Yeni annelerin kaçınması gereken 8 egzersiz

Doğum sonrasında deforme olan vücudunuzu toparlamaya çalışırken kaçınmanız gereken egzersiz hareketlerini sizler için hazırladık…

Pek çok kadın doğum yaptıktan sonra kilo vermek için mücadele eder, ancak kilo verdiyseniz ve hala bebek sonrası karnınız varsa, diyastaz rektiniz olabilir. Bu yaygın durum sırt ağrısına, duruş sorunlarına neden olabilir ve düz bir karın elde etme çabalarınızı sabote edebilir. Birçok egzersiz, doğum sonrası karından kurtulmanıza yardımcı olabilir, ancak bunu daha da kötüleştirebilecek bazı egzersizler vardır. İşte, o egzersizlerden bazıları;

1. PLANK YAPMAK

Plank, mümkün olan maksimum süre için bir şınava benzer bir pozisyonu korumayı içeren bir güç egzersizidir. Metabolizmanızı hızlandırmak ve duruşunuzu iyileştirmek gibi birçok faydası olsa da diyastaz rektiniz varsa yarardan çok zarar verecektir. Planklar, kasların ayrılmasını kötüleştirecek ve durumu daha görünür hale getirecektir.

2. CRUNCHES

En popüler karın egzersizlerinden biri olan çapraz kol çapraz bacak diyastaz oluşturabilir veya daha da kötüleştirebilir. Egzersiz yaparken, karın kaslarını birleştiren bağ dokusuna kuvvet uygularken kasları yanlış yönde çalıştırırsınız, egzersizler bu kasları uzatır.

3. AĞIRLIK KALDIRMA

Bu popüler kuvvet antrenmanı, belirli kas gruplarını ve hareket türlerini hedefler. Mide üzerinde itici bir etkiye sahip olabilir ve diyastazı kötüleştirebilir. Halterin karnınızı nasıl etkilediğini kontrol etmenin en iyi yolu, çekirdek bölgenizi izlemek ve ne yaptığını görmektir. Koni şeklindeyse (bir koniye benziyorsa), farklı bir egzersiz seçmeyi düşünün.

4. MEKİK ÇEKMEK

Mekik çekmenin, duruşunuzu iyileştirmek ve esnekliğinizi artırmak gibi birçok faydası vardır. Ancak doğum sonrası karnınız varsa, midenizdeki şişkinliği daha da kötüleştirebilirler. Mekik yapmak, kasların ayrıldığı karın bölgesinin ortasına bir baskı uygulayarak durumu daha da kötüleştirir. Bu egzersizi yanlış yapıyorsanız, diyastaz rektifiye bile neden olabilir.

5. ŞINAV ÇEKMEK

Şınav, plank egzersizleriyle aynı nedenle diyastazda daha fazla yaralanmaya neden olabilir. Şınav, vücudunuzun üst kısmını ve göbeğinizi çalıştırmaya odaklanır ve karın kaslarınız ayrılmışsa, göbeğiniz yeterince güçlü değildir.

6. YATARAK BİSİKLET ÇEVİRMEK

Bisiklet dönüşleri, dirseğinizi dizinize getirdiğinizde bir çıtırtı hareketi ve bir bükülme içerir. Bu hareketlerin her ikisi de, çekirdeğiniz stabilize olmadığında kasların ayrılmasını daha da kötüleştirebilir.

7. BAZI YOGA HAREKETLERİ

Diyastaz rektifi olan kişiler, orta hatta ekstra stres yaratan egzersizlerden kaçınmalıdır çünkü bunlar karın duvarını gerebilir veya genişletebilir. Örneğin, kobra gibi bazı yoga pozlar, karın bölgesini fazla gererek bağ dokularına zarar verebilir.

8. HUNDRED HAREKETİ

Bu popüler pilates hareketi, karın duvarlarına ve karın kaslarını birbirine bağlayan dokuya baskı uygular. Kasları yanlış yöne çekerek ayrılığı daha da kötüleştirir.