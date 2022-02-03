Yemekten sonra üşümenin altında yatan 6 sebep

Yemek yedikten sonra vücudunuzda hafif bir üşüme meydana geliyor ve olası nedenlerini merak ediyorsanız, işte cevapları…

Günlük olarak yediğiniz yiyeceklerin vücut ısısı üzerinde belirgin bir etkisi vardır. Sindirim süreci sırasında, sindirim sürecinin kimyasal reaksiyonu vücutta gerçekleştiğinden vücut ısısı doğal olarak değişir. Genellikle yemek yemek vücut sıcaklığında marjinal bir artışa yol açar.

Ancak yemek yedikten sonra sıcak hissetmek yerine üşüyorsanız, özellikle de buharlı sıcak yemek yediğinizde, bu endişenizi artırabilir. Diyetiniz vücut ısınızın düzenlenmesinden sorumlu olabilir. Yemekten sonra üşüme hissi önemsiz olabilir, ancak teşhis edilmemiş bir tıbbi durumun belirtisi de olabilir. İşte, bir kişinin yemek yedikten sonra daha soğuk hissetmesinin bazı nedenleri;

1. KALORİSİ DÜŞÜK YİYECEKLER

Toplam kalori alımı vücudunuzdaki enerji üretimini ve vücut ısısını düzenler. Ancak uzun süreli kısıtlı kalorili diyet uygulayan kişilerin vücut ısısı daha düşük olacaktır. Bununla birlikte yetersiz beslenme vücut ısınızı da düşürebilir.

2. ARALIKLI ORUÇ

Uzun oruç saatleri kan şekerini düşürür ve vücudu yüksek stres durumuna sokar, böylece oruç sırasında çekirdek vücut ısısını düşürür. Bu yüzden, özellikle kış aylarında aralık oruç yaparken sıcak içecekler tüketmeye ve öğünlerdeki kaloriyi bir miktar artırmaya özen gösterin.

3. SOĞUK YİYECEK VE İÇECEKLER

Soğuk yiyecek veya içecek yemek genel olarak bir soğuma hissine yol açabilir ve bu da vücut sıcaklığında hafif bir düşüşe neden olabilir. Bununla birlikte soğuk yiyecekler metabolizmanızı hızlandıracağı için bir süre sonra hafif terleme hissedebilirsiniz.

4. ANEMİ

Anemisi olan kişiler, vücuttaki oksijen eksikliğinden dolayı yemek yedikten sonra bile sıklıkla üşür. Aslında bu durum, kansızlığın ortaya çıkardığı kronik problemlerden biridir ve yemek sonra üşüme hissinin şiddetini artırır.

5. HİPOTİROİDİZM

Düşük tiroid hormon seviyeleri, vücudun ürettiği ısı miktarında bir azalmaya yol açan sindirim fonksiyonunu etkiler ve böylece yemekten sonra bile daha soğuk hissedersiniz. Vücut ısınmak için harcadığı metabolik faaliyetleri sindirime kullanacaktır.

6. KONTROLSÜZ DİYABET

Kontrolsüz şeker hastalığına bağlı bir tür sinir hasarı olan periferik nöropati, düzenli yemek yedikten sonra bile uyuşma veya üşüme ile sonuçlanabilir. Bunun altında yatan ana neden; şeker seviyesindeki dalgalanmaların hormon düzensizliklerine neden olmasıdır.