Yaşınıza göre hamileliğin avantajları ve riskleri

Anne olmak için zamanın geldiğine kendiniz karar verebilirsiniz. Bu kararı verirken yaşınızın hamileliğiniz ve çocuğunuz üzerindeki etkilerini öğrenmeye ne dersiniz?

Binlerce yıldır kadınlar hamile kalıyor ve 20'li yaşların başlarında çocuk doğuruyor. Ancak son zamanlarda doğum yapan annelerin ortalama yaşı 30'lu yaşlarda olacak şekilde değişti. Modern tıp, kadınların bebek sahibi olmayı ertelemeyi seçmesine izin verse de, 30'lu yaşlara kıyasla 20'li yaşlarında hamile kalmanın getirdiği yararlar ve riskler vardır. Tabi ki, kadınların doğum yapması için en uygun yaşın ne zaman olduğu konusunda herkese uyan bir cevap olmadığını görebiliriz. Her şey her kadının önceliklerine bağlıdır. Belki de anne olmak için en iyi yaş, hamileliğin getirdiği engellerle yüzleşmeye hazır olduğunuz zamandır.

20’Lİ YAŞLARDA DOĞUM YAPMANIN AVANTAJLARI

1. Doğurganlığınız yüksek olduğu için hamile kalma şansınız artar.

25 yaşında, 3 aylık bir denemeden sonra gebe kalma olasılığınız yaklaşık % 20'yken, 35 yaşında bu oran yaklaşık % 12'ye kadar iner. Kadınlar yaklaşık 1 milyon yumurta rezervi ile dünyaya gelirler. Doğurganlık 32 yaş civarında yavaş yavaş azalmaya başlar ve bu düşüş 35 yaşından sonra hızlanır. 37 yaşında, yaklaşık 25.000 yumurtanız kaldığı tahmin edilmektedir.

2. Düşük yapma riskiniz düşüktür.

35 yaş ve üstü kadınların aksine, genç annelerin hamileyken şeker hastalığı ve yüksek tansiyon geliştirme olasılığı daha düşüktür. Bu sorunlar olmadan ve 20'li yaşlarınızdayken yumurtalarınızın daha kaliteli olması sayesinde, düşük ve ölü doğum riskiniz daha az olacaktır.

30’LU YAŞLARDA DOĞUM YAPMANIN AVANTAJLARI

1. Mali açıdan daha rahat olursunuz.

Kariyerinize yalnızca 20'li yaşlarınızdayken başlıyor olacaksınız, bu nedenle bir bebeğe bakmak, 30'larınızda finansal olarak daha istikrarlı olmanızdan daha maliyetli olabilir. Danimarka'da yapılan bir araştırmaya göre, üniversite diplomasına sahip 31-34 yaş arası ilk kez anneler, yaşamları boyunca ortalama gelirden yaklaşık 5.000 $ daha fazla kazanıyorlar. 25 yaşından önce bebek sahibi olanlar ise yaklaşık 80.000 dolar daha az kazanıyor

2. İkiz veya üçüz bebek olma olasılığı daha yüksektir

Bu tartışmasız bir dezavantaj olsa da, birden fazla hamilelik yaşamak, daha olgun ve hazır olduğunuzda birden fazla çocuğa ebeveyn olabileceğiniz anlamına gelir. Birden fazla çocuk istiyorsanız bu iyi bir haber, ancak onları yalnızca 30'larınıza ulaştıktan sonra istiyorsunuz. Sonuçta, doğurganlık o zamana kadar azalır, ancak yaşla birlikte ikiz doğurma şansı artar çünkü hormonal değişiklikler aynı anda birden fazla yumurtanın salınmasına neden olur.

3. Daha uzun yaşayabilirsiniz.

Yapılan bir çalışmada, 33 yaşından önce anne olan kadınların 95 yaşına kadar yaşama olasılığının 2 kat arttığı belirlendi. Yani hamileliği ertelemek size sadece 20'li yaşlarınızdayken kendinizi geliştirmeniz ve yaşamınız boyunca daha fazla kazanmanız değil, aynı zamanda daha uzun yaşamanız için de faydalar sağlar. Bu, çocuklarınızın ve ailenizin büyüdüğünü görmek için daha fazla yılınız olacağı anlamına gelir.

4. Bebeğiniz daha zeki ve daha uzun olabilir.

İngiltere’de yapılan bir çalışmada, bulunan 30-39 yaş arası doğum yapmış annelerin, 20-29 yaş arası doğum yapmış annelere göre daha zeki çocuklara sahip olduğu görülmüştür. Başka bir araştırma, daha büyük annelerin de daha uzun boylu çocuklara sahip olduğunu keşfetti. Çoğu insan daha yüksek zekaya ve boyuna sahip olanlara değer verdiği için doğum yapmadan önce 30 yaşına gelene kadar beklemeye değer olabilir.

20’Lİ YAŞLARDA DOĞUM YAPMANIN RİSKLERİ

1. Psikolojik olarak daha yorucu olabilir.

20'li yaşlarınız, kendinizi keşfetmeniz ve hayatınızda hangi yolu takip etmek istediğinizi keşfetmeniz için en iyi yıllar. Bu yıllarda sahip olduğunuz bir bebek sizi kariyerinize ara vermeye zorlayabilir veya çok çalıştığınız terfiyi almanızı engelleyebilir. Bebeğe bakmanın paylaşılan sorumluluklarından kaynaklanan ilişki sorunları da olabilir.

2. Hayatınızın ilerleyen dönemlerinde daha kötü sağlık sonuçlarına sahip olabilirsiniz.

Bir annenin sağlığı ile ilk doğumunu yaptığı yaş arasında bir bağlantı var gibi görünüyor. Bir kadın ilk hamileliğini ne kadar geciktirirse, sağlığının o kadar iyi olacağı tahmin edilmektedir. İlk doğumlarını 30 yaş civarında yapan anneler için maksimum sağlık öngörülmüştür. Bu nedenle, daha genç anneler ideal sağlık durumunun altında olma riskine girebilir ve daha fazla ağrı veya sızı çekebilir.

30’LU YAŞLARDA DOĞUM YAPMANIN RİSKLERİ

1. Sezaryen doğum riskiniz artar.

Yaşlı annelerin gebeliğe bağlı komplikasyon riski daha yüksek olduğundan, bu sezaryen doğumu gerekli hale getirebilir. Örneğin, yüksek tansiyon gibi sağlık problemlerinin olması bebeğin ameliyatla doğmasına neden olabilir. Bu doğum yaygındır, ancak doğal doğumla karşılaştırıldığında daha uzun iyileşme süresi gibi ek risklerle birlikte gelir.

2. Bebeklerinizin komplikasyonları olma ihtimali daha yüksektir.

Düşük yapma ve erken doğum yapma olasılığınız daha yüksektir. Bunlara ikizlere sahip olmak da neden olabilir. Prematüre bebekler, özellikle de erken doğanlar, genellikle nefes alma sorunları, öğrenme güçlüğü ve işitme sorunları gibi sorunlar yaşarlar. Ayrıca, bir bebeğin sağlık koşullarıyla doğmasına yol açabilecek daha yüksek bir kromozomal anormallik riski vardır.