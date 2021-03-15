Yemek yerken ekrandan uzak durmanız için 7 neden

Bir şeyler izlerken keyifle yemek yemenin sağlığınız ve yeme alışkanlıklarınız üzerindeki etkilerini öğrenmeye ne dersiniz?

Dizüstü bilgisayarın ya da televizyonun hemen önünde yemek yemek oldukça yaygın bir alışkanlık haline geldi. Ofiste hızlı bir öğle yemeği veya film eşliğinde keyifli bir akşam yemeği yemek alışkanlıklarınızdan olabilir. Ancak, bu alışkanlığın ciddiye almamız gereken çok fazla olumsuz etkisi var. Obezite, sağlıksız yiyecek seçimleri ve tokluk hissetmeme bunlardan bazıları…

1. ŞİŞKİNLİK VE HAZIMSIZLIĞA NEDEN OLABİLİR

Yiyecekleri düzgün bir şekilde sindirmek için yemek yerken oturup dinlenmemiz gerekir. Yiyecekleri dikkatlice çiğnemek, büyük parçacıkları daha küçük parçalara ayırmaya çalışmak sindirime yardımcı olur. Herhangi bir alet veya dizüstü bilgisayar bizi sadece nasıl yediğimizden uzaklaştırır ve sonrasında çok daha kötü hissederiz.

2. NE KADAR YEDİĞİNİZİ ANLAMAYABİLİRSİNİZ

Yediğiniz yemek dışında dikkatinizi başka bir şey izlemeye verirseniz, ne yediğiniz hakkında bir fikriniz olmayabilir. Yani aynı anda çok iş bitiriyor olsanız da, ne kadar yediğinize yeterince dikkat edemezsiniz. Yemek yemeye ve TV izlemeye benzer şekilde, bilgisayarınızda çalışırken yemek yemek istediğinizden daha fazla kalori tüketmenize neden olabilir.

3. OLDUĞUNDAN HIZLI YERSİNİZ

Yavaş yemek sağlığınız için, özellikle sindirim, kilo ve beslenme için daha iyidir. Bir şeyler izlerken yemek yemek sizi daha fazla kalori tüketmeye zorlar. Bu yüzden yemek zamanınızda dizüstü bilgisayarınızı bir kenara bırakıp ne yediğinize konsantre olmalısınız.

4. TOKLUK HİSSİNİZ AZALIR

Bilgisayarın önünde yemek yiyorsanız, muhtemelen yemeğinizden çok ekranda neler olduğuna daha fazla dikkat ediyorsunuz. Bu yüzden daha bilinçsizce yiyoruz ve yemeğimizi doğru bir şekilde tatmıyoruz ve deneyimlemiyoruz. Çalışmaların gösterdiği gibi, bu yiyecekleri daha az tatmin edici hale getiriyor ve ayrıca bize yeterince yediğimizi söyleyen sinyalleri kaçırıyoruz.

5. ABUR CUBUR YEME EĞİLİMİNİZ ARTAR

Televizyon ya da bilgisayar gibi ekranın önünde yemek yemememizin bir başka yaygın nedeni de niceliği kaliteden çok seçebilmemizdir. Ve işlenmiş yiyecekler bu durumlarda ana seçeneklerden biri gibi görünüyor; çünkü yemesi daha kolay. Dahası, bizi daha çok abur cubur yemeye teşvik eden, olumsuz bir etkiye sahip olabilen ve beslenmemizi bozabilecek gıda reklamları görüyoruz.

6. DAHA FAZLA ATIŞTIRABİLİRSİNİZ

Bir çalışma, yemeğinizi bilgisayarın önünde yemenin daha sonra başka bir atıştırmalığa teşvik edeceğini buldu. Öğle yemeğini bilgisayarda oynarken yiyen katılımcıların yarım saat sonra, öğle yemeğini dikkatleri dağılmadan yiyen katılımcılara göre daha fazla kurabiye yedikleri gözlemlendi. Araştırmacılar buna yemek hafızası diyorlar. Bilgisayarın önünde yemek, yemeğimizin nelerden oluştuğunu neredeyse unutmanıza neden oluyor ve biraz sonra biraz daha yemek yemek istiyorsunuz.

7. ÇOCUKLARDA YEME BOZUKLUĞUNA SEBEP OLUR

Günümüzde pek çok çocuğun ekran bağımlılığı var ve ebeveynler, özellikle yemekle arası olmayan çocuklar için, dizüstü bilgisayarda bazı çizgi filmleri açarak onları beslemenin yolunu keşfediyorlar. Ancak bu, beslenme sürecini biraz basitleştirse bile daha ciddi sonuçları vardır. Birçok yetişkinin sahip olduğu aynı sağlıksız beslenme alışkanlıklarını yaratacaktır. Ancak çocuklarla onları bundan vazgeçirmek çok daha zor olacaktır.