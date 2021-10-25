Yatmadan uygulamanız gereken 4 saç bakım rutini

Sağlıklı ve parlak saçlara sahip olmak için onca emeğinizin boşa gitmesini istemiyorsanız, geceleri alışkanlık haline getirmeniz gereken bazı ipuçları…

Saçlarımız son derece hassastır ve ihmal edilmesi çeşitli sorunlara yol açabilir. Saçlarınız sadece gün boyunca değil, yatağa yattığınızda da bakıma ihtiyaç duyar. Hepimizin saçlarımızla ilgili olarak takip ettiğimiz bir sabah rutini olsa da çoğumuz, yatağa girdiğimizde başlayan saç hasarından haberdar değiliz. Bu ihmal zamanla saçlarımızı etkiler ve hasar gibi sorunları fark etmeye başlarız.

Uzun vadede, yatmadan önce saç sağlığınızı ihmal etmek sadece hasara ve kırılmaya yol açacaktır. İşte, bu tür sorunlardan kaçınmak ve saçınızı sağlıklı tutmak istiyorsanız izlemeniz gereken gece rutinleri;

1. ISLAK SAÇLA YATAĞA GİRMEYİN

Saçınızı yeni yıkadığınızda sonra hala ıslaksa kırılmaya ve hasara karşı savunmasızdır. İşte, tam da bu nedenle uzmanlar saçınızı yıkadıktan hemen sonra taramaktan veya fırçalamaktan kaçınmanızı tavsiye ediyor.

Aynı prensip ıslak saçla yatmak için de geçerlidir. Saçlarınız hala ıslakken yatakta savurma ve dönme, kırılmaya ve hasara neden olabilir. Bu nedenle, saç yıkama zamnalarınızı ıslak saçla yatağa gitmeyecek şekilde programlayın.

2. SIKI TOPUZLARLA UYUMAYIN

Pek çoğumuz, saçlarımız hala bir topuz veya at kuyruğu ile bağlıyken yatağa yatarız. Bu, saç köklerimizi gece boyunca sürekli baskı altına sokar. Zayıf kökler nedeniyle saçların zarar görmesine ve dökülmesine neden olmakla kalmaz, uzun vadede sabah uyandığınızda ağrı ve rahatsızlığa da neden olabilir.

Bu nedenle, yatmak üzereyken saçınızı açık bıraktığınızdan veya gevşek bir örgüyle bağladığınızdan emin olun. Bu, saçınızın herhangi bir baskı ve stres altında olmamasını sağlayarak kırılma ve rahatsızlığı önleyecektir.

3. SAÇ KÖKLERİNİZE MASAJ YAPIN

Aceleniz olduğunda sabahları saçınızı şımartmak için her zaman zaman bulamayabilirsiniz, ancak geceleri bakım daha fazla zamanınız vardır. Bu süreyi de saçlarınızı biraz bakım yapmak için kullanmalısınız.

Geceleri 15-20 dakika saç derinize masaj yapmak, artan kan dolaşımı sayesinde saçınızın ve saç derinizin sağlıklı kalmasını sağlayabilir. Yapılan araştırmalar, kafa derisine günlük olarak masaj yapmanın saç uzumasını iyileştirebileceği sonucuna varmıştır.

4. İPEK KUMAŞLI YASTIKLARI TERCİH EDİN

Saçınız söz konusu olduğunda asla taviz vermemelisiniz. Hasar ve kırılma riskini azaltmak için kendinize ipek bir yastık alın. Pamuk saç üzerinde sert olduğunu kanıtlayabilir. Uyurken yastığınızın pamuklu kumaşı ile saçınızın sürekli teması saç sağlığının bozulmasına neden olabilir.

Öte yandan ipek yumuşaktır ve bu nedenle saçınıza karşı naziktir. Yatakta dönüp durmanıza rağmen saçlarınızın sağlıklı kalmasını sağlayacaktır.