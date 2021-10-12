Yeni evli çiftlere ilk günlere özel 3 önemli tavsiye

Sevdiğiniz kişiyle evlenmek ve aynı evi paylaşmak her zaman heyecan vericidir, ancak aynı zamanda bazı zorluklar da beraberinde gelir. İşte, bu süreci kolaylaştıracak bazı öneriler…

Yeni bir yere taşınmak büyük bir adımdır; evinizi paylaşacağınız biri olduğunda ise alanınız bir yuva haline gelir. Bu yeni yolculuk boyunca deneyimleyeceğiniz çok fazla ezici duygu vardır. Bu süreçte heyecanlı olmanız ve sizi nelerin bekleyeceğini bilememe durumunuz oldukça doğaldır.

Peki, bu büyük adıma birlikte nasıl hazırlanırsınız? Bu değişime nasıl yön verebilir ve olası zorluklarla nasıl başa çıkabilirsiniz? Biriyle aynı evi paylaşmanın en önemli unsurları karşılıklı bağlılık, sabır, sevgi, anlayış, saygı ve en önemlisi ortak bir zemin buluşmayı başarmaktır. Ancak, bu geçişi söylemek yapmaktan daha kolay olabilir. Eşinizle ilk kez aynı evi paylaşırken bilmeniz gereken en önemli şeyler;

1. KENDİNİZİ VE PARTNERİNİZİ KABUL EDİN

Ev işlerinizi nasıl bölüşeceğinize nasıl karar veriyorsunuz? Biri temizlerken diğeri dinleniyor mu yoksa zamanı geldiğinde ikiniz de mi temizlik yapıyorsunuz? Ya da eşiniz çamaşır yıkarken siz bulaşıkları yıkamayı mı tercih ediyorsunuz? Sevdiklerinizi ve sevmediklerinizi keşfedin ve eşinizin tercihlerini de hesaba katın. Kendinizin ve eşinizin isteklerini kabul edin; böylece birlikte yaşama geçişi daha sorunsuz gerçekleşebilir. İletişim ve saygı ön planda tutulduğunda her sorun kolaylıkla çözülebilir. Birbirinizle iletişim kurun ve kim olduğunuzu ve eşinizi olduğu gibi kabul etmeyi öğrenin.

2. EVİNİZDE MUTLULUĞA YER AÇIN

Sevdiğiniz ve güvendiğiniz biriyle yaşamak, değerli anılar yaratmaya değer eğlenceli bir deneyim olabilir. Bir oyun oynayın, partnerinizle içinizdeki çocuğu serbest bırakın ve olduğunuz her şeyde en iyisini gören biriyle güzel anları paylaşırken eğlenin. İlişkinizin gerçek neşe, kahkaha ve mutlak mutluluk yönlerini geliştirerek evinizi bir yuva haline getirin. Partnerinizle birlikte olmak ilk başta biraz korkutucu görünebilir, ancak paylaşılan deneyimlerinize sevgi, öğrenme, nezaket, kabul, saygı ve hoşgörü yerleştirdiğinizde, etrafınızdaki her şeyde ve herkeste daha fazla neşe bulursunuz. Mutlu bir ev, tüm iyi şeylerin gelişebildiği yerdir.

3. UNVANLARDAN DAHA FAZLASI OLDUĞUNUZU KEŞFEDİN

Kim olduğunuzu, ne istediğinizi ve onu nasıl elde edeceğinizi bilin. Özellikle kadınlar olarak, etrafımızdakileri memnun etmek için fazla ödün verme eğilimindeyiz. Anne, iş kadını ve eş gibi unvanları görmezden gelirken, kendimizin gerçek versiyonu olmamıza nadiren izin veriyoruz.

Kendini bilmek, dış beklentilerin dışında kendinizi daha iyi anlamak anlamına gelir. Kendimizi bilirsek güçleniriz. Kendinizi tanıma süreci ilişkinizdeki bağı güçlendirir. Böylelikle, çatışmaların azalmasını sağlayacak ve deneyimlerinizi sevgi, saygı ve nezaket üzerine odaklayacak yeni normaliniz için sınırlar koyabileceksiniz.