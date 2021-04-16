Yastıksız uyumanın cildinize olumlu 6 etkisi

Sabahları uyandığınızda canlı ve genç bir cilde sahip olmanın sıfır maliyetli yolu olan yastıksız uykunun sağladığı faydaları sizler için hazırladık…

Yastıksız uyumayı seçmek ilk bakışta rahatsız edici görünebilir, ancak sağlığınıza birçok yönden fayda sağlayabilir. Geçebilecek olan sadece sırt ağrınız değil. Aslında, daha tazelenmiş görünerek uyanabilirsiniz. Cildinizi ipeksi ve pürüzsüz tutmak için pek çok güzellik ürünü kullanıyorsunuz, ancak varsaydığınız son şey, yastık kullanmamanın aslında cildinizi iyileştirmeye yardımcı olabileceğidir. İşte, yastık olmadan uyumanın cildiniz üzerindeki etkilerinden bazıları;

1. KIRIŞIKLIKLARI AZALTABİLİR

Yaşlanmana neden olan şey sadece uyku eksikliği değil, görünüşe göre yastık kılıfın da seni yaşlandırıyor olabilir. Çoğu yastık kılıfı pamuktan yapılır ve rahat hissetmesine rağmen bu malzeme cildinize sürtünerek kuruluğa neden olur. Nemden yoksun cilt, ince çizgilere daha yatkındır ve kuruluk, mevcut tüm kırışıklıkları da daha görünür kılar. Yastıksız uyumak alışmak biraz zaman alır, ancak uzun vadede cildinize fayda sağlayacaktır.

2. CİLDİNİZ DAHA PÜRÜZSÜZ GÖRÜNÜR

Vücudunuzun ve cildinizin en iyi şekilde hissetmesi için nemlendirilmesi gerekir. Pamuklu yastık kılıfları cildinizi genç ve dolgun kalması için ihtiyaç duyduğu nem ve uçucu yağlardan uzaklaştırır. Bu da kurumaya ve soyulmaya neden olarak cildinizi zamanla daha az sağlıklı hale getirebilir.

3. SİVİLCE OLUŞUMUNU ENGELLER

Hassas, sivilceye eğilimli bir cildiniz varsa, pamuklu bir yastık kılıfı üzerinde uyumak en iyi seçenek olmayabilir. Pamuk cilt için çok pürüzlüdür ve pamuktan kaynaklanan sürtünme hassas cildi tahriş ederek mevcut cilt koşullarını kötüleştirebilir. Yastığınız kolayca bakteriler için bir üreme alanı haline gelebileceğinden, yüzünüze bastırarak uyumak daha fazla sivilceye neden olabilir.

4. CİLDİNİZ KENDİNİ DAHA RAHAT ONARIR

Uyurken tüm vücudunuz iyileşme moduna geçer ve cildinizin kendini onarma zamanı gelmiştir. Yastığınız her gece yüzünüzdeki yağları ve makyaj kalıntılarını biriktirir ve yüzünüze sıkıştırılarak uyumak güzellik uykusunu kabusa dönüştürebilir.

5. CİLDİNİZ PARLAKLIK KAZANIR

Çok yumuşak bir yastık üzerinde uyumak kafaya kan akışını azaltabilir. Bu boyun ağrısına, baş ağrısına neden olabilir ve cildinizin kuru ve donuk görünmesine neden olabilir. Zayıf kan dolaşımı, renk değişikliği, kızarıklık ve pul pul olma gibi çeşitli cilt sorunlarına yol açabilir.

6. UYKU ÇİZGİLERİNİZ AZALIR

Yüzünüzde sinir bozucu uyku çizgileriyle uyandıysanız, suçlu yastığınız olabilir. Uyandığınızda, kalın pamuklu yastık kılıfı desenini yüzünüzde desen oluşturur. Ve bu çizgiler gün içinde yavaş yavaş kaybolsa da, tekrarlanan hasar sonunda kalıcı kırışıklıklara neden olabilir. Yastıksız uyumayı tercih etmek cildinize daha sağlıklı bir görünüm kazandırabilir, pürüzsüz ve esnek kalmasını sağlayabilir.