Yaz aylarında duş alırken bu uyarılara dikkat

Dermatoloji Uzmanı Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, yaz aylarında sıcak havalar nedeniyle sık duş almanın ciltte sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı.

Artan sıcaklar zaman zaman bunaltıcı hale gelirken serinlemek ve ter atmak için de daha sık duş alınmaya başlandı. Özellikle duş suyunun sıcak tutulmasıyla ortaya çıkan cilt problemleri yaz-kış fark etmeden her zaman ortaya çıkabiliyor. Sıcak suyun sebep olduğu cilt kuruluğuna karşı önlem alınması gerektiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, bol su tüketilmesi, duşta kalış süresi kısa tutulması ve ılık su ile banyo yapılması gerektiğini söyledi.

DUŞTA ILIK SU TERCİH EDİLMELİ

Kaşıntı, deri dökülmesi ve rahatsızlık hissi ile belirti veren deri kuruluğunun bazen egzamaya dönebileceğini söyleyen Dr. Küçükoğlu Cesur, “Deri kuruluğu her mevsimde görülebilmesine karşın havalar soğuduğunda daha sık ortaya çıkar. Yaz aylarında sık duş almak, havalar soğuduğunda deri kuruluğu ile karşılaşmamıza neden olabilir.” uyarısında bulundu.

Yaz mevsiminde alınacak önlemlerle cilt kuruluğunun önüne geçmenin mümkün olacağını belirten Dermatolog Dr. Küçükoğlu Cesur şunları söyledi: “Sık aralıklarla duş almak, duşta uzun süre vakit geçirmek, fazla kese yapmak cilt kuruluğunu arttıran etkenlerin başında geliyor. Yıkanmak için kullanılan sabun ve duş jelleri de deride ciddi anlamda kurumaya sebep olacağı için duş esnasında krem ya da yağ tarzında yıkanma ürünleri tercih edilmeli. Duşta sıcak su kullanılması da derinin altındaki nem içeriğini azaltarak cildin kurumasına neden olabilir, bu yüzden duşta ılık su tercih edilmeli.”

SAĞLIKLI DUŞ İÇİN ÖNERİLER

Duş sonrasında kullanılacak nemlendirici losyonların derinin kurumasını önlemeye faydalı olacağını ve özellikle deri kuruluğu olan kişilere mutlaka önerildiğini söyleyen Dermatolog Dr. Küçükoğlu Cesur, bu konuda yaş faktörünün de önemli olduğunu belirterek, “Cilt kuruluğu yaşın ilerlemesiyle birlikte daha fazla görülmeye başlar. Yaş ilerledikçe cildin yağ üreten bezleri hem sayı hem de aktive olarak azalır. Bu nedenle yaşlı kişilerin, duş sırasında alınacak önlemlere daha çok dikkat etmeleri gerekir.” ifadelerini kullandı. Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, cilt kuruluğunu önlemek için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: "Özellikle yaz aylarında derinin nemini koruması için bol su tüketilmeli. Duşta kalış süresi kısa tutulmalı ve ılık su ile banyo yapılmalı. Sabunlar ciltte kuruluk problemine neden olacağından sabun ve jel yerine krem ya da yağ tarzında yıkanma ürünleri tercih edilmeli. Duştan sonra mutlaka nemlendirici krem ya da losyonlar kullanılmalı. Klimanın kullanıldığı yerlerde nem miktarı düşeceği için bulunulan ortam nemlendirilmeli."