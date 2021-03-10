Yer yatağında uyumanız için 4 neden

Yüzyıllardır yer yatağında uyuma geleneğinin vücudunuz üzerindeki etkilerini öğrenmeye ne dersiniz?

Modern yaşam hayatımızın içerisine girdiğinden beri alışkanlıklarımız da hızla değişiyor. Konfor alanlarımız, hobilerimiz, günlük rutinlerimiz… Bununla birlikte, yaşadığımızın bu değişikliklerin bize fayda sağlaması dışında birçok olumsuz etkileriyle karşılaşıyor ve geçmişe bir özlem duygusuna kapılıyoruz. Küçüklüğünde yer yatağında yatmayan var mı? Hala, Anadolu’da sürdürülen yerde yatma alışkanlığının bedeninizde yarattığı etkilere inanamayacaksınız…

1. SIRT AĞRILARINI HAFİFLETEBİLİR

Sert, düz bir yüzeyde uyumak sırtınız için iyidir ve yıllardır sizinle olan ağrılardan kurtarabilir. Yumuşak bir yatakta uyumak kesinlikle rahat hissettirirken, yatağınız zamanla çökmeye başlayarak omurganızın eğilmesine ve sırt ağrısına neden olabilir. Hatta tıp uzmanları, çok yumuşaksa yatağınızın altına kontrplak yerleştirmenizi bile tavsiye ediyor. Yerde uyumak omurganızı daha hizalı tutacak ve vücudunuzun doğal olmayan bir konuma dönmesini engelleyecektir.

2. DURUŞUNUZU İYİLEŞTİRİR

Doğru pozisyonda uyursanız ve omurganız uygun desteği alırsa, gün boyunca sırtınızı dik tutmanız çok daha kolay olacaktır. Yere doğru hareket etmek, kötü duruşunuzu düzeltmenize yardımcı olabilir çünkü sırtınız ağrımadığında, kambur durma ihtiyacı hissetmezsiniz.

3. KAN DOLAŞIMINI DÜZENLER

Yerde uyuduğunuzda, kan akışınızı artırır, çünkü kilonuz eşit olarak dağıtılır ve vücudunuzun farklı bölgelerinde daha az baskı vardır. Doğal bir pozisyonda uyumak, dolaşım bozukluğunun neden olduğu uyuşma ve karıncalanmayı da önleyecektir. Örneğin, yan tarafınızda kıvrılmış bir şekilde uyuyorsanız, kan dolaşıma girer ve daha sonra kalbinize geri akarak kan pıhtıları ve varisli damarlar gibi çeşitli sağlık sorunlarına neden olur.

4. ZAMANINDA KALKMANIZA YARDIMCI OLUR

Sabahları yastıklarınızın rahatlığını bırakıp yataktan kalkmakta zorlanıyorsanız, yalnız değilsiniz. Birçok kişi alarm çaldığında mücadele eder ve erteleme düğmesine basma eğilimindedir. Yerde uyuduğunuzda, tam olarak doğru kalitede uyku alırsınız ve bütün gün orada yatmak isteyecek kadar rahat olmazsınız.

EK OLARAK; YERDE UYUMAMANIZ GEREKEN DURUMLAR

Zemin, üzerinde uyuyabileceğiniz en sert yüzeydir ve yataksız olmanın birçok faydası olmasına rağmen, bazı insan grupları için tavsiye edilmez.

- Alerji hastaları: Zemin kir ve tozu topladığı için alerjik reaksiyonlara yatkın kişiler öksürük ve burun akıntısı yaşayabilir.

- Kemik hastalığı olan insanlar: Hali hazırda ciddi bir kemik bozukluğunuz varsa, yerde uyumak eklemlerinize daha fazla baskı uygulayabileceğinden yarardan çok zarar verebilir.

- Yaşlı insanlar: Hareketlilik yaşla birlikte azaldığından, yaşlı yetişkinler yere inmeyi zor bulabilir.