Yemeğin yanında su içmemek için 5 neden

Yemek yerken yudumlayarak içilen suyun başta sindirim olmak üzere vücutta birçok olumsuz etkiye sebep olduğunu biliyor muydunuz?

Sofra düzenimizde bile yerini eksik etmediğimiz su bardaklarını kaldırmanın zamanı geldi. Yemek yanında içilen su, sindirime yardımcı sıvılara müdahale ederek vücudunuzun bir yemeği sindirmesini zorlaştırır. Yeterince su içmek genel sağlığınız için çok önemli olsa da yemeklerinizle birlikte bir bardak su içmek, yarardan çok zarar verebilir. İşte, yemekle birlikte tüketilen suyun vücudumuz üzerindeki etkileri;

1. AĞIZ KURULUĞUNA SEBEP OLUR

Kulağa ters gelse de yemeğinizle birlikte bir bardak su içmek tükürüğünüzü kurutabilir. Bazı insanlar sularına bir dilim limon eklemeyi sever, bu da onu asitli bir içecek yapar ve bu da tükürük salgınızı etkiler. Tükürük, ağız çevreniz için sağlıklı bir içecek görevi gördüğünden, ağız kuruluğu, ağız kokusu da dahil olmak üzere bazı rahatsız edici semptomlara yol açabilir. Limonlu su ayrıca reflü gibi belirli sağlık koşullarını kötüleştirebilir ve dişlerinizin minesine zarar verebilir.

2. SİNDİRİMİ ZORLAŞTIRIR

Yemekte su içtiğinizde tükürüğünüz seyrelir ve bu da besinlerin sindirilmesinden sorumlu mide sularının salgılanmasını etkiler. Sonuç olarak, mideniz yiyecekleri parçalamak için daha zayıf sinyaller alır ve bu da şişkinliğe yol açabilir. Uzun süre sindirilemeyen besin ise daha fazla su içmenize sebep olabilir.

3. BESİN EMİLİMİNİ YAVAŞLATIR

Yemek sırasında su içmek, sindirime yardımcı asitlerini sulandırdığı için midenizin doğal asitlik seviyesini etkiler. Bu, sindirim sisteminizi olumsuz etkiler ve vücudunuzun daha az vitamin ve besin emmesine neden olur.

4. MİDE EKŞİMESİNE NEDEN OLUR

Yemeklerle birlikte su içmek midenize hacim kazandırır ve tıpkı büyük bir öğünde olduğu gibi midenizin üzerindeki baskıyı artırır. Bu da belirli sağlık koşullarını kötüleştirebilir ve reflü riskini artırabilir. Yemek sırasında su içmek vücudunuzun daha az sindirim enzimi salgılamasına neden olduğundan, mide ekşimesi dahil olmak üzere zincirleme reaksiyonuna neden olabilir.

5. KİLO ARTIŞINI TETİKLER

Yemek yerken su içmek de fazla kilo almanıza neden olabilir. Vücudunuz yiyecekleri yeterince sindiremediğinde, onu yağa dönüştürerek daha fazla kilo almanızı sağlar. Yemekle birlikte su içmek de vücudunuzun kanınıza daha fazla insülin salmasına neden olabilir ve bu da vücudunuzda yağ depolama şansınızı artırır.

YEMEKLE BİRLİKTE SU İÇMEKTEN KAÇINMA YOLLARI

Isırıklar arasında su içme dürtüsüne direnmek zor olsa da işte üstesinden gelmenize yardımcı olabilecek bazı ipuçları;

- Daha az tuzlu yemek yiyin. Tuz sizi susama eğiliminde olduğundan, daha az sodyum içeren yiyecekleri tercih etmek daha iyidir.

- Yemeğinizi çiğnemek için zaman ayırın. İyi çiğnenmiş yiyecekler midenizin sindirimi için daha kolaydır ve çiğnerken vücudunuz daha fazla tükürük üretir ve su içme isteğinizi azaltır.

- Yemekten 30 dakika önce su için. Yemekten yarım saat önce su içmek, susuz kalmanın en etkili yollarından biridir. Ayrıca kendinizi daha dolu hissettirebilir, böylece daha az kalori tüketirsiniz.

- Acele etmeyin. İşe giderken hızlı bir atıştırmalık yiyorsanız, yemeğinizi suyla yutmanız gerekeceği için muhtemelen bu sizi susuz bırakacaktır.