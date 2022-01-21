Yeşil çay ile güzelleşmenin altın formülleri

Vücudumuz için oldukça birçok faydası bulunan yeşil çayın cilt, saç ve hatta tırnaklar üzerinde de harikalar yaratabileceğini biliyor muydunuz?

Son zamanlarda yeşil çaya çok önem veriliyor. Günümüz araştırmaları, hem sağlık hem de güzellik için sayısız faydasını ortaya çıkarmıştır. Sadece yeşil çay içmek, yüksek antioksidan içeriği nedeniyle diğer içeceklerden daha çok tercih edilir. Güçlü doğal antioksidanlar olan polifenoller içerir.

Bunlar sadece sağlık açısından fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda cilt ve saç üzerinde gözle görülür yaşlanma belirtilerini geciktirmeye de yardımcı olur. Oksidasyon hasarının neden olduğu dejenerasyonu önler ve geciktirir. İşte, yeşil çay hakkında herşey…

YEŞİL ÇAYIN EN BİLİNDİK FAYDALARI

Son araştırmalar, yeşil çayın prostat kanseri olasılığını azaltabileceğini de göstermiştir. Bunun nedeni, içindeki 'kateşinler' olarak bilinen aktif bir bileşendir. Çalışmalar, kateşinlerin aslında kanser hücresi büyümesini azalttığını ve hatta kanser hücrelerinin ölümünü simüle ettiğini gösteriyor. Yeşil çay yapraklarının işlenme şekli de yardımcı olur, çünkü yaprakları buğulanır, bu da kateşinlerin oksitlenmesini önlemeye yardımcı olur.

Her gün yeşil çay içmek sizin için iyi bir seçenek gibi görünüyor çünkü sağlığa büyük faydaları var. Örneğin düzenli olarak bir bardak içilmesinin kilo vermeye yardımcı olduğu söylenir. Yağ oksidasyonunu arttırır ve vücuttaki fazla suyu uzaklaştırır. Ayrıca tanenlerin varlığı nedeniyle kolesterol seviyelerini düşürdüğü ve ayrıca kan basıncını düşürdüğü söylenir. Ancak bu tür rahatsızlıklar için ilaç tedavisi görenlerin doktora danışmadan ilaçlarını kesmemeleri gerekir.

Yeşil çayın bir diğer faydası da anti bakteriyel ve antiinflamatuar özellikleridir. İçmek aslında dişlere fayda sağlar ve nefesi tazeler. Yeşil çay ağız gargaraları da piyasada mevcuttur. Bir çay poşeti ile bir bardak yapabilir ve bu karışımla ağzınızı çalkalayabilirsiniz. Ayrıca yeşil çay yapraklarından bir macun yapabilir ve kabartma tozu ile karıştırabilirsiniz. Diş tozu gibi dişlerde kullanın ve aynı zamanda diş etlerinize masaj yapın.

YEŞİL ÇAYI GÜZELLEŞMEK İÇİN NASIL KULLANIRSINIZ?

Bunların yanı sıra yeşil çayın güzellik açısından da birçok faydası bulunmaktadır. Yeşil çayı cilt bakımı için kullanmanın yolları;

- Öğütülmüş badem, yeşil çay yaprakları ve lor iyi bir yüz ve vücut peelingi yapacaktır. Ayrıca anti-bakteriyel ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve akne koşullarını kontrol etmek için kullanılabilir.

- Yeşil çay yapraklarını bir toz haline getirin ve biraz tarçın tozu ve limon suyu ile karıştırarak macun haline getirin. Bunu döküntülü bölgelere uygulayın ve 20 dakika sonra sade su ile yıkayın.

- Ayrıca göz pedi olarak kullanılan çay poşetleri göz çevresindeki şişkinliği azaltmaya ve rahatlama sağlamaya yardımcı olur. Stresi azaltmaya yardımcı olduğu söylenir. Çay poşetlerini sıcak suda demleyin. Soğumalarına izin verin ve bunları göz pedi olarak kullanın.

- Saç toniği yapmak için bir yeşil çay poşeti ve bir bardak sıcak su alın. Hatta biraz limon suyu da ekleyebilirsiniz. Pamuklu bir bezle kafa derisine uygulayın ve 20 dakika bekletin. Ayrıca C ve E Vitaminleri içerdiğinden saç dökülmesini kontrol etmeye ve saçı şekillendirmeye yardımcı olduğu söylenir. Bu çay sadece saçı sağlığına kavuşturmak ve yumuşatmakla kalmaz, aynı zamanda sağlıklı bir parlaklık da ekler.

- Şampuan sonrası saç durulaması olarak kullanmak için 4-5 bardak su kaynatın. Çay yapraklarını bir kaseye koyun ve üzerine sıcak suyu ekleyin. Soğutun ve süzün. Bir limonun suyunu ekleyin ve şampuandan sonra son durulama olarak kullanın.

- Aslında parmaklarınızı bir fincan çaya batırmak tırnaklara parlaklık kazandırmaya yardımcı olur.

- Ayrıca günlük olarak alındığında saç dökülmesini önlediği de söylenmektedir. Kepek gibi saç derisi sorunları için yararlı bir saç toniği ve çare yapar. Araştırmalar, sedef hastalığı ve kepek gibi durumlarda saç derisini yatıştırmaya da yardımcı olabileceğini gösteriyor. Gün içerisinde saçınıza yeşil çayı sprey şeklinde sıkabilirsiniz.