Yeni yıl için kararlar alırken dikkat etmeniz gerekenler

Yeni yıl için temenni ettiğiniz kararları nasıl net bir hedefe dönüştürebileceğinizi ve bu yolculukta kararlılığınızı nasıl geliştirebileceğinize dair ipuçları…

Yeni yıla kısa bir süre kala, yeni umutlar ve yeni şanslar için birtakım kararlar alıyoruz. Daha dengeli beslenme, daha fit bir vücut, zamanı daha etkili kullandığınız aktiviteler, ilişkilerimizde yeni kararlar ya da yeni bir davranış ve yetkinlik geliştirmek gibi birçok konuda kararlar alıyoruz ve hedefler belirliyoruz.

Kötü haber, yeni yılda alınan kararların yüzde 80’i sürdürülebilir olmuyor. Yani yılın başında çok büyük bir hevesle alınmış kararlar yılın üçüncü ayını maalesef görmüyor. İşte, sürdürülebilir olması açısından karar alırken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar;

TEMENNİDEN YAŞAMSAL HEDEFLERE

Öncelikli olarak temenni ettiğiniz ve almak istediğiniz kararlar için bir liste yapın. Listeyi incelediğinizde birbiri ile örtüşen kararları bir grupta toplayın. Örneğin, çikolatayı azaltmak ve düzenli spor yapmak. Dikkat ederseniz bu kararlar sağlıklı bir yaşam ekseninde birleşiyor. Kitap okumak, yeni bir dil öğrenmek ve etkili bir liderlik geliştirmek gibi konularınız söz konusu olduğunda bunları kişisel gelişim alanınıza yazın. Diğer alanlar neler olabilir? Örneğin aile, finans, sosyal faaliyetler, eğlence ve yaşam alanlarınız hakkında olabilir. Şimdi, kararlarınızın yaşamınızın hangi alanı ile ilgili olduğunun daha çok farkındasınız.

Kişilerin belirlediği alana zaman yatırımı yaparken ‘nedenleri’ bulmaya çalışmalı. Bu alanda niçin değişime ihtiyaç var ve alacağınız kararlar yaşamınızda hangi olumlu değişimleri sağlayacak? Bu soruların cevapları, kararlarınızı nitelikli bir hedef haline getirmenizi sağlayacak. Şöyle düşünün daha sağlıklı bir birey olmak sizin için ne demek? Aynı zamanda daha sağlıklı olduğunuzda hangi yaşamsal değerlerinize yaklaşacağınızı düşünün ve bunları not alın. Unutmayın ki her bir hedefinizin altında sizi daha iyi hissettirecek mucizevi değerleriniz var. Ortaya çıkarttığınız değerlerinizden bu değişim için güçlü bir yaşam mottosu belirleyin.

SIKILMAK MI EĞLENMEK Mİ?

Hedeflere ulaşmak için yapılacak faaliyetlerin bir süre sonra zor gelebilir. Çünkü eski alışkanlıklarımız bizi bırakmak istemeyecektir ve konfor alanımıza dönmemiz için elinden geleni yapacaktır. Bu noktada alınması gereken önlem, beynimizi eğlendirmektir. Hedefleriniz için belirlediğiniz faaliyetleri nasıl daha eğlenceli hale getirebileceğinizi düşünün. Başlangıçta o kadar kolay olmasa da esas faaliyet sizi zorlasa da eğlence için tanımladığınız yardımcı faaliyetler değişim için sizi destekleyecektir. Okul yıllarında sevmediğimiz bir dersi, vakit geçirmekten keyif aldığımız bir arkadaşımızla nasıl çalıştığımızı düşünün.

KENDİ YAŞAMINIZIN CEO’SU OLUN

Seçimler size aittir. Bu gerçek, sorumluluk almanın temelini oluşturur. Kabul edilmediğinde ise sürdürülebilir bir denge ve değişim söz konusu olamaz. Aynı zamanda bu gerçeği kabul ettiğinizde iradenin gücüne inanırsınız. Böylelikle yaşam direksiyonun başına geçer ve kontrolü ele alırsınız. Böylece yaşamdan daha fazla keyif alırsınız. Öyleyse gelin kendi yaşamınızın CEO’su olmayı deneyin. Seçimlerinizin sorumluluğunu almak için kişisel bir vizyon hazırlayın. İçinizdeki tayfaya bunu ilan edin ve kişisel sözler verin.

Hedeflerinizi küçük kilometre taşlarına bölün ve kişisel kutlama zamanları planlayın. Her kilometre taşında ilerlemenizi ölçün. Başardığınızı fark ettiğinizde hedeflerinizi gerçekleştirme arzunuz artacaktır. Aynı zamanda nelerin iyi gittiğini ve nelerin daha iyi olması gerektiğini değerlendireceğiniz bir durak planlamış olursunuz.