Yeni anneler için en etkili 3 emzirme pozisyonu

Yeni doğum yapmış anneler için faydalı bir rehber olacak emzirme pozisyonlarıyla bebeğinizin sağlıklı şekilde beslenmesini destekleyemeye geliyoruz. İşte, en etkili emzirme pozisyonları…

Anne sütü, bebeğinizin ideal beslenmesine yardımcı olduğu, bebeğinizin astım veya alerji riskini azalttığı ve obezite olasılığını azalttığı için çeşitli sağlık yararlarına sahiptir. Yeni annelerin bebeklerini öncelikli olarak emzirmeleri zorunludur.

Bebeğini ilk kez emziren yeni anneler, rahat olabileceği gibi endişeli, stresli ve gergin hissedebilirler. Bu anneler, bebeklerinin yeterince süt alıp almadığını anlayamayabilir. Ancak yenidoğanın doğru şekilde kavramasını sağlamak ve meme ucu ağrısından ve tıkalı kanallar ve meme enfeksiyonları gibi diğer emzirme sorunlarından kaçınmak için iyi bir pozisyonu korumak zorunludur. Meme ucu yaralanmaları genellikle emziren annelerde görülür.

Bu nedenle, meme veya mandal problemlerinden kaçınmak için bebeği uygun bir şekilde tutmak önemlidir. Bebeği göğüslere doğru bir tarafa yerleştirmeyi unutmayın. Bebeğinizin tüm vücudunun göğsünüze dönük olmasına ve kulak, omuz ve kalçanın düz bir çizgide olmasına dikkat edin. Vücut ile aynı hizada olması gerektiğinden baş diğer tarafa çevrilmemelidir. Ardından, bebeğinizin düzgün bir şekilde emzirmesini sağlamak için aşağıda listelenen pozisyonları deneyebilirsiniz.

1. BEŞİK TUTUŞU

Bir annenin bebeği için tercih edebileceği en rahat pozisyonlardan biridir. En kolayı olduğu için birçok yeni annelerin ilk tercih ettiği bir pozisyondur. Beşik tutuşunda, bebeğinizi göğüs hizasında yatar pozisyonda tutmalı veya yastık desteği almalısınız. Bebeğin başı meme ile aynı taraftaki kolda beşikte sallanır gibi beslenecektir.

2. ÇAPRAZ TUTUŞ

Küçük bebeğinizin başını göğsünün karşısındaki elinizle tutarak da emzirebilirsiniz. Bileğinizi bebeğinizin kürek kemikleri arasına, baş parmağınızı bir kulağının arkasına ve diğer parmakları bebeğin diğer kulağının arkasına koyduğunuzdan emin olun. Diğer elinizi kullanarak, beşik tutuşu sırasında yaptığınız gibi göğsünüzü tutmaya çalışın.

3. YAN YATMA POZİSYONU

Bu pozisyon, bebeği gecenin ortasında emzirmek istediğinizde yardımcı olabilir. Bebeğinizle karın karına vererek yatmanız gerekir. Gerekirse diğer elinizi göğsünüze bastırmak için yatmadığınız tarafta kullanın. Bebeğiniz kesinlikle yeterince süt alabilecektir. Boğulmaya neden olabileceği için bu pozisyonu seçerseniz bebeğin etrafında fazla yastıktan ve uyuyakalma riskinden kaçının.