şeklini değiştirdiğine inanılan bir bileşen olan triklosan içerir. Ayrıca bakterilerin antibiyotiklere karşı direncinin artmasına da katkıda bulunabilir. Normal sabun bakterilere karşı da aynı derecede iyi performans gösterir, bu yüzden sadece onu kullanmanız önerilir.

4. DUDAK PARLATICISI

Bu tür bir ürünün bakteri yetiştirmek için iyi bir ortam olma ihtimali maskara veya sıvı fondötenden daha az olsa da, dudak ürünlerini 6-12 aydan daha uzun süre tutmamak en iyisidir. Bu tarz kozmetik ürünlerinin üzerinde açıldıktan sonra ne kadar süre kullanılması gerektiği yazılıdır. Yine de çok sık kullanmıyorsanız bile, uzun süre kullanmaya başladığınız dudak kreminin üzerindeki kalıntılar, ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.

5. PLASTİK KESME TAHTASI

Plastik kesme tahtalarının temizlenmesi ahşap olanlara göre daha kolaydır, bu yüzden daha güvenli kabul edilirler. Bununla birlikte, zararlı bakterilerin plastik kesme tahtalarının oluklarında saklanma eğiliminde olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle, gıda zehirlenmesini önlemek için üzerinde çatlaklar, kesikler veya temizlenmesi zor lekeler bulunan kesme tahtalarını değiştirmek daha iyidir.

6. ODA SPREYLERİ

Birçok oda spreyi, doğum kusurlarına, hormonal anormalliklere ve üreme sorunlarına yol açabilecek birçok ftalat tarzı tehlikeli kimyasallar içerir. Üstelik bu kimyasallar yapılan bir araştırmayla, aslında "tamamen doğal" olarak tanıtılan bazı ürünlerde de bulundu.

7. DUŞ BAŞLIĞI FİLTRELERİ

Duş başlığı filtreleri, kullandığınız sudaki ağır metal, klor ve sert tortu miktarını azaltmak için harikadır, bu özellikle hassas cilde sahip olanlar için önemlidir. Tabii ki onların düzgün çalışması için onları düzenli olarak değiştirmemiz gerekiyor. Sıklık, ne kadar su kullandığınıza bağlıdır; genellikle bunu 6 ayda bir yapmanız önerilir.

8. SÜPÜRGE FİLTRESİ

Elektrikli süpürgeler, yalnızca tozu değil, aynı zamanda polen, küf ve diğer bazı parçacıkları da yakaladıkları için evinizin hava kalitesini önemli ölçüde artırabilir. Ancak, vakumunuzun iyi çalışması için filtreyi düzenli olarak değiştirmelisiniz. Ne sıklıkla kullandığınıza bağlı olarak değişebilen bu temizleme işlemini en fazla 6 ayda bir tekrarlamak gerekir.

9. SAÇ FIRÇASI

Uzmanlara göre, yaklaşık 6 aylık kullanımdan sonra bir saç fırçasını değiştirmek en iyisidir. Eski fırçalar, kıllar kırılabilir veya bükülebilir, bu yüzden saçınıza zarar verebilirler. Bunları düzenli olarak temizlemeniz gerektiğini hatırlamak önemlidir; 2-3 haftada bir veya çok fazla saç ürünü kullanıyorsanız daha da sık. Aksi takdirde, saç ürünleri, toz ve diğer partiküllerden kaynaklanan birikme saça ve saç derisine geçebilir.

10. PLASTİK KAPLAR

Plastik kaplar bazen yiyeceklerinize girebilecek tehlikeli kimyasallardan yapılır. Hele ki, bu kapları mikrodalgada kullanmak ölüm fermanı yazmaya benzer. Bu kimyasalların gıdaya bulaşarak tüketilmesi metabolik bozukluklar, doğurganlığın azalması gibi ciddi problemlere sebep olabilir. Bu nedenle, plastik kaplardan kurtulmanın ve cam türünü tercih etmenin muhtemelen tam zamanı.